LIVE Vuelta: 2 Belgen ontsnappen in laatste sprinterskans, val met Martin en Mas

13 uur 53. Het peloton heeft zondagavond nog de lange doorsteek naar het noorden van Spanje gemaakt en de thermometer heeft bij de nieuwe bestemming een duik genomen. We fietsen vandaag bij een graad of 22, toch een verademing na de bakoven van vorige week. .

Voor de gehavende Giulio Ciccone, 12e in de stand, is de slotweek rampzalig begonnen. 13 uur 52.

In het peloton is er van onderschatting geen sprake. De speelruimte van het vijftal blijft zeer beperkt: 2'02".

13:45

13 uur 45. We mogen de renners voor Primoz in het klassement niet negeren, maar we vergeten ook Ineos met Bernal en Yates niet. In de laatste week van een grote ronde kunnen vreemde zaken gebeuren. Denk maar aan de Giro van Chris Froome 3 jaar geleden. Addy Engels (ploegleider Jumbo-Visma).