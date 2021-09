LIVESTREAM Vuelta: Is Storer vertrokken voor een derde ritzege?

Fase per fase

Fase per fase

16:25 16 uur 25. Majka is uit koers geslagen, maar bij UAE trekken ze nu de kaart van De La Cruz. Is het een aas? Extra paardenkracht in de achtervolging kan Storer natuurlijk nekken: 2'16". . Majka is uit koers geslagen, maar bij UAE trekken ze nu de kaart van De La Cruz. Is het een aas? Extra paardenkracht in de achtervolging kan Storer natuurlijk nekken: 2'16".

16:22 16 uur 22. Aru wil zijn pensioenfeest niet onopgemerkt laten voorbijgaan en versnelt zowaar net voor de samensmelting. Met de dekselse Arensman zit er weer een mandekker van DSM in zijn wiel. . Aru wil zijn pensioenfeest niet onopgemerkt laten voorbijgaan en versnelt zowaar net voor de samensmelting. Met de dekselse Arensman zit er weer een mandekker van DSM in zijn wiel.

16:22 16 uur 22. Eén tegen allen. De achtervolgers hebben de zinloosheid van hun bestaan begrepen: ze waaien terug tot in het peloton. Het is nu Storer versus de verenigde krachten van Movistar en Bahrein-Victorious. Op 28 kilometer van de finish stopt de chrono bij 2'16". . Eén tegen allen De achtervolgers hebben de zinloosheid van hun bestaan begrepen: ze waaien terug tot in het peloton. Het is nu Storer versus de verenigde krachten van Movistar en Bahrein-Victorious. Op 28 kilometer van de finish stopt de chrono bij 2'16".

16:19 16 uur 19. Na zijn val van gisteren is zijn klassement naar de vaantjes en Aleksandr Vlasov zakt nu ook steeds verder weg in het peloton. De Vuelta wordt zo een deceptie voor de Rus, 4e in de Giro. . Na zijn val van gisteren is zijn klassement naar de vaantjes en Aleksandr Vlasov zakt nu ook steeds verder weg in het peloton. De Vuelta wordt zo een deceptie voor de Rus, 4e in de Giro.

16:17 16 uur 17. Er moet toch een stevige motor in dit ventje zitten! Michel Wuyts . Er moet toch een stevige motor in dit ventje zitten! Michel Wuyts

16:16 16 uur 16. Storer begint aan de voorlaatste hindernis van de dag. Het is een korte klim, "slechts" 2e categorie. De Australiër geeft geen krimp, maar de onvermoeibare Tratnik en Oliveira brengen het peloton steeds dichter: 2'38". . Storer begint aan de voorlaatste hindernis van de dag. Het is een korte klim, "slechts" 2e categorie. De Australiër geeft geen krimp, maar de onvermoeibare Tratnik en Oliveira brengen het peloton steeds dichter: 2'38".

16:15 Wat doen de favorieten straks op de slotklim? 16 uur 15. Wat doen de favorieten straks op de slotklim?

16:13 Een overzicht. Storer 18 achtervolgers (Vansevenant, Cras, Majka, Aru, Taaramäe, Brambilla, ...) op 1'56" peloton op 2'59" . 16 uur 13. Een overzicht Storer 18 achtervolgers (Vansevenant, Cras, Majka, Aru, Taaramäe, Brambilla, ...) op 1'56" peloton op 2'59"

16:07 16 uur 07. Het peloton wordt op een lang lint getrokken door de entente van Movistar en Bahrein-Victorious, maar meer dan de borrelnootjes speelt het peloton niet naar binnen. 3'42" op 36 km van de finish. . Het peloton wordt op een lang lint getrokken door de entente van Movistar en Bahrein-Victorious, maar meer dan de borrelnootjes speelt het peloton niet naar binnen. 3'42" op 36 km van de finish.

16:02 16 uur 02. Nog 41 kilometer. In het ellendige valleistuk verachtert Storer niet. Het peloton brengt de achterstand terug tot 4 minuten dankzij de bijdrage van Movistar. We zien de Sloveense sphynx niet, maar Roglic zit wellicht in zijn vuistje te lachen. . Nog 41 kilometer In het ellendige valleistuk verachtert Storer niet. Het peloton brengt de achterstand terug tot 4 minuten dankzij de bijdrage van Movistar. We zien de Sloveense sphynx niet, maar Roglic zit wellicht in zijn vuistje te lachen.

