LIVE: Maakt lange bergetappe naar El Barraco brokken in de Vuelta?

Fase per fase

13:23 13 uur 23. We zitten bijna een halfuur voorop op het snelste schema. . We zitten bijna een halfuur voorop op het snelste schema.

13:21 Ook Trek-Segafredo trok het peloton in de dolle achtervolging. 13 uur 21. Ook Trek-Segafredo trok het peloton in de dolle achtervolging.

13:16 13 uur 16. Alles samen! Met z'n drieën een handjevol seconden verdedigen op een losgeslagen peloton, het is niet te doen. We gaan met z'n allen klimmen! . Alles samen! Met z'n drieën een handjevol seconden verdedigen op een losgeslagen peloton, het is niet te doen. We gaan met z'n allen klimmen!

13:15 13 uur 15. We zijn al bijna aan de voet van de Alto de la Centenera, een klim van iets meer dan 15 km. De eerste helft van deze berg is nog heel erg te doen, maar het wordt zwaarder naarmate de hoogtemeters aantikken. Gemiddeld blijft het bij een stijging van 5,5%. . We zijn al bijna aan de voet van de Alto de la Centenera, een klim van iets meer dan 15 km. De eerste helft van deze berg is nog heel erg te doen, maar het wordt zwaarder naarmate de hoogtemeters aantikken. Gemiddeld blijft het bij een stijging van 5,5%.

13:11 13 uur 11. Trentin verdween eerder in de rit uit de kopgroep door een lekke band, maar is op eigen kracht weer vooraan gekomen. De Italiaan sluit aan bij Cort en Sivakov, maar het peloton is vlakbij. . Trentin verdween eerder in de rit uit de kopgroep door een lekke band, maar is op eigen kracht weer vooraan gekomen. De Italiaan sluit aan bij Cort en Sivakov, maar het peloton is vlakbij.

13:07 13 uur 07. Geen rust. Het blijft een woelige etappe. Cort en Sivakov komen niet helemaal los en dan zijn er altijd renners die de sprong wagen. . Geen rust Het blijft een woelige etappe. Cort en Sivakov komen niet helemaal los en dan zijn er altijd renners die de sprong wagen.

13:01 13 uur 01. Cort en Sivakov rijden een dikke halve minuut voorop. Niemand heeft in deze etappe al meer voorsprong gekregen. . Cort en Sivakov rijden een dikke halve minuut voorop. Niemand heeft in deze etappe al meer voorsprong gekregen.

12:57 51,2 km/h. In dat razende eerste uur hebben de renners meer dan vijftig kilometer afgelegd. We zitten al in het voorgeborchte van de Alto de la Centenera. . 12 uur 57. 51,2 km/h In dat razende eerste uur hebben de renners meer dan vijftig kilometer afgelegd. We zitten al in het voorgeborchte van de Alto de la Centenera.

12:56 12 uur 56. We beginnen opnieuw! De restanten van de eerste ontsnapping zijn opgeraapt, dus kan de koers opnieuw beginnen. Cort en Sivakov proberen het met z'n tweetjes. . We beginnen opnieuw! De restanten van de eerste ontsnapping zijn opgeraapt, dus kan de koers opnieuw beginnen. Cort en Sivakov proberen het met z'n tweetjes.

12:52 12 uur 52. De mannen van Bahrain vinden in de achtervolging een bondgenoot in Bardet. Die wil zijn verse bollentrui verstevigen en wil dus dolgraag mee in een vlucht. . De mannen van Bahrain vinden in de achtervolging een bondgenoot in Bardet. Die wil zijn verse bollentrui verstevigen en wil dus dolgraag mee in een vlucht.

12:47 12 uur 47. De tien vluchters knokken voor elke seconde. Met het mes tussen de tanden lopen ze weer wat verder weg van de meute. . De tien vluchters knokken voor elke seconde. Met het mes tussen de tanden lopen ze weer wat verder weg van de meute.

12:42 10". De vluchtpoging lijkt ten dode opgeschreven. . 12 uur 42. 10" De vluchtpoging lijkt ten dode opgeschreven.

12:38 12 uur 38. Bahrain Victorious en DSM mennen het peloton. . Bahrain Victorious en DSM mennen het peloton.

12:34 12 uur 34. De gevaarlijkste klanten voor het rood van Eiking zijn ingerekend, maar de tien overblijvers krijgen geen carte blanche. Het peloton blijft verwoed jagen. . De gevaarlijkste klanten voor het rood van Eiking zijn ingerekend, maar de tien overblijvers krijgen geen carte blanche. Het peloton blijft verwoed jagen.

12:30 12 uur 30. Kopgroep breekt. Tien van de vluchters hebben plots een kloof geslagen met hun voormalige reisgenoten. Vansevenant is erbij, net als dubbel ritwinnaar Cort. Wanneer het stof is gaan liggen, geven we een overzicht. . Kopgroep breekt Tien van de vluchters hebben plots een kloof geslagen met hun voormalige reisgenoten. Vansevenant is erbij, net als dubbel ritwinnaar Cort. Wanneer het stof is gaan liggen, geven we een overzicht.



12:26 Pech voor Trentin. Door een lekke band moet Matteo Trentin vooraan afhaken. Hij wordt ook voorbijgesneld door het peloton, dat op een halve minuut van de ontsnapping blijft plakken. . 12 uur 26. Pech voor Trentin Door een lekke band moet Matteo Trentin vooraan afhaken. Hij wordt ook voorbijgesneld door het peloton, dat op een halve minuut van de ontsnapping blijft plakken.

12:23 Het is een hevige strijd om weg te geraken! 12 uur 23. Het is een hevige strijd om weg te geraken!