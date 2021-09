LIVE Vuelta: 7 Belgen schuiven mee in grote vlucht in koninginnenrit

Fase per fase

Fase per fase

14:53 14 uur 53. Hergroepering . In het peloton is het opnieuw wapenstilstand. De gasten die zich even hadden laten ringeloren bonken weer op de deur. . Hergroepering In het peloton is het opnieuw wapenstilstand. De gasten die zich even hadden laten ringeloren bonken weer op de deur.

14:51 14 uur 51. Ik weiger te zeggen dat de eindzege binnen is, maar de slottijdrit speelt natuurlijk in onze kaart. . Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Ik weiger te zeggen dat de eindzege binnen is, maar de slottijdrit speelt natuurlijk in onze kaart. Sepp Kuss (Jumbo-Visma)

14:51 14 uur 51. Situatie op 87 kilometer van de finish. kopgroep van 30 renners peloton 1 met de favorieten (weggereden in afdaling onder impuls van Bahrein-Victorious) peloton 2 . Situatie op 87 kilometer van de finish kopgroep van 30 renners peloton 1 met de favorieten (weggereden in afdaling onder impuls van Bahrein-Victorious) peloton 2

14:50 14 uur 50. Heeft er iemand uit de top 10 de slag gemist? We zien alleszins hoe UAE en Intermarché-Wanty-Gobert het tweede peloton op sleeptouw nemen. Dat moet dan voor De La Cruz, Meintjes en Eiking zijn. . Heeft er iemand uit de top 10 de slag gemist? We zien alleszins hoe UAE en Intermarché-Wanty-Gobert het tweede peloton op sleeptouw nemen. Dat moet dan voor De La Cruz, Meintjes en Eiking zijn.

14:47 14 uur 47. De brokken zijn nog niet gelijmd. Bahrein-Victorious heeft 6 mannetjes mee, Jumbo-Visma, Movistar en Ineos tellen 3 leden in het eerste peloton. . De brokken zijn nog niet gelijmd. Bahrein-Victorious heeft 6 mannetjes mee, Jumbo-Visma, Movistar en Ineos tellen 3 leden in het eerste peloton.

14:42 14 uur 42. Het eerste peloton bestaat slechts uit een 30-tal renners, maar er is nog geen man overboord voor de gelosten. Al schrikken ze bij Bahrein-Victorious wel even van de schade die ze hebben aangericht. . Het eerste peloton bestaat slechts uit een 30-tal renners, maar er is nog geen man overboord voor de gelosten. Al schrikken ze bij Bahrein-Victorious wel even van de schade die ze hebben aangericht.

14:40 14 uur 40. Split. Door de zwierige stijl van Tratnik hangt een groot deel van het peloton tussen zijn kader. Er ontstaan scheuren, maar de rode trui is alert. . Split Door de zwierige stijl van Tratnik hangt een groot deel van het peloton tussen zijn kader. Er ontstaan scheuren, maar de rode trui is alert.

14:38 14 uur 38. Een grote ronde kun je niet alleen bergop gijzelen, ook in een afzink kun je je slag slaan. Tratnik trekt het peloton op een lang lint. . Een grote ronde kun je niet alleen bergop gijzelen, ook in een afzink kun je je slag slaan. Tratnik trekt het peloton op een lang lint.

14:35 14 uur 35. Storer en zijn ploegmaat vallen weer in de klauwen van de andere vluchters. Ze zoeven richting het dal, al doemt de volgende klim straks razendsnel op. . Storer en zijn ploegmaat vallen weer in de klauwen van de andere vluchters. Ze zoeven richting het dal, al doemt de volgende klim straks razendsnel op.

14:32 14 uur 32. Nog 104 kilometer. De kopgroep vat de afdaling aan en Storer en Arensman zetten de rest nog eens onder druk. We zien een krampachtige Vanhoucke, die na enkele crashes toch wat bevangen lijkt door daalangst. . Nog 104 kilometer De kopgroep vat de afdaling aan en Storer en Arensman zetten de rest nog eens onder druk. We zien een krampachtige Vanhoucke, die na enkele crashes toch wat bevangen lijkt door daalangst.

14:27 Puerto de San Lorenzo. Storer raapt de 10 punten op en hijgt nu echt wel in de nek van ploegmakker Bardet. Arensman, de tweede DSM'er voorin, lijkt Majka naar de 3e plaats te duwen. . 14 uur 27. Puerto de San Lorenzo Storer raapt de 10 punten op en hijgt nu echt wel in de nek van ploegmakker Bardet. Arensman, de tweede DSM'er voorin, lijkt Majka naar de 3e plaats te duwen.

14:24 14 uur 24. We naderen de top. We voorspellen dat we daar een duel krijgen tussen Storer en Majka voor de 10 punten. . We naderen de top. We voorspellen dat we daar een duel krijgen tussen Storer en Majka voor de 10 punten.

14:21 14 uur 21. Rafal Majka is een van de gevaarlijke vluchters: bekijk hier nog eens zijn stuntzege van afgelopen zondag. Rafal Majka is een van de gevaarlijke vluchters: bekijk hier nog eens zijn stuntzege van afgelopen zondag

14:19 14 uur 19. Martin. Guillaume Martin sukkelt met ademhalingsproblemen na zijn val dinsdag. Gisteren kon hij de schade nog min of meer beperken, al viel hij terug van de 2e naar de 5e plaats in de stand. Vandaag plakt hij vrijwel voortdurend achteraan het peloton. . Martin Guillaume Martin sukkelt met ademhalingsproblemen na zijn val dinsdag. Gisteren kon hij de schade nog min of meer beperken, al viel hij terug van de 2e naar de 5e plaats in de stand. Vandaag plakt hij vrijwel voortdurend achteraan het peloton.

14:17 14 uur 17. De kloof tussen de 30-koppige vlucht van de dag en het peloton wordt alleszins niet meer groter. De chrono blijft al even hangen op 4'50". . De kloof tussen de 30-koppige vlucht van de dag en het peloton wordt alleszins niet meer groter. De chrono blijft al even hangen op 4'50".

14:13 14 uur 13. Nog 4 kilometer tot de top en eerste aanvaller Piccoli is weer gaan versnellen. Wat daar precies het nut van is, is ons niet duidelijk. . Nog 4 kilometer tot de top en eerste aanvaller Piccoli is weer gaan versnellen. Wat daar precies het nut van is, is ons niet duidelijk.

14:11 14 uur 11. Ik kon de aanval van Egan Bernal niet beantwoorden. Ik vond het bovendien te vroeg. Dat zag je ook in het slot, want Egan betaalde een stevige prijs. . Miguel Angel Lopez (Movistar). Ik kon de aanval van Egan Bernal niet beantwoorden. Ik vond het bovendien te vroeg. Dat zag je ook in het slot, want Egan betaalde een stevige prijs. Miguel Angel Lopez (Movistar)

14:09 Broedt Miguel Angel Lopez nog op een plannetje? 14 uur 09. Broedt Miguel Angel Lopez nog op een plannetje?

14:06 14 uur 06. Nog 115 kilometer. Voorin hebben we al afscheid genomen van Gamper, Le Gac, Lindeman en Canal. Als de boekhouding klopt, tellen we nog 28 leiders. . Nog 115 kilometer Voorin hebben we al afscheid genomen van Gamper, Le Gac, Lindeman en Canal. Als de boekhouding klopt, tellen we nog 28 leiders.