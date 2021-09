17e etappe in de Vuelta: Het peloton zet zich schrap voor Lagos de Covadonga

Alles draait vandaag natuurlijk rond Lagos de Covadonga, de klim naar de gletsjermeren die toch een mythisch karakter heeft in de geschiedenis van de Ronde van Spanje. Maar de organisatie heeft de bergrit nog wat uitdagender gemaakt door een dubbele beklimming van de Collada Llomena als opwarmer in het parcours te droppen. We klokken vandaag af op zo'n 3.500 hoogtemeters en de protagonisten voor eindwinst zullen goed moeten rekenen. Niet alleen door het onvoorspelbare karakter van de klim, die zelfs enkele dalende stroken bevat, maar ook door het gerecht dat morgen voorgeschoteld wordt. De etappe naar de onbekende en brutale Gamoniteiru van donderdag zou zelfs nog iets zwaarder kunnen doorwegen in de eindafrekening.

09 uur 45. Eerste examen. Alles draait vandaag natuurlijk rond Lagos de Covadonga, de klim naar de gletsjermeren die toch een mythisch karakter heeft in de geschiedenis van de Ronde van Spanje. Maar de organisatie heeft de bergrit nog wat uitdagender gemaakt door een dubbele beklimming van de Collada Llomena als opwarmer in het parcours te droppen. We klokken vandaag af op zo'n 3.500 hoogtemeters en de protagonisten voor eindwinst zullen goed moeten rekenen. Niet alleen door het onvoorspelbare karakter van de klim, die zelfs enkele dalende stroken bevat, maar ook door het gerecht dat morgen voorgeschoteld wordt. De etappe naar de onbekende en brutale Gamoniteiru van donderdag zou zelfs nog iets zwaarder kunnen doorwegen in de eindafrekening. .

09:41

09 uur 41. 17e etappe in de Ronde van Spanje. De voorbije 16 etappes hebben hun sporen nagelaten op het Vuelta-peloton, vandaag en morgen ontdekken we hoe sterk de lichamen van de tenoren nog zijn in een loodzwaar tweeluik. De eerste van twee cruciale bergritten brengt het peloton naar Lagos de Covadonga, de klim die voor de 22e keer in het Vuelta-parcours is opgenomen. De col van zo'n 12 kilometer is onregelmatig en is een forse uitdaging voor de klassementsmannen. Odd Christian Eiking begint in het rood aan de hachelijke onderneming, maar de lijst met troonopvolgers is lang. Houdt hij stand? Rond 12.10 u beginnen we aan de trektocht. .