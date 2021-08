LIVE Vuelta: 3 Spaanse vluchters zijn een hapje voor de sprintersploegen

15:20 "Zwifter" Jay Vine ontgoochelt niet in zijn eerste grote ronde en wordt beloond met een vers contract tot en met 2023. 15 uur 20. "Zwifter" Jay Vine ontgoochelt niet in zijn eerste grote ronde en wordt beloond met een vers contract tot en met 2023.

15:18 15 uur 18. Zaterdag en zondag. Hoe ziet het derde en voorlaatste weekend van dit peloton eruit? Zaterdag finishen we bergop, zondag is weer een uitgelezen kans voor klimaanvallers. Het pronkstuk van deze Vuelta bestaat uit de tweedaagse van volgende week woensdag en donderdag: Lagos de Covadonga en de Alto de Gamoniteiro. . Zaterdag en zondag Hoe ziet het derde en voorlaatste weekend van dit peloton eruit? Zaterdag finishen we bergop, zondag is weer een uitgelezen kans voor klimaanvallers. Het pronkstuk van deze Vuelta bestaat uit de tweedaagse van volgende week woensdag en donderdag: Lagos de Covadonga en de Alto de Gamoniteiro.

15:13 Nog 101 kilometer: lunch! Eten en drinken, dat is in deze omstandigheden broodnodig. Het langgerekte peloton entert de bevoorradingszone en grijpt gretig naar zakjes met - hopelijk - gekoelde bidons. . 15 uur 13. Nog 101 kilometer: lunch! Eten en drinken, dat is in deze omstandigheden broodnodig. Het langgerekte peloton entert de bevoorradingszone en grijpt gretig naar zakjes met - hopelijk - gekoelde bidons.

15:09 15 uur 09. In het peloton zien we nog altijd een entente tussen Deceuninck-Quick Step, Groupama-FDJ en DSM. Bij de blauwhemden wordt Knox ingezet, bij de Fransen is het Luxemburgs kampioen Geniets. . In het peloton zien we nog altijd een entente tussen Deceuninck-Quick Step, Groupama-FDJ en DSM. Bij de blauwhemden wordt Knox ingezet, bij de Fransen is het Luxemburgs kampioen Geniets.

15:07 15 uur 07. Ik had gisteren eigenlijk een slechte dag. Ik werd gelost op de twee beklimmingen, maar dankzij mijn ploeg kon ik toch nog meesprinten voor de zege. Dat lukte niet volledig door een gaatje in het slot. . Michael Matthews (BikeExchange). Ik had gisteren eigenlijk een slechte dag. Ik werd gelost op de twee beklimmingen, maar dankzij mijn ploeg kon ik toch nog meesprinten voor de zege. Dat lukte niet volledig door een gaatje in het slot. Michael Matthews (BikeExchange)

15:04 15 uur 04. In dit dorre landschap kun je geen wolkje aan de hemel bespeuren. Witte trui Egan Bernal zakt bij een temperatuur van 35 graden af naar zijn volwagen om een zakje ijs in zijn nek te installeren. . In dit dorre landschap kun je geen wolkje aan de hemel bespeuren. Witte trui Egan Bernal zakt bij een temperatuur van 35 graden af naar zijn volwagen om een zakje ijs in zijn nek te installeren.

15:02 15 uur 02. We hadden het al over Jordi Meeus als Belgisch ijzer in het vuur, maar ook Piet Allegaert staat meer dan zijn mannetje in deze Vuelta. Hij werd al 10e, 6e, 5e en 9e. Kan hij straks nog wat meer richting het podium (of waarom niet meer?) kruipen? . We hadden het al over Jordi Meeus als Belgisch ijzer in het vuur, maar ook Piet Allegaert staat meer dan zijn mannetje in deze Vuelta. Hij werd al 10e, 6e, 5e en 9e. Kan hij straks nog wat meer richting het podium (of waarom niet meer?) kruipen?

15:00 15 uur . DSM verstopt zich niet. Zij leggen hun boontjes te week op Alberto Dainese. De 23-jarige Italiaan werd bij de vorige kansen 4e, 3e en 2e. Als die trend zich doorzet... . DSM verstopt zich niet. Zij leggen hun boontjes te week op Alberto Dainese. De 23-jarige Italiaan werd bij de vorige kansen 4e, 3e en 2e. Als die trend zich doorzet...

14:56 1'43". Nog 113 kilometer en klassieker wordt het niet: de 3 kansloze vluchters blijven netjes binnen schot. . 14 uur 56. 1'43" Nog 113 kilometer en klassieker wordt het niet: de 3 kansloze vluchters blijven netjes binnen schot.

