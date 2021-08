Etappe 13 in de Vuelta: De langste rit is een van de laatste kansen voor de sprinters

09:42 09 uur 42. Zonder Jasper Philipsen. We ontmoeten vandaag geen heuvels, of toch geen beklimmingen die punten voor het bergklassement kunnen opleveren. Maar zoals we al zo vaak gezegd hebben: een vlakke rit in Spanje is altijd relatief. We zullen ook vandaag afklokken op ruwweg 1.500 hoogtemeters. Fabio Jakobsen won al twee ritten in deze Vuelta en de groene trui is uiteraard de topfavoriet. Met Jasper Philipsen, Juan Molano, Davide Cimolai en Alex Aranburu zijn enkele concurrenten al uit deze Vuelta gestapt. Wie ondersteunt Deceuninck-Quick Step in de jacht op de vlucht van de dag? Groupama-FDJ kan Arnaud Démare, gisteren 30 jaar geworden, een laat verjaardagscadeau overhandigen en de Belgische insteek komt na het vertrek van Philipsen van Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) en Piet Allegaert (Cofidis). . Zonder Jasper Philipsen We ontmoeten vandaag geen heuvels, of toch geen beklimmingen die punten voor het bergklassement kunnen opleveren. Maar zoals we al zo vaak gezegd hebben: een vlakke rit in Spanje is altijd relatief. We zullen ook vandaag afklokken op ruwweg 1.500 hoogtemeters.



09:38 09 uur 38. Dit is toch een veeleisende dag voor de sprintersteams. Er is niet alleen de afstand, ook de hitte in deze regio mag je niet onderschatten. . Fernando Escartin (Vuelta-organisatie). Dit is toch een veeleisende dag voor de sprintersteams. Er is niet alleen de afstand, ook de hitte in deze regio mag je niet onderschatten. Fernando Escartin (Vuelta-organisatie)

09:38 De opdracht van vandaag. 09 uur 38. De opdracht van vandaag