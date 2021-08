De Vuelta trekt weer de bergen in, aankomst op Pico Villuercas

12:31 Het zal weer kriebelen bij tweevoudig ritwinnaar Michael Storer. 12 uur 31. Het zal weer kriebelen bij tweevoudig ritwinnaar Michael Storer.

12:18 Blijft Odd Christian Eiking zich vastklampen aan de leiderstrui? 12 uur 18. Blijft Odd Christian Eiking zich vastklampen aan de leiderstrui?

12:07 12 uur 07. Het is vandaag weer broeierig heet in het Spaanse binnenland. De temperatuur klimt in de valleien vlotjes boven de 30°C en op de beklimmingen is het zeker niet veel koeler. De regio Extremadura is met zijn ruige, lege landschappen evenmin een gastvrije omgeving voor de renners. . Het is vandaag weer broeierig heet in het Spaanse binnenland. De temperatuur klimt in de valleien vlotjes boven de 30°C en op de beklimmingen is het zeker niet veel koeler. De regio Extremadura is met zijn ruige, lege landschappen evenmin een gastvrije omgeving voor de renners.

11:57 Alpecin-Fenix is er dit jaar altijd vroeg bij in de grote rondes. 11 uur 57. Alpecin-Fenix is er dit jaar altijd vroeg bij in de grote rondes.

11:51 11 uur 51. Waar blijven de Spanjaarden? De Vuelta is twee weken bezig en nog steeds wachten we op een Spaanse etappezege. Vorig jaar was het thuisland ook slechts twee keer aan het feest. Ion Izagirre, in de zesde rit van de editie van 2020 de laatste Spaanse dagwinnaar, maakt vandaag kans om een einde te maken aan het lange wachten. . Waar blijven de Spanjaarden? De Vuelta is twee weken bezig en nog steeds wachten we op een Spaanse etappezege. Vorig jaar was het thuisland ook slechts twee keer aan het feest. Ion Izagirre, in de zesde rit van de editie van 2020 de laatste Spaanse dagwinnaar, maakt vandaag kans om een einde te maken aan het lange wachten.

10:46 10 uur 46. Op 97,5 km ligt de top van de Puerto Collado de Ballesteros, een stuk beton van 2,8 km met een gemiddeld percentage van 14 procent. Met hier en daar stukken tot 20 procent. De finish ligt op de Pico Villuercas, een klim van 14,5 km met een gemiddeld percentage van 6,2 procent. Het is een heel ongelijkmatige berg, met stukken van 2,7 procent, maar ook 9,8 en op het eind even 15. . Op 97,5 km ligt de top van de Puerto Collado de Ballesteros, een stuk beton van 2,8 km met een gemiddeld percentage van 14 procent. Met hier en daar stukken tot 20 procent.



