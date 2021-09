LIVESTREAM Vuelta: Bernal en Roglic trekken naar Lagos de Covadonga

De ene heeft de Tour niet gereden, de andere maar half. Het was te verwachten dat die factor een rol zou spelen in de slotweek.

15 uur 57. De ene heeft de Tour niet gereden, de andere maar half. Het was te verwachten dat die factor een rol zou spelen in de slotweek. Michel Wuyts .

15 uur 55. Movistar is voorlopig de grote verliezer van de dag. Lopez heeft wel even getracht om Bernal en Roglic te volgen, maar dat was ook maar een schijnbeweging. Was het een tactische afwachtende houding of was het gewoon van niet beter kunnen? "Als je kan, dan spring je gewoon mee. Punt", oordeelt José De Cauwer. .