LIVESTREAM Vuelta: Blijft de vlucht vooruit? Of sprinten de sterke beren?

De tendens is opwaarts: 28 seconden. Wat is dit zenuwslopend!

16 uur 45. Nog 7 kilometer. De tendens is opwaarts: 28 seconden. Wat is dit zenuwslopend! .

16:39

16 uur 39. Welke sprinters hebben we zeker aan boord? Matthews, Dainese, Trentin en Sénéchal. Ook Allegaert zou zich kunnen verschuilen in deze groep. Goed om te weten: in de slotkilometer hebben we nog twee haakse bochten. .