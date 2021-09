Schudt de koninginnenrit van de Vuelta het klassement nog door elkaar?

09:39

09 uur 39. 4 beklimmingen. In deze regio is de Angliru natuurlijk het heiligdom voor renners en wielertoeristen, maar de organisatie zet de spotlights vandaag op het onbekende broertje of zusje. Voor we aan de loodzware slotklim beginnen, zullen de benen van de renners al flink afgemat zijn. 2 cols van 1e categorie en 1 van 2e categorie vormen de lange aanloop richting het orgelpunt van deze dag en deze Vuelta. .