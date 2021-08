LIVE Vuelta: De langste rit is een van de laatste kansen voor de sprinters

Fase per fase

Fase per fase

13:38 Gemiddelde snelheid. We zetten een punt achter het eerste uur. De voorbije dagen ging het snoeihard, vandaag is het met een zondags tempo: 38,1 km/u. Het verschil met de 3 leiders is nagenoeg onveranderd: 2'17". . 13 uur 38. Gemiddelde snelheid We zetten een punt achter het eerste uur. De voorbije dagen ging het snoeihard, vandaag is het met een zondags tempo: 38,1 km/u.



Het verschil met de 3 leiders is nagenoeg onveranderd: 2'17".

13:36 13 uur 36. Luis Angel Maté. Hij is intussen 37 jaar: Luis Angel Maté zit in de herfst van zijn carrière. Eind vorig jaar trok hij na een tiental seizoenen de deur dicht bij Cofidis en verkaste hij naar Euskaltel-Euskadi, een verdieping lager met andere woorden. Maté heeft links en rechts wel enkele ereplaatsen verzameld, maar de Spanjaard - jarenlang met het opvallende nekstaartje - is vooral een rasaanvaller. . Luis Angel Maté Hij is intussen 37 jaar: Luis Angel Maté zit in de herfst van zijn carrière. Eind vorig jaar trok hij na een tiental seizoenen de deur dicht bij Cofidis en verkaste hij naar Euskaltel-Euskadi, een verdieping lager met andere woorden. Maté heeft links en rechts wel enkele ereplaatsen verzameld, maar de Spanjaard - jarenlang met het opvallende nekstaartje - is vooral een rasaanvaller.

13:32 13 uur 32. De rode trui kan zijn ploeg lekker sparen, want Odd Christian Eiking hoeft geen slaap te laten voor deze kopgroep. Luis Angel Maté staat als primus op 1u00'21". De rode lantaarn is overigens in handen van Kiel Reijnen (2u30'09"). . De rode trui kan zijn ploeg lekker sparen, want Odd Christian Eiking hoeft geen slaap te laten voor deze kopgroep. Luis Angel Maté staat als primus op 1u00'21". De rode lantaarn is overigens in handen van Kiel Reijnen (2u30'09").

13:27 13 uur 27. Adam Yates en Dylan van Baarle peddelen nog altijd mee in dit peloton, maar de Ineos-renners zijn zeker niet pijnvrij na de val (met Primoz Roglic) van gisteren. Vooral Van Baarle ziet behoorlijk af: hij bolde als laatste binnen en probeert vandaag te overleven. . Adam Yates en Dylan van Baarle peddelen nog altijd mee in dit peloton, maar de Ineos-renners zijn zeker niet pijnvrij na de val (met Primoz Roglic) van gisteren. Vooral Van Baarle ziet behoorlijk af: hij bolde als laatste binnen en probeert vandaag te overleven.

13:25 De nummers 1 en 2 in de stand. 13 uur 25. De nummers 1 en 2 in de stand

13:21 13 uur 21. 5 x dubbel. Het is opvallend hoe weinig ritwinnaars we tot dusver in deze Vuelta gehad hebben. Roglic, Jakobsen, Philipsen, Storer en Cort hebben elk al 2 ritten opgeëist. Taaramäe en Caruso zijn de vreemde eenden in de bijt. Dat betekent dat heel wat ploegen nog met lege handen staan. . 5 x dubbel Het is opvallend hoe weinig ritwinnaars we tot dusver in deze Vuelta gehad hebben. Roglic, Jakobsen, Philipsen, Storer en Cort hebben elk al 2 ritten opgeëist. Taaramäe en Caruso zijn de vreemde eenden in de bijt. Dat betekent dat heel wat ploegen nog met lege handen staan.

13:17 13 uur 17. Met onze 3 Spaanse vrienden zitten we op de schommel van 2 minuten. Dat is niet meteen een voorgift om wild van te worden. . Met onze 3 Spaanse vrienden zitten we op de schommel van 2 minuten. Dat is niet meteen een voorgift om wild van te worden.

13:12 13 uur 12. Ik heb de lastige etappes goed overleefd. Mijn ploeg is sterk en het peloton is vermoeid: dat moet in mijn kaart spelen. Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Ik heb de lastige etappes goed overleefd. Mijn ploeg is sterk en het peloton is vermoeid: dat moet in mijn kaart spelen. Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

13:10 Verjaardag. Arnaud Démare (30) was gisteren overigens jarig en de verjaardagstaart blijft bovendien binnen de ploeg. Olivier Le Gac (28) mag vandaag de felicitaties ontvangen. . 13 uur 10. Verjaardag Arnaud Démare (30) was gisteren overigens jarig en de verjaardagstaart blijft bovendien binnen de ploeg. Olivier Le Gac (28) mag vandaag de felicitaties ontvangen.

