LIVE Vuelta: Eerste aankomst bergop is steil, kopgroep krijgt veel speelruimte

15:19 15 uur 19. Wedstrijdverhaal. Op 80 km van de streep is het hoogtijd om de belangrijkste wapenfeiten op een rij te zetten. In een nerveus begin raakte Fabio Jakobsen nog voor het officiële startsein betrokken bij een valpartij. Volgens de eerste berichten zonder veel erg. 8 vluchters sloegen de handen in elkaar en blijven uitlopen op het peloton (8'42"). Elissonde, Calmejane en Taaramae zijn de grootste namen. Primoz Roglic kent de lastige slotklim enkel van in het roadbook. Zijn concurrenten zijn de Picon Blanco wel al eens tegengekomen op hun pad. . Wedstrijdverhaal Op 80 km van de streep is het hoogtijd om de belangrijkste wapenfeiten op een rij te zetten.



15:17 15 uur 17. De aflosbeurten in de kopgroep zijn van uitstekende makelij. Op kop van het peloton hebben de geelhemden van Jumbo-Visma nog de tijd om een praatje te slaan.

15:12 15 uur 12. Zit de winnaar voorin? Het is nog wat voorbarig, maar het ziet er alsmaar rooskleuriger uit voor de 8 ontsnapte lieden. Van een geoliede achtervolging in het peloton is nog geen sprake. De voorsprong dikt bijgevolg aan tot 8'33"

15:11 De kopgroep op golvend terrein. 15 uur 11. De kopgroep op golvend terrein

15:09 15 uur 09. Bij EF-Nippo leggen ze op papier hun boontjes te week op Hugh Carthy, vorig jaar 3e in de Vuelta. Maar als de Brit door het ijs zakt, staat Simon Carr (ook een Brit) klaar om zijn kans te grijpen.

15:04 15 uur 04. In de Clasica San Sebastian reed ik goed en ook in de Ronde van Burgos had ik een goed gevoel. Ik wil er een mooie Vuelta van maken. Simon Carr (EF-Nippo)

15:01 Cort rijdt lek. In het peloton vraagt Magnus Cort de assistentie van de ploegauto van EF-Nippo. De Deen krijgt een vers laagje rubber en keert terug in het peloton. 15 uur 01.

14:59 7'23". Het ziet er ietwat hoopgevend uit voor de kopgroep. De wedstrijdradio meldt dat het gat 7'23" bedraagt. Op 95 kilometer van de streep en met een zware beproeving aan het eind is dat nog geen reden tot paniek in het peloton. 14 uur 59.

14:55 14 uur 55. Deze 8 strijders rijden al 2 uur in de frontlinie. - Julen Amezqueta (Spa/Caja Rural) - Tobias Bayer (Dui/Alpecin-Fenix) - Jetse Bol (Ned/Burgos-BH) - Lilian Calmejane (Fra/AG2R-Citroën) - Joe Dombrowski (VS/UAE) - Kenny Elissonde (Fra/Trek-Segafredo) - Antonio Jesus Soto (Spa/Euskaltel) - Rein Taaramae (Est/Intermarché-Wanty-Gobert) . Deze 8 strijders rijden al 2 uur in de frontlinie - Julen Amezqueta (Spa/Caja Rural)

14:50 14 uur 50. Martin verwacht explosieve finale. In tegenstelling tot zijn landgenoot Romain Bardet rijdt Guillaume Martin (Cofidis) de Vuelta wel met klassementsambities. "Het wordt een heel explosieve finale. De slotklim is niet lang, maar wel steil", zegt Martin, vorig jaar bergkoning in de Vuelta. "Eerlijk gezegd weet ik niet waar ik conditioneel sta tegenover de andere klassementsmannen. Hopelijk reageren mijn benen goed op de 1e zware klim in deze Vuelta."



14:45 De kleine Elissonde neemt de vluchtersgroep op sleeptouw. 14 uur 45. De kleine Elissonde neemt de vluchtersgroep op sleeptouw

14:41 Etenstijd. De koplopers graaien in de bevoorradingszone naar een knapzak vol lekkers. Ze hoeven niet gulzig alles naar binnen te werken, want hun marge is geruststellend: 6'24". 14 uur 41.

14:36 14 uur 36. De Picon Blanco is heel lastig. Er zullen tijdsverschillen zijn tussen de favorieten. Maar er komen nog lastige slotbeklimmingen aan in deze Vuelta. Egan Bernal (Ineos-Grenadiers)

14:34 Egan Bernal blikt vooruit op de slotklim. 14 uur 34. Egan Bernal blikt vooruit op de slotklim

14:30 14 uur 30. Onderschat Jetse Bol trouwens ook niet bergop. 2 jaar geleden trok hij bijna het laken naar zich toe op de 1e aankomst bergop in de Vuelta. Bol moest toen boven aan de sterrenwacht in Javalambre enkel zijn eigen ploegmakker Madrazo laten voorgaan. . Onderschat Jetse Bol trouwens ook niet bergop. 2 jaar geleden trok hij bijna het laken naar zich toe op de 1e aankomst bergop in de Vuelta. Bol moest toen boven aan de sterrenwacht in Javalambre enkel zijn eigen ploegmakker Madrazo laten voorgaan.

14:26 14 uur 26. Soto en Bol. In de kopgroep zit de best geplaatste renner Soto virtueel stevig op de leiderstroon, hij telt nu een bonus van 5'30" op Roglic in het virtuele klassement. Soto kan in het peloton niet enkel met zijn landgenoot Amezqueta Spaans spreken, maar ook met de Nederlander Jetse Bol. Die heeft een Mexicaanse vrouw en rijdt al jaren in Spaanstalige loondienst.



14:23 Roglic en Philipsen met het vuistje voor de start. 14 uur 23. Roglic en Philipsen met het vuistje voor de start

14:20 14 uur 20. Over anderhalf uur beelden. Op actiebeelden is het nog even wachten. Vanaf 15.50 uur zijn Michel en José van de partij om deze interessante etappe te voorzien van livecommentaar.

14:19 Welke rol vervult Valverde vandaag? Cijfert hij zich weg voor Lopez en Mas? 14 uur 19. Welke rol vervult Valverde vandaag? Cijfert hij zich weg voor Lopez en Mas?