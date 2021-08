LIVE Vuelta: 2 Belgen in kopgroep, opgave Vanmarcke en Ciccone

15:26 15 uur 26. Een week geleden veroverde Odd Christian Eiking de rode trui en de Noor zit nog altijd op zijn troon. Iedereen verwacht wel dat hij morgen kraakt op Lagos de Covadonga, de zeer grillige slotklim van morgen. Maar misschien stijgt hij nog wel boven zichzelf uit? De Noor en zijn maats van Intermarché-Wanty-Gobert hebben zich voorlopig op geen foutje laten betrappen. . Een week geleden veroverde Odd Christian Eiking de rode trui en de Noor zit nog altijd op zijn troon. Iedereen verwacht wel dat hij morgen kraakt op Lagos de Covadonga, de zeer grillige slotklim van morgen. Maar misschien stijgt hij nog wel boven zichzelf uit? De Noor en zijn maats van Intermarché-Wanty-Gobert hebben zich voorlopig op geen foutje laten betrappen.

15:24 15 uur 24. Voor Sep Vanmarcke is deze opgave een streep door zijn rekening. Vanmarcke reed een aardige Vuelta en zal zeker op de longlist van de bondscoach voor het WK gestaan hebben, maar een tweede crash in enkele dagen tijd hypothekeert zijn kansen. . Voor Sep Vanmarcke is deze opgave een streep door zijn rekening. Vanmarcke reed een aardige Vuelta en zal zeker op de longlist van de bondscoach voor het WK gestaan hebben, maar een tweede crash in enkele dagen tijd hypothekeert zijn kansen.

15:20 Opgave Vanmarcke en Ciccone. Jammerlijk nieuws, want we moeten twee renners schrappen: Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) en Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) stappen af. Zij waren betrokken bij de valpartij in het begin van deze etappe en aanmodderen doet te veel pijn. . 15 uur 20. Opgave Vanmarcke en Ciccone Jammerlijk nieuws, want we moeten twee renners schrappen: Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) en Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) stappen af. Zij waren betrokken bij de valpartij in het begin van deze etappe en aanmodderen doet te veel pijn.

15:18 15 uur 18. We hebben gisteren de laatste 30 kilometer verkend. Het stond me wel aan en ik voel me overigens beter dan na de eerste rustdag. . Alberto Dainese (DSM). We hebben gisteren de laatste 30 kilometer verkend. Het stond me wel aan en ik voel me overigens beter dan na de eerste rustdag. Alberto Dainese (DSM)

15:16 Dimitri Claeys voert de kopgroep aan. 15 uur 16. Dimitri Claeys voert de kopgroep aan

15:16 15 uur 16. Wie zijn de gasten die het vuile werk opknappen in het peloton? Het zijn de vaste klanten: Knox, Ludvigsson en Tusveld. Ze hebben nu en dan zelfs tijd om even te keuvelen. . Wie zijn de gasten die het vuile werk opknappen in het peloton? Het zijn de vaste klanten: Knox, Ludvigsson en Tusveld. Ze hebben nu en dan zelfs tijd om even te keuvelen.

15:10 Nog 88 kilometer: 1'28". Beetje bij beetje schuiven we op naar de enige klim waar iets te rapen valt. Het vijftal lost elkaar keurig af, maar het lijkt een kansloze missie. . 15 uur 10. Nog 88 kilometer: 1'28" Beetje bij beetje schuiven we op naar de enige klim waar iets te rapen valt. Het vijftal lost elkaar keurig af, maar het lijkt een kansloze missie.

15:04 15 uur 04. De tv-camera's hoeven niet lang te zoeken naar Fabio Jakobsen. De groene trui kampeert rond de 10e positie in het wiel van zijn ploegmaats. Bij beantwoordt de aandacht van de regie met een kushandje. . De tv-camera's hoeven niet lang te zoeken naar Fabio Jakobsen. De groene trui kampeert rond de 10e positie in het wiel van zijn ploegmaats. Bij beantwoordt de aandacht van de regie met een kushandje.

15:02 15 uur 02. In de staart van de grote groep monsteren we een puffende Giulio Ciccone. De Italiaan, gevallen in het begin, laat zich meeglijden, maar zal blij zijn als we de remmen dichtknijpen in Santa Cruz de Bezana. . In de staart van de grote groep monsteren we een puffende Giulio Ciccone. De Italiaan, gevallen in het begin, laat zich meeglijden, maar zal blij zijn als we de remmen dichtknijpen in Santa Cruz de Bezana.

