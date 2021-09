LIVE: Drie Belgen mee voorop in 'mini-Luik-Bastenaken-Luik' in Vuelta

We hebben twee uur op de teller staan, maar het zwaarste stuk van de dag moet nog komen.

40,5 km/h. We hebben twee uur op de teller staan, maar het zwaarste stuk van de dag moet nog komen. . 14 uur 20.

Na negentien ritten staan veertien ploegen nog met lege handen. AG2R, BikeExchange, Lotto, Burgos, Cofidis en Euskaltel kunnen daar vandaag verandering in brengen.

14:13

14 uur 13. De Spaanse hoop is gevestigd op Bizkarra, Herrada en Navarro. Goed nieuws voor de Spanjaarden is dat Herrada en Navarro in hun carrière al eens een Vuelta-rit wisten te winnen. .