Het woord in de Vuelta is vandaag weer aan de sprinters

Na de rit met aankomst bergop van gisteren komt er een rustigere driedaagse aan voor het Vuelta-peloton. Vandaag is de 2e kans op een massaspurt in een relatief korte rit van 163 km naar Molina de Aragon, al is op het ritprofiel amper een vlakke meter te zien. Het gaat op en neer, de laatste kilometer loopt ook op. Volg het vanaf 13.47 uur en met beelden vanaf 15.50u op livestream of Eén.