16:00 Vansevenant en co zien Storer verder wegrijden. 16 uur . Vansevenant en co zien Storer verder wegrijden

15:57 15 uur 57. Vansevenant en co lossen elkaar nu iets beter af, maar er zitten nog altijd wieltjeszuigers in de tweede groep. Zij willen het bord van de anderen leegeten, maar met die aanpak zullen ze ook met een onvoldaan gevoel van tafel stappen. . Vansevenant en co lossen elkaar nu iets beter af, maar er zitten nog altijd wieltjeszuigers in de tweede groep. Zij willen het bord van de anderen leegeten, maar met die aanpak zullen ze ook met een onvoldaan gevoel van tafel stappen.

15:56 15 uur 56. De achtervolgers zitten een beetje gevangen. Iemand als Majka hoopt wellicht dat de anderen de kastanjes uit het vuur halen, maar de Pool bleef ook roerloos toen Storer - die iedereen intussen wel kent - aanviel. Dan vermoeden we dat Storer voorin veruit de sterkste was, maar is hij in staat om het jagende peloton af te houden? . De achtervolgers zitten een beetje gevangen. Iemand als Majka hoopt wellicht dat de anderen de kastanjes uit het vuur halen, maar de Pool bleef ook roerloos toen Storer - die iedereen intussen wel kent - aanviel. Dan vermoeden we dat Storer voorin veruit de sterkste was, maar is hij in staat om het jagende peloton af te houden?

15:52 15 uur 52. De achtervolgende groep verliest terrein, het peloton maakt wel een beetje achterstand goed. . José De Cauwer. De achtervolgende groep verliest terrein, het peloton maakt wel een beetje achterstand goed. José De Cauwer

15:49 Verschil groeit. Michael Storer is wellicht de ontdekking van deze Vuelta. De Australiër gooit al zijn kaarten op tafel. Pelayo Sanchez zwemt op 47", 17 achtervolgers (met Majka, Cras, Aru, Taaramäe en Vansevenant) volgen op 1'57". In het peloton stroopt Movistar nu ook de mouwen op: 5'40". . 15 uur 49. Verschil groeit Michael Storer is wellicht de ontdekking van deze Vuelta. De Australiër gooit al zijn kaarten op tafel. Pelayo Sanchez zwemt op 47", 17 achtervolgers (met Majka, Cras, Aru, Taaramäe en Vansevenant) volgen op 1'57".



In het peloton stroopt Movistar nu ook de mouwen op: 5'40".

15:43 15 uur 43. Voor wie nu pas inschakelt: de helft van het viergangenmenu is al afgeruimd. Een hupje van 2e categorie is straks het tussengerecht voor het toetje. Storer heeft voor een kamikazestuk van 70 kilometer gekozen, maar hij kijkt niet om. Nog 56 kilometer. . Voor wie nu pas inschakelt: de helft van het viergangenmenu is al afgeruimd. Een hupje van 2e categorie is straks het tussengerecht voor het toetje. Storer heeft voor een kamikazestuk van 70 kilometer gekozen, maar hij kijkt niet om. Nog 56 kilometer.

15:39 15 uur 39. Storer heeft niet voor de makkelijkste route richting dit onbekende beestje gekozen. Zo meteen wacht een lang valleistuk en dat moet hij in zijn eentje overleven. De achterstand van Majka en tutti quanti loopt op: 1'30". . Storer heeft niet voor de makkelijkste route richting dit onbekende beestje gekozen. Zo meteen wacht een lang valleistuk en dat moet hij in zijn eentje overleven. De achterstand van Majka en tutti quanti loopt op: 1'30".

15:37 15 uur 37. In het peloton zit er minder druk op de ketel: richting de top stopt de chrono bij 5'30". Groeien de kansen van Storer? . In het peloton zit er minder druk op de ketel: richting de top stopt de chrono bij 5'30". Groeien de kansen van Storer?