15:00 15 uur . Simmons en Dewulf. Voorin kennen Simmons en Dewulf elkaar wel. De Amerikaan is nog enkele jaren jonger, maar in de Ronde van Wallonië kwamen ze elkaar tegen in de 3e etappe. Simmons vloerde onze landgenoot in een pittig sprintje en legde daar de basis voor zijn eindzege. Het was de eerste profoverwinning van Simmons, Dewulf jaagt nog altijd op zijn eerste beker. . Simmons en Dewulf Voorin kennen Simmons en Dewulf elkaar wel. De Amerikaan is nog enkele jaren jonger, maar in de Ronde van Wallonië kwamen ze elkaar tegen in de 3e etappe. Simmons vloerde onze landgenoot in een pittig sprintje en legde daar de basis voor zijn eindzege. Het was de eerste profoverwinning van Simmons, Dewulf jaagt nog altijd op zijn eerste beker.

14:58 14 uur 58. Op 10 km van de finish heb je nog een bergje. Als daar enkele teams versnellen…. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step). Op 10 km van de finish heb je nog een bergje. Als daar enkele teams versnellen… Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step)

14:54 Kan de jarige Fabio Jakobsen straks ook eens in het groen winnen? 14 uur 54. Kan de jarige Fabio Jakobsen straks ook eens in het groen winnen?

14:52 14 uur 52. De organisatie had misschien gedacht dat het peloton een beetje zou lanterfanten, maar dat is niet het geval. We hebben een kleine bonus op het snelste schema genomen en zullen normaal gezien tussen 17.10 u en 17.20 u finishen. . De organisatie had misschien gedacht dat het peloton een beetje zou lanterfanten, maar dat is niet het geval. We hebben een kleine bonus op het snelste schema genomen en zullen normaal gezien tussen 17.10 u en 17.20 u finishen.

14:50 14 uur 50. Een knikje op zo'n 10 kilometer van de finish zou de plannen van sommige sprinters kunnen verstoren, maar Michael Matthews koestert niet te veel hoop. "De wind blaast er in het nadeel: we zullen gewoon een klassieke sprint krijgen", zegt de Australiër over eventuele aanvallen op die bult. "Ik verwacht geen verrassingen." . Een knikje op zo'n 10 kilometer van de finish zou de plannen van sommige sprinters kunnen verstoren, maar Michael Matthews koestert niet te veel hoop.



"De wind blaast er in het nadeel: we zullen gewoon een klassieke sprint krijgen", zegt de Australiër over eventuele aanvallen op die bult. "Ik verwacht geen verrassingen."

14:46 14 uur 46. Welke ploegen zijn nog voltallig in deze laatste grote ronde van het seizoen? Jumbo-Visma, AG2R-Citroën, Bahrein-Victorious, Burgos-BH, Deceuninck-Quick Step, Euskaltel-Euskadi, Intermarché-Wanty-Gobert, BikeExchange en DSM hebben nog geen rugnummer ingeleverd. . Welke ploegen zijn nog voltallig in deze laatste grote ronde van het seizoen? Jumbo-Visma, AG2R-Citroën, Bahrein-Victorious, Burgos-BH, Deceuninck-Quick Step, Euskaltel-Euskadi, Intermarché-Wanty-Gobert, BikeExchange en DSM hebben nog geen rugnummer ingeleverd.

14:44 Nog 107 kilometer: 1'45". We herhalen graag nog eens de samenstelling van de kopgroep: Stan Dewulf (AG2R-Citroën) Dimitri Claeys (Qhubeka-NextHash) Jetse Bol (Burgos-BH) Quinn Simmons (Trek-Segafredo) Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) . 14 uur 44. Nog 107 kilometer: 1'45" We herhalen graag nog eens de samenstelling van de kopgroep: Stan Dewulf (AG2R-Citroën) Dimitri Claeys (Qhubeka-NextHash) Jetse Bol (Burgos-BH) Quinn Simmons (Trek-Segafredo) Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi)

14:41 14 uur 41. Bissegger. In de Benelux Tour is de dagtaak al achter de kiezen. Stefan Bissegger (EF) is er de nieuwe leider na winst in de korte tijdrit. . Bissegger In de Benelux Tour is de dagtaak al achter de kiezen. Stefan Bissegger (EF) is er de nieuwe leider na winst in de korte tijdrit.

14:36 14 uur 36. We zullen diep in de finale nog wel eens stilstaan bij de slotkilometers, maar die mogen nu al als gevaarlijk en technisch aangekondigd worden. Enkele scherpe en haakse bochten, een versmalling, een flauwe chicane: het zijn allemaal ingrediënten die geïntegreerd zijn in de slotfase. . We zullen diep in de finale nog wel eens stilstaan bij de slotkilometers, maar die mogen nu al als gevaarlijk en technisch aangekondigd worden. Enkele scherpe en haakse bochten, een versmalling, een flauwe chicane: het zijn allemaal ingrediënten die geïntegreerd zijn in de slotfase.