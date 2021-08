LIVESTREAM Vuelta: De wind is niet op de afspraak, op naar eerste massasprint

17:07 17 uur 07. Eén tegen allen. Diego Rubio (Burgos-BH) laat zich gelden in de thuisregio. Op 26 kilometer van de finish bouwt hij zijn bonus weer uit tot 1'06". . Eén tegen allen Diego Rubio (Burgos-BH) laat zich gelden in de thuisregio. Op 26 kilometer van de finish bouwt hij zijn bonus weer uit tot 1'06".

17:03 17 uur 03. Ze zijn braaf in het peloton. . José De Cauwer.

17:02 17 uur 02. De split in de kopgroep - ook deels door de wind - zou het peloton kunnen inspireren, maar dat gebeurt voorlopig niet.

17:01 17 uur 01. Hommeles. De leiders voelen de hete adem van het peloton in hun nek en de prijs voor de strijdlust staat nog op het spel. Op 31 kilometer van de finish stooft Rubio zijn kompanen een peer.

16:58 16 uur 58. De strakheid van de vlaggen leert ons dat er toch wat wind staat, maar windkracht alleen is niet voldoende. Vandaag hebben de renners die voornamelijk op hun snufferd gevoeld.

16:57 Wie laat zich inspireren door Bauke Mollema? 16 uur 57. Wie laat zich inspireren door Bauke Mollema?

16:56 16 uur 56. De chrono maakt bokkensprongen en houdt halt bij 37 seconden. Dat is de verdienste van Groupama-FDJ. Zij mennen het peloton zonder helpende handen.

16:51 16 uur 51. We dachten even dat Jumbo-Visma voor een prikje zou tekenen, maar de ploegmakkers van Primoz Roglic reppen zich gewoon naar een veilige zone om hun bevoorrading aan te nemen. De Nederlanders hebben met Sam Oomen overigens een jarige in hun gelederen.

16:50 16 uur 50. Ik ben toch een beetje ongeduldig voor deze sprinterskans. Met Florian Sénéchal en Bert Van Lerberghe heb ik dezelfde trein als in Wallonië. Zij zullen me goed positioneren. . Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step).

16:45 1'49". Nog 42 kilometer. We trappen de deur van het laatste wedstrijduur in en de 3 leiders - Azparren, Rubio en Martin - doen dat weer met een ruimere voorgift. . 16 uur 45.

16:42 We hebben nog geen concrete waaierpoging genoteerd. 16 uur 42.

16:41 16 uur 41. Straks hebben we nog de tussensprint met bonificatieseconden, maar de organisatie heeft die secondestrijd niet lukraak neergelegd in het parcours. Grofweg de helft van die sprints liggen de komende weken op hellingen om het vuur ook bij de klassementsmannen wat extra aan te wakkeren.

16:38 16 uur 38. Jakobsen. Voor Fabio Jakobsen is dit toch wel een examen, ook al is het sowieso een huzarenstukje dat hij een jaar na zijn zware val aan de start staat van deze Vuelta. In 2019 forceerde hij zijn doorbraak met 2 sprintzeges in de Vuelta. Pikt hij hier de draad weer op?



In 2019 forceerde hij zijn doorbraak met 2 sprintzeges in de Vuelta. Pikt hij hier de draad weer op?

16:33 16 uur 33. Het peloton waait nu weer uit over de breedte van de weg. We zien veel lachende gezichten en links en rechts wordt een praatje gemaakt. De sprinters zullen straks zeker niet afgemat aan het buffet verschijnen.

16:31 16 uur 31. We kijken straks ook met belangstelling uit naar Michael Matthews. De Australiër is er na 6 jaar afwezigheid weer bij. In 2013 en 2014 won hij ritten in de Vuelta, dit seizoen is zijn mandje nog leeg.

16:26 16 uur 26. Het peloton laat de 3 leiders sudderen. Gunnen ze hen de tussensprint - 3, 2 en 1" - op 17 kilometer van de finish?

16:25 16 uur 25. Landismo. Onze commentator is ontgoocheld in de tijdrit van Mikel Landa gisteren. De Spanjaard, vorige week nog winnaar van de Ronde van Burgos, finishte op 39 seconden. "Waar ligt dat aan? Een gebrek aan focus? Is het een wielewaal?", vraagt Michel Wuyts zich af. José De Cauwer knikt: "Je krijgt geen lijn in zijn prestaties."



"Waar ligt dat aan? Een gebrek aan focus? Is het een wielewaal?", vraagt Michel Wuyts zich af. José De Cauwer knikt: "Je krijgt geen lijn in zijn prestaties."

16:22 16 uur 22. Het is niet dat de Vuelta niet populair is in deze regio, maar voorlopig oogt alles bewegingsloos. Wanneer het kwik meer dan 30 graden aangeeft, kiezen de Spanjaarden voor de luwte achter hun luiken.

16:21 16 uur 21. Dimitri Claeys sukkelt wat met de schoen.