13:06 13 uur 06. De blauwhemden van Fabio Jakobsen hoeven zich geen zorgen te maken: ook Groupama-FDJ (Arnaud Démare) en DSM (Alberto Dainese) maken hun ambities kenbaar en helpen een handje. . De blauwhemden van Fabio Jakobsen hoeven zich geen zorgen te maken: ook Groupama-FDJ (Arnaud Démare) en DSM (Alberto Dainese) maken hun ambities kenbaar en helpen een handje.

13:00 13 uur . Deceuninck-Quick Step stuurt al een eerste man naar het front. Dat moet in principe Josef Cerny zijn, de Tsjech van het vuile werk. . Deceuninck-Quick Step stuurt al een eerste man naar het front. Dat moet in principe Josef Cerny zijn, de Tsjech van het vuile werk.

12:59 Het wordt een lange werkdag voor het peloton. 12 uur 59. Het wordt een lange werkdag voor het peloton

12:54 12 uur 54. Alpecin-Fenix. Komt er straks steun van Alpecin-Fenix in de achtervolging? Met Jasper Philipsen zijn zij hun kopstuk kwijt, Sacha Modolo neemt vandaag normaal de honneurs waar. De Belgische ploeg likt echter zijn wonden na gisteren. Tobias Bayer gaf op na een val, ook Scott Thwaites is gehavend. Zijn linkerarm werd behandeld en hij heeft een barst in een rib, maar een van de sprintlanceerders bijt op zijn tanden. . Alpecin-Fenix Komt er straks steun van Alpecin-Fenix in de achtervolging? Met Jasper Philipsen zijn zij hun kopstuk kwijt, Sacha Modolo neemt vandaag normaal de honneurs waar.



De Belgische ploeg likt echter zijn wonden na gisteren. Tobias Bayer gaf op na een val, ook Scott Thwaites is gehavend. Zijn linkerarm werd behandeld en hij heeft een barst in een rib, maar een van de sprintlanceerders bijt op zijn tanden.

12:48 1'15". Het is nu afwachten hoe moeilijk de sprintersploegen het zichzelf willen maken. Hoe vrijgevig zijn ze? Elke uitgedeelde seconde moet je natuurlijk nog recupereren. Voorlopig zijn ze niet extreem gul. . 12 uur 48. 1'15" Het is nu afwachten hoe moeilijk de sprintersploegen het zichzelf willen maken. Hoe vrijgevig zijn ze? Elke uitgedeelde seconde moet je natuurlijk nog recupereren. Voorlopig zijn ze niet extreem gul.

12:44 12 uur 44. Met Deceuninck-Quick Step, Groupama-FDJ en mijn team Bora-Hansgrohe zijn er voldoende teams die zullen zorgen dat we een massasprint krijgen. Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe). Met Deceuninck-Quick Step, Groupama-FDJ en mijn team Bora-Hansgrohe zijn er voldoende teams die zullen zorgen dat we een massasprint krijgen. Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe)

12:41 12 uur 41. Voor de sprintersploegen is dit het scenario waar ze op gerekend hadden. 3 Spaanse musketiers mogen hun plannen niet dwarsbomen. . Voor de sprintersploegen is dit het scenario waar ze op gerekend hadden. 3 Spaanse musketiers mogen hun plannen niet dwarsbomen.

12:39 12 uur 39. Bingo! Zo, dat gevecht is wel heel snel beslist. De kleine Spaanse teams melden zich en het is prijs. De aanvallers van de dag: Luis Angel Maté (Euskaltel), Alvaro Cuadros (Caja Rural) en Diego Rubio (Burgos-BH). . Bingo! Zo, dat gevecht is wel heel snel beslist. De kleine Spaanse teams melden zich en het is prijs. De aanvallers van de dag: Luis Angel Maté (Euskaltel), Alvaro Cuadros (Caja Rural) en Diego Rubio (Burgos-BH).

12:35 12 uur 35. 203,7 kilometer? Maak daar minstens 211 kilometer van, want de organisatie heeft de renners ook nog eens een geneutraliseerde aanloop van 7,3 kilometer aangesmeerd. Die is nu zo goed als achter de kiezen. . 203,7 kilometer? Maak daar minstens 211 kilometer van, want de organisatie heeft de renners ook nog eens een geneutraliseerde aanloop van 7,3 kilometer aangesmeerd. Die is nu zo goed als achter de kiezen.

12:30 12 uur 30. De sfeer zit goed. We zeiden het gisteren nog: tweevoudig ritwinnaar Magnus Cort is onvermoeibaar. Maar dat blijkt dan toch niet helemaal te kloppen. Zijn loods Jens Keukeleire legde dit tafereel vanochtend vast. . De sfeer zit goed We zeiden het gisteren nog: tweevoudig ritwinnaar Magnus Cort is onvermoeibaar. Maar dat blijkt dan toch niet helemaal te kloppen. Zijn loods Jens Keukeleire legde dit tafereel vanochtend vast.