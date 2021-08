Maakt lange bergetappe naar El Barraco brokken in de Vuelta?

Nu nog in het geel, straks opnieuw in het rood?

Nu nog in het geel, straks opnieuw in het rood? 11 uur 28.

Rode trui Eiking hoopt wellicht op een dag als gisteren. Een uitgebreide vlucht met ongevaarlijke renners die veel ruimte krijgt en een eerder gezapig tempo in het peloton. Als er stevig gekoerst wordt, is het rijk van de Noor wellicht uit.

11 uur 27. De truien. Rode trui Eiking hoopt wellicht op een dag als gisteren. Een uitgebreide vlucht met ongevaarlijke renners die veel ruimte krijgt en een eerder gezapig tempo in het peloton. Als er stevig gekoerst wordt, is het rijk van de Noor wellicht uit. De groene trui van Jakobsen en waarschijnlijk ook de witte van Bernal zullen vandaag niet bedreigd worden. Dat ligt anders voor de bollen van Bardet. Met vier bergen op het programma kan het bergklassement weer helemaal kantelen.

Het wordt weer een dagje puffen en zweten in het Spaanse binnenland. De temperatuur schommelt rond de 30°C, al bestaat er een minieme kans dat er straks enkele regendruppels over het peloton vallen.

11 uur 19. Spaanse hitte. Het wordt weer een dagje puffen en zweten in het Spaanse binnenland. De temperatuur schommelt rond de 30°C, al bestaat er een minieme kans dat er straks enkele regendruppels over het peloton vallen.

11 uur 07. Wielerdorp El Barraco. Aankomstplaats El Barraco is met zijn amper 2.000 inwoners doordrenkt van wielerhistorie. De Fundacion Victor Sastre bracht er enkele grote talenten voort, zoals Pablo Lastras en Francisco Mancebo. De meest succesvolle renner van de Fundacion was Carlos Sastre, de Tourwinnaar van 2008. Zijn schoonbroer, José Maria Jiménez, werd bovendien geboren in El Barraco. Jiménez, bijgenaamd El Chava, was een geniale klimmer en tragische held. Hij stierf in een psychiatrisch ziekenhuis, pas 32 jaar oud. Vóór de Fundacion zette Angel Arroyo zijn dorpje op de kaart. Hij werd in de jaren tachtig een keer tweede in de Tour en was een pionier in de afdaalkunst. Hij legde als eerste zijn neus op zijn voorwiel. .