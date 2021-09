Alleen avondtijdrit kan weg van Roglic naar 3e Vuelta-eindzege versperren

Josef Cerny is de eerste renner die vandaag vertrekt om acht over vijf. De renner van Deceuninck-Quick Step kan meteen een stevige richttijd neerzetten. De eerste Belg is enkele minuten later Jordi Meeus.

11 uur 51. Josef Cerny is de eerste renner die vandaag vertrekt om acht over vijf. De renner van Deceuninck-Quick Step kan meteen een stevige richttijd neerzetten. De eerste Belg is enkele minuten later Jordi Meeus. Op de klassementsmannen is het - uiteraard - heel wat langer wachten. Leider Primoz Roglic begint als laatste om 19.49 uur. .

11:43

11 uur 43. Het zit er bijna op. Ik ben blij dat mijn familie hier aanwezig is. Zij geven me extra energie die ik goed kan gebruiken in de laatste zware dagen van deze ronde. Ik ga nog een keer alles geven. Na afloop zullen we zien of we ons grote doel hebben kunnen bereiken. . Primoz Roglic.