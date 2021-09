LIVE Vuelta: Het gaat weer razendsnel, straks Lagos de Covadonga

Fase per fase

14:23 14 uur 23. Terwijl De La Cruz en co weer aan de mouw van Van Baarle trekken, neemt Landa in het peloton de guidon vanonder. Hij rijdt weg à la VDB. Is zijn herrijzenis ingezet? Voor het klassement is hij natuurlijk al lang uitgeschakeld.

14:20 14 uur 20. In het peloton houdt Bernal woord. Hij laat Sivakov het tempo verhogen. Wordt het zo meteen alles of niets?

14:19 14 uur 19. Voor Moniquet en Madrazo ligt het klimtempo van Van Baarle en Camargo te hoog. Toen waren ze nog met z'n tweeën, maar de achterblijvers zijn op komst. Daar moet De La Cruz dus aanwezig zijn.

14:17 14 uur 17. Situatieschets. Van Baarle, Moniquet, Camargo, Madrazo achtervolgers op 15" peloton op 1'40"

14:15 14 uur 15. Uitzending rond 14.45 u. Aangezien ze in de Benelux Tour razendsnel hebben gereden, zullen we vroeger inpikken met de uitzending van de Vuelta op Eén. We houden u op de hoogte.

14:13 14 uur 13. Nog zo'n 4 kilometer tot de top. Van Baarle, Moniquet, Madrazo en Camargo laten hun kompanen in de stek, maar zij zijn nog niet uitgeschakeld. Het peloton mildert wel: 1'55".



14:11 14 uur 11. Het blijft een rommeltje. Voorin spotten we nog altijd een 25-tal vluchters, vanuit het peloton probeert De La Cruz naar voren te springen.

14:09 14 uur 09. Ik ken de cols in Asturië eigenlijk niet zo goed. Adam Yates (Ineos).

14:07 14 uur 07. Henao, Izagirre, Nieve, Van Baarle, Aru, Storer, Vine, Moniquet: het zijn enkele namen die naar boven kruipen. Deze col is zeker geen eitje.

14:05 14 uur 05. Van Baarle is een van de motoren in de kopgroep, maar er is ook een waakhond van Jumbo-Visma mee. De eerste groep wordt ook nog wat uitgedund.

14:03 14 uur 03. We kloppen nog niet volledig af, maar dit lijkt wel de juiste mix te zijn. Na net geen 80 kilometer, aan de voet van de Collada Llomena, valt de puzzel in elkaar.

14:02 14 uur 02. Nog 106 kilometer. De geschiedenis herhaalt zich, want we gaan nog eens voor een forse lading aanvallers. Wanneer geeft het peloton zijn zegen?

14:00 14 uur . De gegevens: 7,6 kilometer aan 9,3 procent.

13:58 13 uur 58. Afscheid van Luis Leon Sanchez. Luis Leon Sanchez (Astana-Premier Tech) heeft een grijze Vuelta gedraaid. De 37-jarige veteraan had in deze snelle openingsuren weinig tot geen overschot en zoekt zijn volgwagen op.

13:57 13 uur 57. Nog 4 kilometer en dan kiezen we op de col van 1e categorie weer voor een kleiner verzet. Daar moet en zal er toch geschift worden?

13:54 13 uur 54. Peloton agrupado. De Spaanse elastieken knakken niet in 1, 2, 3. Alle balletjes belanden weer in dezelfde trommel.

13:52 13 uur 52. Het is vooral Bora-Hansgrohe dat het peloton weer richting de spits van de koers probeert te begeleiden. 40 à 45 vluchters, dat is wellicht ook te veel om goed te zijn.

13:50 13 uur 50. Nog 116 kilometer. Een half peloton is er toch in geslaagd om de rest van dit deelnemersveld in de achtervolging te dwingen. Voorin worden onder meer Landa, Henao, Izagirre en Trentin gesignaleerd.

13:49 De toeschouwer linksboven kreeg een apart beeld van het peloton. 13 uur 49. De toeschouwer linksboven kreeg een apart beeld van het peloton