LIVESTREAM: Veteraan Majka alleen voorop in lange bergetappe

De Vuelta klautert vandaag over vier beklimmingen naar El Barraco, de thuisbasis van Carlos Sastre en José Maria Jiménez. Haalt Odd Christian Eiking de rustdag in de rode trui, of moet hij zijn leidersplaats na vijf dagen afstaan? Hier kunt u de etappe van start tot finish volgen, en vanaf 13u30 met livestream. De koers is ook te bekijken op Eén.