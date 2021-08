Slotweek van de Vuelta begint met de laatste kans voor de sprinters

Er is er eentje jarig vandaag: Fabio Jakobsen viert zijn 25e verjaardag met een etappe die hem op het lijf geschreven is. Wordt de taart en het glas champagne extra smakelijk vanavond?

09 uur 40. 16e etappe in de Vuelta. De slotweek van de Vuelta - die door de organisatie als brutaal wordt bestempeld - begint op papier rustig met een sprintersrit in het noorden van Spanje. Echt vlakke wegen ontmoeten we in Cantabrië nu ook niet meteen, maar de uitstekels zijn toch behoorlijk beperkt. Fabio Jakobsen mikt op een 3e ritzege, voor andere snelle mannen als Arnaud Démare en Jordi Meeus is dit ook de laatste dag - al bestaat er vrijdag nog een waterkans op een sprint - om hun Vuelta wat (meer) glans te geven. .