LIVE Vuelta: Kans voor de sprinters, opletten voor de wind?

13:54 13 uur 54. Deze etappe oogt gemakkelijk, maar in Burgos voel je de wind vrijwel overal. Alle teams hebben een goeie briefing gekregen, maar het wordt sowieso een hectische dag. Aart Vierhouten (ploegleider Qhubeka-NextHash). Deze etappe oogt gemakkelijk, maar in Burgos voel je de wind vrijwel overal. Alle teams hebben een goeie briefing gekregen, maar het wordt sowieso een hectische dag. Aart Vierhouten (ploegleider Qhubeka-NextHash)

13:53 13 uur 53. Laat u vooral niet misleiden door het gezapige wedstrijdbegin. Eén zone waar de wind op de afspraak is, kan voldoende zijn om deze etappe te ontvlammen. Voorlopig lijkt het echter windstil: het koptrio verdubbelt zijn voorgift. De chronometer springt naar 2'10". . Laat u vooral niet misleiden door het gezapige wedstrijdbegin. Eén zone waar de wind op de afspraak is, kan voldoende zijn om deze etappe te ontvlammen.



13:49 13 uur 49. Quid Philipsen? Jasper Philipsen is de grootste Belgische troefkaart vandaag, maar hij kwam gisteren ten val. Bij de collega's van Het Nieuwsblad minimaliseert hij echter de schade. "Het was zonder veel erg", vertelt Philipsen. "Ik ben voor 90 procent hersteld. Tijdens de rit zal ik niet veel hinder hebben van de blessures." . Quid Philipsen? Jasper Philipsen is de grootste Belgische troefkaart vandaag, maar hij kwam gisteren ten val. Bij de collega's van Het Nieuwsblad minimaliseert hij echter de schade.



13:47 1'09". Voor de sprintersploegen is dit een scenario uit de duizend. De 3 Spaanse musketiers rijden in vliegende vaart weg. . 13 uur 47. 1'09" Voor de sprintersploegen is dit een scenario uit de duizend. De 3 Spaanse musketiers rijden in vliegende vaart weg.

13:47 Fabio Jakobsen is een van de grote favorieten vandaag. 13 uur 47. Fabio Jakobsen is een van de grote favorieten vandaag

13:44 13 uur 44. Het was een beetje voorspelbaar: de kleinere Spaanse ploegen slaan de handen in elkaar. Dit trio rijdt wel: Xabier Azparren (Euskaltel), Sergio Martin (Caja Rural) en Diego Rubio (Burgos-BH). . Het was een beetje voorspelbaar: de kleinere Spaanse ploegen slaan de handen in elkaar. Dit trio rijdt wel: Xabier Azparren (Euskaltel), Sergio Martin (Caja Rural) en Diego Rubio (Burgos-BH).

13:43 13 uur 43. Intussen zijn we goed en wel begonnen aan deze opdracht. Hoe groot is de interesse in een vlucht? Je kunt er gif op innemen dat de knapen van Burgos-BH in hun regio toch op zijn minst een poging zullen ondernemen. . Intussen zijn we goed en wel begonnen aan deze opdracht. Hoe groot is de interesse in een vlucht? Je kunt er gif op innemen dat de knapen van Burgos-BH in hun regio toch op zijn minst een poging zullen ondernemen.

13:40 Daar is het eerste oponthoud: de boog van de officiële start is moe en gaat tegen de grond. Het obstakel wordt aan de kant geschoven. . 13 uur 40. Daar is het eerste oponthoud: de boog van de officiële start is moe en gaat tegen de grond. Het obstakel wordt aan de kant geschoven.

13:37 Wind. Als we de gesprekjes aan de start analyseren, dan ligt er toch een nerveuze en hectische dag in het verschiet. Iedereen is op de hoogte van het windgevaar, maar er laat zich links of rechts altijd wel een klepper verrassen. . 13 uur 37. Wind Als we de gesprekjes aan de start analyseren, dan ligt er toch een nerveuze en hectische dag in het verschiet. Iedereen is op de hoogte van het windgevaar, maar er laat zich links of rechts altijd wel een klepper verrassen.

