LIVESTREAM Vuelta: Cort Nielsen verbaast, Roglic vertrekt om 19.43 u

19:00 19 uur . Onderschat vooral het glooiende karakter van deze tijdrit niet. Het gemiddelde van de nochtans verbluffende Magnus Cort Nielsen spreekt boekdelen: 48,5 km/u, dat is geen vliegmeeting. . Onderschat vooral het glooiende karakter van deze tijdrit niet. Het gemiddelde van de nochtans verbluffende Magnus Cort Nielsen spreekt boekdelen: 48,5 km/u, dat is geen vliegmeeting.

18:59 18 uur 59. Met het WK in het vooruitzicht is Nelson Oliveira ook zo'n knaap die je altijd in de gaten moet houden. De Portugees krijgt liefst 2'59" in de broek, al zal het gisteren geen fijne avond geweest zijn in het Movistar-hotel. . Met het WK in het vooruitzicht is Nelson Oliveira ook zo'n knaap die je altijd in de gaten moet houden. De Portugees krijgt liefst 2'59" in de broek, al zal het gisteren geen fijne avond geweest zijn in het Movistar-hotel.

18:55 18 uur 55. We trekken het blik van de top 30 in de stand open. Onze commentatoren kijken al vooruit met de hamvraag: is Primoz Roglic vandaag te kloppen? "Ik denk het niet", antwoordt José De Cauwer. "Ik zou niet weten hoe of waarom." . We trekken het blik van de top 30 in de stand open. Onze commentatoren kijken al vooruit met de hamvraag: is Primoz Roglic vandaag te kloppen? "Ik denk het niet", antwoordt José De Cauwer. "Ik zou niet weten hoe of waarom."

18:52 18 uur 52. De verschillen zijn groot. Lees: dit is geen gemakkelijke opdracht. . Michel Wuyts . De verschillen zijn groot. Lees: dit is geen gemakkelijke opdracht. Michel Wuyts

18:52 18 uur 52. En nu? Zitten we in een wak? We vrezen er toch een beetje voor, want we zien niet in wie deze Cort Nielsen voorlopig het vuur aan de schenen kan leggen. Al is de Deen zelf ook een surprise. Je weet dus nooit of er toch iemand opstaat. Wellicht moeten we rekenen op Primoz Roglic om nog wat spanning aan te leveren. . En nu? Zitten we in een wak? We vrezen er toch een beetje voor, want we zien niet in wie deze Cort Nielsen voorlopig het vuur aan de schenen kan leggen. Al is de Deen zelf ook een surprise. Je weet dus nooit of er toch iemand opstaat. Wellicht moeten we rekenen op Primoz Roglic om nog wat spanning aan te leveren.

18:50 18 uur 50. Canvas en livestream! De uitzending van de slotetappe gaat nu van start. Michel Wuyts en José De Cauwer begeleiden u door de slotuurtjes. . Canvas en livestream! De uitzending van de slotetappe gaat nu van start. Michel Wuyts en José De Cauwer begeleiden u door de slotuurtjes.

18:48 Zelfs de ploegbaas schrikt hier toch even van. . 18 uur 48. Zelfs de ploegbaas schrikt hier toch even van.

18:45 44'16"03. Petje af! Magnus Cort Nielsen is nog lang niet aan het einde van zijn Latijn. Integendeel. Van 27 seconden gaat het over 28 seconden naar liefst 1'02" op Josef Cerny aan de finish. Primoz Roglic zal het niet cadeau krijgen. Zijn 4e ritzege wordt misschien gekaapt door een 4e dagsucces van Cort Nielsen. . 18 uur 45. 44'16"03 Petje af! Magnus Cort Nielsen is nog lang niet aan het einde van zijn Latijn. Integendeel. Van 27 seconden gaat het over 28 seconden naar liefst 1'02" op Josef Cerny aan de finish. Primoz Roglic zal het niet cadeau krijgen. Zijn 4e ritzege wordt misschien gekaapt door een 4e dagsucces van Cort Nielsen.

