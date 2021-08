LIVE: Pidcock, Bardet en twee Belgen bij ruime kopgroep in Vuelta

14:13 51,3 km/h. De achttien koplopers legden er serieus de pees op in het eerste koersuur. . 14 uur 13. 51,3 km/h De achttien koplopers legden er serieus de pees op in het eerste koersuur.

14:11 14 uur 11. Tom Pidcock reed tot vandaag geheel anoniem door de Vuelta. Om te leren, klonk het bij Ineos. Legt het Britse wonderkind in deze rit zijn eerste examen af?

14:08 14 uur 08. Het verschil tussen kopgroep en peloton klimt boven de zeven minuten.

14:05 Een voorsmaakje van de onuitgegeven Pico Villuercas. 14 uur 05. Een voorsmaakje van de onuitgegeven Pico Villuercas.

13:52 5'10". De voorsprong blijft gestaag groeien. We zitten nog midden in de lange aanloop naar de eerste klim van de dag. . 13 uur 52. 5'10" De voorsprong blijft gestaag groeien. We zitten nog midden in de lange aanloop naar de eerste klim van de dag.

13:45 13 uur 45. Rustig peloton. In het peloton onderhoudt Intermarché-Wanty-Gobert een kalm tempo. Niemand in de ontsnapping is een bedreiging voor het rood van Eiking.

13:42 13 uur 42. Naast Bardet en Pidcock zitten er nog interessante namen bij de achttien vluchters. Tratnik strandde in de Girorit naar de Zoncolan op de tweede plek. Herrada en Navarro (in een iets verder verleden) wonnen al een heuvel- of bergrit in de Vuelta. Vine en Champoussin zijn ook zeker niet kansloos in deze groep.

13:37 3'00". De vluchters: Clément Champoussin en Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën) Jay Vine (Alpecin-Fenix) Jan Tratnik (Bahrain Victorious) Dani Navarro (Burgos-BH) Aritz Bagües (Caja Rural) Jesus Herrada (Cofidis) Jens Keukeleire (EF Education) Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi) Arnaud Démare en Kevin Geniets (Groupama-FDJ) Tom Pidcock (INEOS-Grenadiers) Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) Matthew Holmes (Lotto-Soudal) Andrej Zeits (Team BikeExchange) Romain Bardet (Team DSM) Dylan Sunderland (Qhubeka-NextHash)

13:26 13 uur 26. Twee Belgen. Jens Keukeleire en Sep Vanmarcke zijn bij de uitgebreide kopgroep. De belangrijkste namen zijn echter Romain Bardet, die deze rit duidelijk aangestipt heeft, en Tom Pidcock. Wanneer de vlucht genoeg voorsprong heeft gesprokkeld, geven we u de volledige samenstelling.

13:24 13 uur 24. Een groep van achttien renners rijdt zo'n tien seconden voor het pak uit. Meer vrijheid krijgen ze voorlopig niet.

13:20 Problemen voor Martin. Guillaume Martin kan met wat moeite opnieuw aansluiten na pech. De Fransman staat voorlopig tweede in het algemeen klassement. . 13 uur 20. Problemen voor Martin Guillaume Martin kan met wat moeite opnieuw aansluiten na pech. De Fransman staat voorlopig tweede in het algemeen klassement.

13:19 13 uur 19. Een nerveus begin met voortdurend aanvalspogingen kan invloed hebben op de finale. De energie die je hier verspilt, kan je niet meer gebruiken op de slotklim. Wordt het weer zo'n slopende etappe zonder al te veel rustpunten?

13:16 13 uur 16. Er zijn toch veel renners die snel afstand willen nemen van het peloton.

13:11 13 uur 11 match begonnen Start! We zijn eraan begonnen. De eerste 50 km zijn nog betrekkelijk vlak en gaan over bijna kaarsrechte wegen. Typisch Spaans, en ongunstig voor een ontsnapping. Die zal waarschijnlijk pas op de eerste hellende stroken vertrekken.

12:54 12 uur 54. Het peloton trekt zich op gang. De officiële start staat gepland om 13u02.

12:48 12 uur 48. De truien. De rode trui kan vandaag van eigenaar wisselen. Is Eiking sterk genoeg om Roglic af te houden? Anderzijds, heeft Roglic wel trek om de leiding opnieuw over te nemen? Veel veiliger kan het groen van Jakobsen niet zijn. Ook na de voor hem persoonlijk mislukte etappe van gisteren blijft zijn voorsprong bijna onoverbrugbaar. De bollentrui hangt lang niet zo stevig om de schouders van Caruso. De Italiaan voelt de hete adem van Bardet in zijn nek, en deze rit naar Pico Villuercas kan erg belangrijk worden. Bernal ten slotte verdedigt anderhalve minuut voorsprong op Vlasov in het jongerenklassement. Dat zou normaal gezien voldoende moeten zijn.

Veel veiliger kan het groen van Jakobsen niet zijn. Ook na de voor hem persoonlijk mislukte etappe van gisteren blijft zijn voorsprong bijna onoverbrugbaar.

De bollentrui hangt lang niet zo stevig om de schouders van Caruso. De Italiaan voelt de hete adem van Bardet in zijn nek, en deze rit naar Pico Villuercas kan erg belangrijk worden.

Bernal ten slotte verdedigt anderhalve minuut voorsprong op Vlasov in het jongerenklassement. Dat zou normaal gezien voldoende moeten zijn.

12:42 12 uur 42. Vluchters aan het feest? De rit van vandaag lijkt geschikt te zijn voor een lange vlucht met heel wat renners erin. Met de steile piek op het einde van de slotklim in het achterhoofd willen de klassementsmannen misschien op zeker spelen en wat langer wachten om uit te pakken.