14:55 14 uur 55. Wat dat andere nevenklassement betreft: Damiano Caruso is de eigenaar van de bergtrui. Maar de Italiaan geeft aan dat zijn Bahrein-Victorious andere prioriteiten heeft. Zo staat Jack Haig op de 6e plaats in de stand. . Wat dat andere nevenklassement betreft: Damiano Caruso is de eigenaar van de bergtrui. Maar de Italiaan geeft aan dat zijn Bahrein-Victorious andere prioriteiten heeft. Zo staat Jack Haig op de 6e plaats in de stand.

14:53 14 uur 53. Fabio Jakobsen heeft zijn zinnen op het groen gezet, maar in principe wacht alleen nog dinsdag een kans voor de sprinters. Daarna wordt het overleven tot in Santiago de Compostella. Jakobsen kan dus op papier voor 2 keer 50 punten gaan, maar ook bij de tussensprint ligt nog een doos met 20 eenheden. "Maar wil je daar, op 11 kilometer van de aankomst, wel risico's nemen?", vertelt hij over het groene intermezzo in de finale.



Jakobsen kan dus op papier voor 2 keer 50 punten gaan, maar ook bij de tussensprint ligt nog een doos met 20 eenheden.

"Maar wil je daar, op 11 kilometer van de aankomst, wel risico's nemen?", vertelt hij over het groene intermezzo in de finale.

14:45 14 uur 45. Ik wil de groene trui behouden, maar ik kan alleen vandaag en dinsdag punten sprokkelen. Het hoofddoel blijft ritzeges. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step). Ik wil de groene trui behouden, maar ik kan alleen vandaag en dinsdag punten sprokkelen. Het hoofddoel blijft ritzeges. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step)

14:44 Het is voorlopig een geeuwetappe. 14 uur 44. Het is voorlopig een geeuwetappe

14:39 Gemiddelde snelheid. De kopgroep en het peloton hebben hun tempo op elkaar afgesteld. Het gemiddelde blijft met 38,2 km/u stabiel, de voorsprong smelt een beetje tot 1'53". . 14 uur 39. Gemiddelde snelheid De kopgroep en het peloton hebben hun tempo op elkaar afgesteld. Het gemiddelde blijft met 38,2 km/u stabiel, de voorsprong smelt een beetje tot 1'53".

14:34 14 uur 34. Voorin weet enkel Luis Angel Maté wat winnen is. De 37-jarige Spanjaard, bijgenaamd "de lynx", won een ritje in de Ronde van San Luis in 2010 en een etappe in de Ruta del Sur in 2011. In de Vuelta van 2018 droeg de baroudeur 15 dagen de bergtrui. Hij won toen ook 3 keer de prijs voor de strijdlust. Maté rijdt hier voor de 10e keer mee, Rubio zet zijn teller op 4 en Cuadros is op zijn 26e een debutant in een grote ronde.



Maté rijdt hier voor de 10e keer mee, Rubio zet zijn teller op 4 en Cuadros is op zijn 26e een debutant in een grote ronde.

14:33 14 uur 33. Nog 128 kilometer. We zijn bijna 2 uur aan het koersen. Voor wie nu inschakelt: vrijwel onmiddellijk kozen 3 Spanjaarden het ruime sop. Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi), Diego Rubio (Burgos-BH) en Alvaro Cuadros (Caja Rural) zijn de entertainers van de dag, maar in het peloton is er een alliantie tussen de sprintersploegen. . Nog 128 kilometer We zijn bijna 2 uur aan het koersen. Voor wie nu inschakelt: vrijwel onmiddellijk kozen 3 Spanjaarden het ruime sop. Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi), Diego Rubio (Burgos-BH) en Alvaro Cuadros (Caja Rural) zijn de entertainers van de dag, maar in het peloton is er een alliantie tussen de sprintersploegen.

14:26 14 uur 26. Onze trouwe volgers zijn intussen op de hoogte: rond 15.50 u pikken Michel Wuyts en José De Cauwer in op Eén en met onze livestream. Vanaf maandag zullen we u nog meer koers voorschotelen, want elke Vuelta-rit wordt dan ingeleid door de Benelux Tour. . Onze trouwe volgers zijn intussen op de hoogte: rond 15.50 u pikken Michel Wuyts en José De Cauwer in op Eén en met onze livestream. Vanaf maandag zullen we u nog meer koers voorschotelen, want elke Vuelta-rit wordt dan ingeleid door de Benelux Tour.