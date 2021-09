Etappe 19 in de Vuelta: De aanvallers (of sterke sprinters) komen aan hun trekken

Met veel goeie wil zou je de sprinters een waterkans kunnen geven, maar we vrezen dat hun liedje uitgezongen is. In de eerste 60 kilometer zijn namelijk 3 klimmetjes opgenomen die hen zullen afmatten en die vooral een spervuur aan aanvallen zullen opleveren. Het zwaarste luik van de rit zit er dan op, maar wie heeft dan nog voldoende moed en energie om te jagen op de aanvallers? Dan zou je al moeten kijken naar de ploegen van Matteo Trentin, Michael Matthews en Magnus Cort, maar misschien glippen die sterke sprinters zelf wel mee in een pakket aanvalslustigen?

09 uur 34. Trentin, Matthews en Cort? Met veel goeie wil zou je de sprinters een waterkans kunnen geven, maar we vrezen dat hun liedje uitgezongen is. In de eerste 60 kilometer zijn namelijk 3 klimmetjes opgenomen die hen zullen afmatten en die vooral een spervuur aan aanvallen zullen opleveren. Het zwaarste luik van de rit zit er dan op, maar wie heeft dan nog voldoende moed en energie om te jagen op de aanvallers? Dan zou je al moeten kijken naar de ploegen van Matteo Trentin, Michael Matthews en Magnus Cort, maar misschien glippen die sterke sprinters zelf wel mee in een pakket aanvalslustigen? .

09:30

09 uur 30. 19e etappe in de Vuelta. De 19e etappe in de Ronde van Spanje lijkt neergelegd voor de aanvallers. Het eerste deel van de lange route bestaat uit een drietrapsraket die als muziek in de oren zal klinken van aanvallers met nog voldoende benzine in de tank. De tweede helft golft veel minder, maar voor sprintersploegen wordt het bijzonder lastig om de vlucht van de dag dan nog in te rekenen. Het is een etappe die op het lijf geschreven is van de baroudeurs. Wie trekt met een goed gevoel naar het slotweekend? .