LIVESTREAM: Bardet aast op bollen en ritzege in ruime kopgroep

Gisteren was er de langste rit in de Vuelta met een sprintersfinish, vandaag gaat het weer stevig bergop. Het eerste deel van de relatief korte 14e etappe is nog vlak, maar ongeveer halfweg ligt een col van 1e categorie - met stukken tot 20 procent - en op het eind de lange Pico Villuercas, ook van 1e categorie. Volg de koers vanaf 13.02 u en kijk naar livestream/Eén vanaf 15.50 u.