18:40 18 uur 40. Of Primoz (Roglic) risico's zal mijden? Je wint of verliest deze tijdrit niet in een bocht. Dat doe je op de vele lastige stroken. . Addy Engels (ploegleider Jumbo-Visma). Of Primoz (Roglic) risico's zal mijden? Je wint of verliest deze tijdrit niet in een bocht. Dat doe je op de vele lastige stroken. Addy Engels (ploegleider Jumbo-Visma)

18:38 18 uur 38. Jan Tratnik is slechts een figurant in deze tijdrit (+2'04"), het is nu wachten tot de knaltijd van Magnus Cort Nielsen. . Jan Tratnik is slechts een figurant in deze tijdrit (+2'04"), het is nu wachten tot de knaltijd van Magnus Cort Nielsen.

18:34 18 uur 34. Het gevaar voor Magnus Cort Nielsen komt niet uit zijn eigen kamp. Amerikaans kampioen Lawson Craddock is ook al halfgaar op het klimmetje, dat toch stevig in de kleren kruipt. Hij geeft er 1'16" prijs. . Het gevaar voor Magnus Cort Nielsen komt niet uit zijn eigen kamp. Amerikaans kampioen Lawson Craddock is ook al halfgaar op het klimmetje, dat toch stevig in de kleren kruipt. Hij geeft er 1'16" prijs.

18:33 18 uur 33. Afscheid van Aru. Over 33,8 kilometer zit de carrière van Fabio Aru erop. De Spanjaarden zetten hem terecht in de spotlights, want de 31-jarige Italiaan won de Vuelta in 2015. . Afscheid van Aru Over 33,8 kilometer zit de carrière van Fabio Aru erop. De Spanjaarden zetten hem terecht in de spotlights, want de 31-jarige Italiaan won de Vuelta in 2015.

18:29 18 uur 29. Magnus Cort Nielsen is op weg naar de poleposition. Bij het tweede tussenpunt levert hij niets in: van 27 seconden gaat het naar 28 tellen op Josef Cerny. . Magnus Cort Nielsen is op weg naar de poleposition. Bij het tweede tussenpunt levert hij niets in: van 27 seconden gaat het naar 28 tellen op Josef Cerny.

18:25 Magnus Cort Nielsen. 18 uur 25. Magnus Cort Nielsen

18:23 18 uur 23. Deze tijdrit is met zijn golvend karakter geen eitje en ook de weersomstandigheden maken het er niet makkelijker op. Ondanks het avonduur is het nog behoorlijk warm in Spanje. . Deze tijdrit is met zijn golvend karakter geen eitje en ook de weersomstandigheden maken het er niet makkelijker op. Ondanks het avonduur is het nog behoorlijk warm in Spanje.

18:20 18 uur 20. Cort Nielsen van een andere planeet? Zo, hij zet even de puntjes op de i. Bij het eerste tussenpunt is Magnus Cort Nielsen liefst 27 seconden sneller dan Josef Cerny. Dat is toch een forse verrassing. . Cort Nielsen van een andere planeet? Zo, hij zet even de puntjes op de i. Bij het eerste tussenpunt is Magnus Cort Nielsen liefst 27 seconden sneller dan Josef Cerny. Dat is toch een forse verrassing.

18:17 18 uur 17. Ik heb me een beetje gespaard tot het einde, want het klimmetje was toch lastig. In deze tijdrit is het hoofd belangrijk, want iedereen is vermoeid. Josef Cerny (Deceuninck-Quick Step). Ik heb me een beetje gespaard tot het einde, want het klimmetje was toch lastig. In deze tijdrit is het hoofd belangrijk, want iedereen is vermoeid. Josef Cerny (Deceuninck-Quick Step)

18:15 18 uur 15. De Tsjechische kampioen heeft niet ontgoocheld, wat doet zijn Amerikaanse collega? Lawson Craddock schiet uit de startblokken. . De Tsjechische kampioen heeft niet ontgoocheld, wat doet zijn Amerikaanse collega? Lawson Craddock schiet uit de startblokken.

18:14 18 uur 14. 33,8 km - 50 meter. Als het straks een thriller wordt, dan zullen we goed naar de finish moeten kijken. De tijdsopneming stopt namelijk zo'n 50 meter voor de streep door de aard van de aankomstlocatie. . 33,8 km - 50 meter Als het straks een thriller wordt, dan zullen we goed naar de finish moeten kijken. De tijdsopneming stopt namelijk zo'n 50 meter voor de streep door de aard van de aankomstlocatie.