LIVE Vuelta: Ruime kopgroep - zonder Belgen - bokst tegen het peloton

13:17 13 uur 17. 18 leiders. Wie zijn de doorzetters in de spits van de koers? Polanc, Amezqueta, Chérel, Aru, Roux, Padoen, Kron, Craddock, Cort, Vine, R.Oliveira, Bagioli, Touzé, Sanchez, Soto, Stannard, Denz en Simmons. . 18 leiders Wie zijn de doorzetters in de spits van de koers? Polanc, Amezqueta, Chérel, Aru, Roux, Padoen, Kron, Craddock, Cort, Vine, R.Oliveira, Bagioli, Touzé, Sanchez, Soto, Stannard, Denz en Simmons.

13:12 13 uur 12. In het peloton blijven ze zich weren als een duivel in een wijwatervat, maar ze hebben er hun handen mee vol om naar het front te jumpen. Nu is het Izagirre die zijn kans waagt. . In het peloton blijven ze zich weren als een duivel in een wijwatervat, maar ze hebben er hun handen mee vol om naar het front te jumpen. Nu is het Izagirre die zijn kans waagt.

13:11 De rode trui zag er vanmiddag ontspannen uit. 13 uur 11. De rode trui zag er vanmiddag ontspannen uit

13:09 13 uur 09. Arnaud Démare probeerde het pienter aan te pakken door zijn wagon aan te haken, maar deze hogesnelheidstrein kan hij niet volgen. De Fransman haakt ook al af. Zo zijn we nog met 18 voorin. . Arnaud Démare probeerde het pienter aan te pakken door zijn wagon aan te haken, maar deze hogesnelheidstrein kan hij niet volgen. De Fransman haakt ook al af. Zo zijn we nog met 18 voorin.

13:07 13 uur 07. Op de tweede klim van de dag verspeelt Bora-Hansgrohe met Patrick Gamper zijn pion in de kopgroep. Dat betekent dat we een extra team krijgen dat de kloof speelbaar wil houden. . Op de tweede klim van de dag verspeelt Bora-Hansgrohe met Patrick Gamper zijn pion in de kopgroep. Dat betekent dat we een extra team krijgen dat de kloof speelbaar wil houden.

13:04 13 uur 04. De grote groep slaagt er voorlopig niet in om gezamenlijk naar de vluchters te rijden. Vooral Ineos en DSM willen nog naar voren. . De grote groep slaagt er voorlopig niet in om gezamenlijk naar de vluchters te rijden. Vooral Ineos en DSM willen nog naar voren.

13:00 13 uur . Na 20 kilometer mogen de vluchters nog niet in hun handen wrijven. Bardet en co worden opgeslokt door het peloton, waar nog veel jagers happig zijn om mee te werken. . Na 20 kilometer mogen de vluchters nog niet in hun handen wrijven. Bardet en co worden opgeslokt door het peloton, waar nog veel jagers happig zijn om mee te werken.

12:57 12 uur 57. Is hij nog net op tijd wakker geworden? Romain Bardet stort zich in een tegenoffensief, maar met 7 kompanen moet hij nog 45 seconden overbruggen. Ook het peloton knabbelt aan de achterstand. . Is hij nog net op tijd wakker geworden? Romain Bardet stort zich in een tegenoffensief, maar met 7 kompanen moet hij nog 45 seconden overbruggen. Ook het peloton knabbelt aan de achterstand.

