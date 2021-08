Dag 3 in de Vuelta en we finishen al bergop op col van 1e categorie

07:41

07 uur 41. In deze 3e rit krijgen we al meteen een uitdagende en onuitgegeven aankomst bergop. Over het algemeen is het parcours vlak, in de finale wacht evenwel de Picon Blanco, een forse bergpas met stukken tot 18 procent. Deze rit kan verschillen geven tussen de favorieten. . Technisch directeur Fernando Escartin .