13:34 13 uur 34. Ik ben behoorlijk tevreden na de tijdrit. 18 seconden, dat is zowat het tijdsverlies dat we hadden ingecalculeerd. . Enric Mas (Movistar) . Ik ben behoorlijk tevreden na de tijdrit. 18 seconden, dat is zowat het tijdsverlies dat we hadden ingecalculeerd. Enric Mas (Movistar)

13:32 13 uur 32. Het alarm gaat af: om 13.32 u trekt het peloton zich op gang in een zonovergoten Caleruega, een dorpje met zo'n 400 inwoners. De parade richting het officiële startschot bedraagt 3 kilometer. . Het alarm gaat af: om 13.32 u trekt het peloton zich op gang in een zonovergoten Caleruega, een dorpje met zo'n 400 inwoners. De parade richting het officiële startschot bedraagt 3 kilometer.

13:32 13 uur 32 match begonnen Start



13:25 13 uur 25. Er is een kans op waaiers en breuken. We hebben een goeie ploeg voor dat werk. . Bert Van Lerberghe (Deceuninck-Quick Step). Er is een kans op waaiers en breuken. We hebben een goeie ploeg voor dat werk. Bert Van Lerberghe (Deceuninck-Quick Step)

13:18 Alpecin-Fenix won in de Giro (Merlier) en Tour (Van der Poel en Merlier) vrijwel meteen. Lukt dat ook bij het debuut in de Vuelta? 13 uur 18. Alpecin-Fenix won in de Giro (Merlier) en Tour (Van der Poel en Merlier) vrijwel meteen. Lukt dat ook bij het debuut in de Vuelta?

13:15 13 uur 15. Truitjes. Over een kwartiertje gaan we van start. Primoz Roglic draagt de rode leiderstrui, Alex Aranburu is voor de gelegenheid de groene man. De eerste bergkoning is Sepp Kuss, Andrea Bagioli is de beste jongere. . Truitjes Over een kwartiertje gaan we van start. Primoz Roglic draagt de rode leiderstrui, Alex Aranburu is voor de gelegenheid de groene man. De eerste bergkoning is Sepp Kuss, Andrea Bagioli is de beste jongere.

12:55 12 uur 55. De renners doen momenteel wat er van hen gevraagd wordt: het startblad tekenen. De weersomstandigheden zijn zomers, maar bij een graad of 30 valt het allemaal vrij goed mee. . De renners doen momenteel wat er van hen gevraagd wordt: het startblad tekenen. De weersomstandigheden zijn zomers, maar bij een graad of 30 valt het allemaal vrij goed mee.

12:43 Gino Mäder steunt het goeie doel: per renner die hij "verslaat", stort hij 1 euro. Gisteren liet hij 153 collega's achter zich. 12 uur 43. Gino Mäder steunt het goeie doel: per renner die hij "verslaat", stort hij 1 euro. Gisteren liet hij 153 collega's achter zich.

12:04 12 uur 04. Michael Matthews (30) rijdt na een jarenlange afwezigheid nog eens in Spanje. Zijn rentree was keurig met een 9e plaats op 14 tellen van Primoz Roglic. De Australiër heeft het rood nog niet uit zijn hoofd gezet, maar het wordt toch een schijnbaar onmogelijke opdracht om dat shirt te erven. Aan de finish worden 10, 6 en 4 seconden uitgedeeld. Bij de tussensprint, vandaag op 17 kilometer van de aankomst, bedraagt de buit 3, 2 en 1 seconden. Zelfs als Matthews het maximum van 13 seconden oogst, dan is dat nog altijd niet voldoende. Tenzij er een breuk in het peloton zou ontstaan. . Michael Matthews (30) rijdt na een jarenlange afwezigheid nog eens in Spanje. Zijn rentree was keurig met een 9e plaats op 14 tellen van Primoz Roglic.



12:03 12 uur 03. Ik wilde een goeie proloog rijden, want zo was de rode trui niet volledig uitgesloten. Maar om dat te verwezenlijken, moet ik natuurlijk eerst de etappe van vandaag winnen. . Michael Matthews (BikeExchange). Ik wilde een goeie proloog rijden, want zo was de rode trui niet volledig uitgesloten. Maar om dat te verwezenlijken, moet ik natuurlijk eerst de etappe van vandaag winnen. Michael Matthews (BikeExchange)