LIVESTREAM Vuelta: Kortstondig waaieralarm in de langste sprintersrit

17:00 17 uur . Nog 29 kilometer: einde verhaal. Het drietal tuurt in de achteruitkijkspiegel en pruttelt niet meer tegen: onze 3 Spaanse vrienden geven elkaar een vriendentikje en laten zich inrekenen door het peloton.

16:58 16 uur 58. Het zijn nog altijd Knox en Ludvigsson die het tempo dicteren. 22 seconden: op deze manier zullen Jakobsen en andere groene gegadigden toch nog hun benen moeten strekken bij de tussensprint.

16:55 16 uur 55. Nog 33 kilometer en er komt toch een beetje nervositeit in het peloton. Movistar zit klassikaal vooraan, Jumbo-Visma zet er zich naast. Niemand wil zich laten verschalken.

16:53 16 uur 53. We zetten straks ook een spot op Itamar Einhorn (Israel Start-Up Nation). De 23-jarige Israëliër werd zaterdag verrassend 5e. Kan hij vandaag bevestigen?

16:49 16 uur 49. Misschien laten de sprinters de kopgroep wel rijden tot aan de tussensprint op 11 kilometer van de finish. . Michel Wuyts

16:49 16 uur 49. Mas en Lopez lieten zich daarnet eventjes ringeloren bij het waaierprikje, maar nu zijn ze bij Movistar zeer alert. Je weet nooit dat iemand het nog eens in zijn hoofd haalt om de boel op de kant te trekken.

16:47 Bert Van Lerberghe ontfermt zich over de groene trui. 16 uur 47.

16:45 16 uur 45. De sprintersploegen laten zich af en toe wegdrummen, maar dat is geen handicap. Op deze brede en vaak rechte wegen kun je makkelijk opschuiven.

16:42 25". Nog 43 kilometer en het peloton drijft het tempo weer een beetje op. Zo sluipen we zoetjesaan naar Villanueva de la Serena. . 16 uur 42.

16:38 16 uur 38. Onze commentatoren staan stil bij de fysieke klachten van Mathieu van der Poel. Is de combinatie van alle disciplines en piekmomenten nog wel haalbaar? Kijk ook naar Tom Pidcock, die in deze Vuelta in alle anonimiteit rondfietst en over het WK twijfelt.

16:36 16 uur 36. Ik ben onlangs gaan lunchen met Adrie van der Poel. Hij zei me dat Mathieu dit seizoen beter voor bekeken zou houden. José De Cauwer.

16:34 16 uur 34. Nog een uurtje. In het peloton grijpen heel wat jongens nog naar een laatste zakje met voedsel en drank. Op die manier kruisen ook de renners eens een levende ziel.

16:28 16 uur 28. Het was te voorspellen: in geen tijd verdubbelt de bonus van het trio weer. Met die jojo beginnen we aan de laatste 50 kilometer.

16:26 Na een korte stroomstoot daalt de kalmte weer neer over het peloton. 16 uur 26.

16:25 16 uur 25. Het peloton waait uit over de breedte van de weg. Het was een leuk intermezzo om even te ontwaken, maar het blijft bij een voetnoot. De accordeon plooit dicht. Op 54 kilometer van de finish is de achterstand teruggevallen tot 27 seconden.

16:22 16 uur 22. De 3 vluchters zijn er bijna aan voor de moeite, maar het peloton komt stilaan tot rust. Het bolletje wordt weer wat stomper.

16:20 16 uur 20. Er is al een heel pak van het peloton gevlogen. Vanmarcke en Keukeleire amuseren zich, maar niet iedereen is even overtuigd.

16:19 16 uur 19. Er zitten veel renners in paniek te kwispelen. Michel Wuyts