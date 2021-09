LIVE Vuelta: Schudt de koninginnenrit het klassement nog door elkaar?

13:22 13 uur 22. Primoz Roglic hoeft de ontsnapping alvast niet te vrezen. Rafal Majka is de beste vluchter in de stand, maar staat al op meer dan 50 minuten. Ook zijn dichte concurrenten hebben nu niet meteen de meest ideale klant mee: Erviti vertegenwoordigt Movistar, Puccio is de gezant van Ineos. . Primoz Roglic hoeft de ontsnapping alvast niet te vrezen. Rafal Majka is de beste vluchter in de stand, maar staat al op meer dan 50 minuten. Ook zijn dichte concurrenten hebben nu niet meteen de meest ideale klant mee: Erviti vertegenwoordigt Movistar, Puccio is de gezant van Ineos.

13:20 13 uur 20. In het peloton wordt het tempo niet bepaald door Jumbo-Visma, wel door Bahrein-Victorious. De ploeg van de leider schakelt Koen Bouwman in als waakhond in de spits van de koers.

13:18 2'03". Het broodje van de vluchters is nog niet helemaal gebakken, maar de geur die ontsnapt uit de oven staat ons wel aan. Nog aantrekkelijke namen voorin: de onvermijdelijke Storer, Majka (ritwinnaar zondag), Brambilla, Izagirre, Aru en Taaramäe,

13:16 13 uur 16. 7 Belgen. 32 renners, als dat maar goedkomt. Voorlopig wel, want ze draaien goed rond. De Belgische inbreng is alvast aardig met Dewulf, De Tier, Planckaert, Vansevenant, Keukeleire, Cras en Vanhoucke.

13:12 13 uur 12. Monstervlucht? Het peloton bezet de volledige breedte van de weg. Dat is hoopgevend nieuws voor de kopgroep van ongeveer 30 renners.

13:09 13 uur 09. Het kwartet wordt overspoeld door een pakket van zo'n 25 renners, maar die ruime groep werkt in het peloton als een rode lap op een stier. File indienne, met andere woorden.

13:07 13 uur 07. Primoz (Roglic) had gisteren afwachtend kunnen koersen, maar dat deed hij niet. Ik denk dat hij ook vandaag voor ritwinst zal gaan. Bradley Wiggins (analist Eurosport).

13:05 13 uur 05. Onze kleine Canadees verwelkomt Harm Vanhoucke, Bert-Jan Lindeman en Pelayo Sanchez, de régional de l'étape.

13:03 13 uur 03. Bij Israel Start-Up Nation hebben ze nog slechts 3 renners in koers. James Piccoli wil er iets van maken en rijdt in zijn eentje weg, maar er is volk van Qhubeka-NextHash, Burgos-BH en Lotto-Soudal op komst.

13:02 Ook voor Sander Armée stopte zijn Vuelta gisteren: hij liep een sleutelbeenbreuk op.

13:00 Straks buien. Ook vandaag is de zon de grote afwezige. Het miezert nog niet, maar er worden vanaf 14 u buien voorspeld.

12:57 12 uur 57. Het licht staat op groen voor de eerste aanvallers. Die vinden we bij Groupama-FDJ, Burgos-BH en Caja Rural.

12:52 12 uur 52. Van bij de salida real vatten we een aanloop van ruim 40 kilometer aan tot de voet van de eerste col. Het wegdek loopt gestaag op, maar dat is klein bier met wat de renners daarna wordt voorgeschoteld.

12:47 12 uur 47. Voor de niet-klimmers wordt dit een zoveelste nachtmerrie. De snelle mannen krijgen normaal ook geen kans meer op dagsucces, maar de tijdslimiet is hen in deze Vuelta meestal gunstig gezind. Die is opvallend ruimer dan in de Tour.

12:44 12 uur 44. Of we vandaag meer defensief kunnen koersen? Dat kan, ja, maar we willen de koninginnenrit ook wel winnen, hoor. . Grischa Niermann (ploegleider Jumbo-Visma).

12:43 De knuffel voor de leider is weer op de bus van Jumbo-Visma beland.

12:41 12 uur 41. In startplaats Salas rust Primoz Roglic nog ontspannen op zijn stuur. De sleutel lijkt bij het Nederlandse kamp te liggen. Willen zij nog een extra kers plaatsen op de al zeer smakelijke taart?

12:39 12 uur 39. Het peloton is vertrekkensklaar. De renners hebben nog tijd om even na te kaarten over de rit van gisteren of om stil te staan bij wat hen vandaag te wachten staat. De geneutraliseerde zone bedraagt namelijk meer dan 11 kilometer.