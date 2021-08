LIVESTREAM Vuelta: Welke snelle man wint de laatste (lastige) sprinterskans?

16:59 16 uur 59. Zo flitsend de versnelling was bij Bol, zo groot is het verval. Laaglanders Dewulf en Claeys roepen hem tot de orde. . Zo flitsend de versnelling was bij Bol, zo groot is het verval. Laaglanders Dewulf en Claeys roepen hem tot de orde.

16:58 16 uur 58. Vanhoucke wordt gelost uit de kopgroep. Vanhoucke wordt gelost uit de kopgroep

16:58 16 uur 58. Bol nog eens solo. Bol wil even illustreren dat de strijdlustprijs geen Spaanse toegeving is. De Nederlander gooit de rest losjes uit zijn wiel. . Bol nog eens solo Bol wil even illustreren dat de strijdlustprijs geen Spaanse toegeving is. De Nederlander gooit de rest losjes uit zijn wiel.

16:56 16 uur 56. Nog 12 kilometer. Fabio Jakobsen lijkt zijn tweede adem gevonden te hebben en houdt stand naast Arnaud Démare. De chrono geeft de 5 overgebleven vluchters nog 17 tellen. . Nog 12 kilometer Fabio Jakobsen lijkt zijn tweede adem gevonden te hebben en houdt stand naast Arnaud Démare. De chrono geeft de 5 overgebleven vluchters nog 17 tellen.

16:54 16 uur 54. José De Cauwer had de inspanning van UAE tot dit terrein opgespaard. "Dat had veel meer in het laatje kunnen brengen", weet hij. Voorin is Vanhoucke, die op 80 km van de finish naar voren gesprongen is, het eerste kind van de rekening. . José De Cauwer had de inspanning van UAE tot dit terrein opgespaard. "Dat had veel meer in het laatje kunnen brengen", weet hij. Voorin is Vanhoucke, die op 80 km van de finish naar voren gesprongen is, het eerste kind van de rekening.

16:53 16 uur 53. Het gaat nog altijd voortdurend op en af, maar de tegenwind ontmoedigt aanvallers. Voorin willen ze wel nog eens schiften. . Het gaat nog altijd voortdurend op en af, maar de tegenwind ontmoedigt aanvallers. Voorin willen ze wel nog eens schiften.

16:50 16 uur 50. Jetse Bol is al zeker van de prijs voor de strijdlust. Hij was eerst niet mee, maar ook Harm Vanhoucke heeft zo'n gat in zijn eentje moeten dichten. Maar de aanvalslust van Bol, in Spaanse loondienst, verdient wel waardering. . Jetse Bol is al zeker van de prijs voor de strijdlust. Hij was eerst niet mee, maar ook Harm Vanhoucke heeft zo'n gat in zijn eentje moeten dichten. Maar de aanvalslust van Bol, in Spaanse loondienst, verdient wel waardering.

16:48 16 uur 48. Nog 18 kilometer en nog 34 seconden: ze hebben toch hun handen vol met de 6 vluchters. . Michel Wuyts . Nog 18 kilometer en nog 34 seconden: ze hebben toch hun handen vol met de 6 vluchters. Michel Wuyts

16:47 16 uur 47. Het is nu Floris De Tier die heel wat kopbeurten voor zijn rekening neemt. Bij Alpecin-Fenix geloven ze dus volop in Sacha Modolo of Alexander Krieger. . Het is nu Floris De Tier die heel wat kopbeurten voor zijn rekening neemt. Bij Alpecin-Fenix geloven ze dus volop in Sacha Modolo of Alexander Krieger.

16:45 16 uur 45. Nog 20 kilometer. Dit is weer zo'n passage waar UAE de snelle mannen had kunnen pijnigen, maar de makkers van Trentin kijken de andere kant op. Dat vergroot de overlevingskansen van Jakobsen en tutti quanti. . Nog 20 kilometer Dit is weer zo'n passage waar UAE de snelle mannen had kunnen pijnigen, maar de makkers van Trentin kijken de andere kant op. Dat vergroot de overlevingskansen van Jakobsen en tutti quanti.

16:43 De slotkilometer kondigt zich weer als "tricky" aan met onder meer een flauwe chicane. . 16 uur 43. De slotkilometer kondigt zich weer als "tricky" aan met onder meer een flauwe chicane.

16:42 16 uur 42. DSM zit op volle sterkte klaar om Alberto Dainese naar de boog te begeleiden. De Nederlands-Duitse ploeg viel al 3 keer in de prijzen dankzij Michael Storer (2x) en Romain Bardet (1x). . DSM zit op volle sterkte klaar om Alberto Dainese naar de boog te begeleiden. De Nederlands-Duitse ploeg viel al 3 keer in de prijzen dankzij Michael Storer (2x) en Romain Bardet (1x).

16:39 16 uur 39. Het verschil met de 6 hardrijders is weer gehalveerd. Het peloton rammelt al de hele dag met hun voeten. . Het verschil met de 6 hardrijders is weer gehalveerd. Het peloton rammelt al de hele dag met hun voeten.

16:35 16 uur 35. Welke snelle mannen telt dit peloton nog? Fabio Jakobsen, Alberto Dainese, Michael Matthews, Magnus Cort, Jordi Meeus, Matteo Trentin, Piet Allegaert, Arnaud Démare, Itamar Einhorn, Sacha Modolo, Jon Aberasturi, Alexander Krieger, Riccardo Minali, Antonio Jesus Soto, Clément Venturini. . Welke snelle mannen telt dit peloton nog? Fabio Jakobsen, Alberto Dainese, Michael Matthews, Magnus Cort, Jordi Meeus, Matteo Trentin, Piet Allegaert, Arnaud Démare, Itamar Einhorn, Sacha Modolo, Jon Aberasturi, Alexander Krieger, Riccardo Minali, Antonio Jesus Soto, Clément Venturini.

16:34 16 uur 34. Deceuninck-Quick Step, Groupama-FDJ en DSM lossen elkaar weer af zoals vanouds. Ook Alpecin-Fenix maakt een beweging naar voren. Ruikt Sacha Modolo een kans? . Deceuninck-Quick Step, Groupama-FDJ en DSM lossen elkaar weer af zoals vanouds. Ook Alpecin-Fenix maakt een beweging naar voren. Ruikt Sacha Modolo een kans?

16:32 16 uur 32. Nog 29 kilometer. Bol wordt weer opgeslokt door Dewulf en co. Het zestal zet het peloton nog altijd op 1'03". . Nog 29 kilometer Bol wordt weer opgeslokt door Dewulf en co. Het zestal zet het peloton nog altijd op 1'03".

16:31 16 uur 31. José De Cauwer wordt op zijn wenken bediend: James Knox wil de orde herstellen. UAE verdwijnt van het voorplan. . José De Cauwer wordt op zijn wenken bediend: James Knox wil de orde herstellen. UAE verdwijnt van het voorplan.

16:31 16 uur 31. Ik vraag me af of ze bij Deceuninck-Quick Step nog wel zin hebben. José De Cauwer. Ik vraag me af of ze bij Deceuninck-Quick Step nog wel zin hebben. José De Cauwer

16:28 Bol verdappert. Jetse Bol hoef je niet veel te leren. Hij raapt naast de bergprijs ook de premie bij de tussensprint op en zet door. Eist hij ook de prijs voor de strijdlust op? . 16 uur 28. Bol verdappert Jetse Bol hoef je niet veel te leren. Hij raapt naast de bergprijs ook de premie bij de tussensprint op en zet door. Eist hij ook de prijs voor de strijdlust op?