12:53 12 uur 53. Ik neem de bergtrui over van Romain Bardet, maar het maakt niet uit wie van ons wint, zolang de ploeg de trui zondagavond maar heeft. . Michael Storer (DSM). Ik neem de bergtrui over van Romain Bardet, maar het maakt niet uit wie van ons wint, zolang de ploeg de trui zondagavond maar heeft. Michael Storer (DSM)

12:50 12 uur 50. We sommen graag nog eens de belangrijkste namen op in de ruime kopgroep: Polanc (UAE), Aru (Qhubeka-NextHash), Padoen (Bahrein-Victorious), Kron (Lotto-Soudal), Craddock en Cort (EF), Vine (Alpecin-Fenix), Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Démare (Groupama-FDJ), Simmons (Trek-Segafredo). . We sommen graag nog eens de belangrijkste namen op in de ruime kopgroep: Polanc (UAE), Aru (Qhubeka-NextHash), Padoen (Bahrein-Victorious), Kron (Lotto-Soudal), Craddock en Cort (EF), Vine (Alpecin-Fenix), Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Démare (Groupama-FDJ), Simmons (Trek-Segafredo).

12:50 Storer is de nieuwe bollenman, maar zijn trui is nog niet veilig. 12 uur 50. Storer is de nieuwe bollenman, maar zijn trui is nog niet veilig.

12:48 12 uur 48. Het is nu even afwachten of het peloton nog iets onderneemt op de eerste van drie beklimmingen die elkaar snel opvolgen. Die kan nog als trampoline gebezigd worden, maar het gat is al behoorlijk groot. . Het is nu even afwachten of het peloton nog iets onderneemt op de eerste van drie beklimmingen die elkaar snel opvolgen. Die kan nog als trampoline gebezigd worden, maar het gat is al behoorlijk groot.

12:44 1'10". Aangezien het peloton 1'10" toestaat, zou het bingo kunnen zijn. De 24 leiders worden achtervolgd door 4 laatkomers, maar we horen helaas geen Belgische stem in het debat. . 12 uur 44. 1'10" Aangezien het peloton 1'10" toestaat, zou het bingo kunnen zijn. De 24 leiders worden achtervolgd door 4 laatkomers, maar we horen helaas geen Belgische stem in het debat.

12:40 12 uur 40. 24 aanvallers. Bij de voet van de eerste beklimming geeft de wedstrijdradio al 24 rugnummers door. Het gaat om onder meer Polanc, Aru, Padoen, Kron, Cort, Vine, Bagioli, Démare en Simmons. . 24 aanvallers Bij de voet van de eerste beklimming geeft de wedstrijdradio al 24 rugnummers door. Het gaat om onder meer Polanc, Aru, Padoen, Kron, Cort, Vine, Bagioli, Démare en Simmons.

12:37 12 uur 37. Het is nog lang geen uitgemaakte zaak wie deze dag mag kleuren, of wat had u gedacht? Ook een hardrijder als Craddock komt een woordje meepraten. . Het is nog lang geen uitgemaakte zaak wie deze dag mag kleuren, of wat had u gedacht? Ook een hardrijder als Craddock komt een woordje meepraten.

12:33 12 uur 33. Het eerste groepswerk dat wordt ingediend is een opstel van Cherel, Okamika, Bagües en Denz. Padoen, Touzé en Soto claimen ook een bijdrage en willen naar het kwartet springen. . Het eerste groepswerk dat wordt ingediend is een opstel van Cherel, Okamika, Bagües en Denz. Padoen, Touzé en Soto claimen ook een bijdrage en willen naar het kwartet springen.

12:31 12 uur 31. De renners zijn intussen gelanceerd op het vlakke stuk van zo'n 10 kilometer dat richting de eerste beklimming voert. 4 renners rukken zich los. . De renners zijn intussen gelanceerd op het vlakke stuk van zo'n 10 kilometer dat richting de eerste beklimming voert. 4 renners rukken zich los.

12:25 Zijn derde eindzege ligt nu echt wel binnen handbereik. 12 uur 25. Zijn derde eindzege ligt nu echt wel binnen handbereik.

12:20 12 uur 20. Ik ben blij dat het hooggebergte achter de rug is, maar er volgen nog moeilijke etappes. De rit van zaterdag wordt sowieso pittig. . Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Ik ben blij dat het hooggebergte achter de rug is, maar er volgen nog moeilijke etappes. De rit van zaterdag wordt sowieso pittig. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)