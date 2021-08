LIVE Vuelta: Overgangsrit is spek voor de bek van de rasaanvallers

13:37 13 uur 37. Touzé is gegrepen. Touzé had even het gezelschap gekregen van 5 steunpilaren, maar ze worden met z'n allen ingerekend. . Touzé is gegrepen Touzé had even het gezelschap gekregen van 5 steunpilaren, maar ze worden met z'n allen ingerekend.

13:36 13 uur 36. Ik moet gewoon toegeven dat ik hier niet in mijn beste conditie ben toegekomen, maar ik doe het zo goed mogelijk met de benen waar ik over beschik. Egan Bernal (Ineos). Ik moet gewoon toegeven dat ik hier niet in mijn beste conditie ben toegekomen, maar ik doe het zo goed mogelijk met de benen waar ik over beschik. Egan Bernal (Ineos)

13:32 13 uur 32. De eerste knaap die de kwaliteit van zijn benen mag testen, is Damien Touzé. De Fransman van AG2R-Citroën rijdt een tiental seconden voor het peloton uit. . De eerste knaap die de kwaliteit van zijn benen mag testen, is Damien Touzé. De Fransman van AG2R-Citroën rijdt een tiental seconden voor het peloton uit.

13:29 13 uur 29. In de eerste 10 kilometer hebben we enkele knikjes die de boel uit elkaar kunnen ranselen, maar daarna gaat de snelheid de hoogte in door een vrij lange afdaling. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat er nu al slag om slinger wordt aangevallen. . In de eerste 10 kilometer hebben we enkele knikjes die de boel uit elkaar kunnen ranselen, maar daarna gaat de snelheid de hoogte in door een vrij lange afdaling. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat er nu al slag om slinger wordt aangevallen.

13:24 13 uur 24. Door een oponthoud bij een van de kornuiten van Burgos-BH wordt iedereen nog even aan de leiband gehouden. Maar uitstel is gelukkig geen afstel. . Door een oponthoud bij een van de kornuiten van Burgos-BH wordt iedereen nog even aan de leiband gehouden. Maar uitstel is gelukkig geen afstel.

13:21 13 uur 21. Na de studieronde van ruim 9 kilometer zijn we klaar voor de noeste arbeid. Wie steekt de boel bij meer dan 30 graden in vuur en vlam? . Na de studieronde van ruim 9 kilometer zijn we klaar voor de noeste arbeid. Wie steekt de boel bij meer dan 30 graden in vuur en vlam?

13:18 13 uur 18. RETRO: Tom Boonen won in de Vuelta in 2008 de rit naar Cordoba. RETRO: Tom Boonen won in de Vuelta in 2008 de rit naar Cordoba

13:17 13 uur 17. Jaén en Cordoba zijn routiniers in de Vuelta. In 2009 kregen we ook een trip tussen Jaén en Cordoba. Ook toen lag de Alto de San Jeronimo op het parcours en won Lars Boom. Hebben de Nederlanders wat informatie bij hem opgehaald? . Jaén en Cordoba zijn routiniers in de Vuelta. In 2009 kregen we ook een trip tussen Jaén en Cordoba. Ook toen lag de Alto de San Jeronimo op het parcours en won Lars Boom. Hebben de Nederlanders wat informatie bij hem opgehaald?

13:14 13 uur 14. Zwanenzang van Aru? . We hebben geen glazen bol, maar dit zou misschien de laatste dag in de carrière van Fabio Aru kunnen worden. De Italiaan zwaait na deze Vuelta af, maar de voormalige eindwinnaar sukkelt al enkele dagen met spijsverteringsproblemen. "Ik voel me echt leeg", zegt de 31-jarige Aru, in 2015 de beste in de Vuelta. "Gisteren was een vreselijke dag en afgelopen nacht was nog erger." . Zwanenzang van Aru? We hebben geen glazen bol, maar dit zou misschien de laatste dag in de carrière van Fabio Aru kunnen worden. De Italiaan zwaait na deze Vuelta af, maar de voormalige eindwinnaar sukkelt al enkele dagen met spijsverteringsproblemen.



"Ik voel me echt leeg", zegt de 31-jarige Aru, in 2015 de beste in de Vuelta. "Gisteren was een vreselijke dag en afgelopen nacht was nog erger."

13:09 De leider is op zijn hoede voor de laatste van twee beklimmingen. 13 uur 09. De leider is op zijn hoede voor de laatste van twee beklimmingen.

13:04 168 manschappen. We registreerden gisteren 168 renners aan de finish en die zijn ook vandaag nog in koers. Naast Jasper Philipsen en Alex Aranburu, allebei niet gestart, namen we woensdag ook afscheid van Simon Carr. . 13 uur 04. 168 manschappen We registreerden gisteren 168 renners aan de finish en die zijn ook vandaag nog in koers. Naast Jasper Philipsen en Alex Aranburu, allebei niet gestart, namen we woensdag ook afscheid van Simon Carr.

13:02 13 uur 02. Na de explosie van gisteren hebben de klassementen geen nieuwe aanvoerder gekregen. Dat betekent dat Odd Christian Eiking, Fabio Jakobsen, Egan Bernal en Damiano Caruso ook vandaag de eerste startrij mochten inkleuren. . Na de explosie van gisteren hebben de klassementen geen nieuwe aanvoerder gekregen. Dat betekent dat Odd Christian Eiking, Fabio Jakobsen, Egan Bernal en Damiano Caruso ook vandaag de eerste startrij mochten inkleuren.

12:56 12 uur 56. In de Spaanse bakoven is iedereen klaar voor de 12e dag. Er is nog zo'n 20 minuten om over koetjes en kalfjes te praten, pas rond 13.15 u bereiken we de salida lanzada. . In de Spaanse bakoven is iedereen klaar voor de 12e dag. Er is nog zo'n 20 minuten om over koetjes en kalfjes te praten, pas rond 13.15 u bereiken we de salida lanzada.

12:56 12 uur 56 match begonnen Start



12:53 12 uur 53. Het was gisteren zwaarder dan verwacht, maar ik ben blij dat ik nog leider ben. Ik wil dat ook vanavond nog zijn. Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert). Het was gisteren zwaarder dan verwacht, maar ik ben blij dat ik nog leider ben. Ik wil dat ook vanavond nog zijn. Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert)

09:34 09 uur 34. De 2 hellingen in de 12e etappe. Alto de San Jeronimo 3e categorie 13 km aan 3,3 % top op 49 km van de finish Alto del 14% 2e categorie 7,2 km aan 5,6 % top op 19 km van de finish . De 2 hellingen in de 12e etappe

Alto de San Jeronimo 3e categorie 13 km aan 3,3 % top op 49 km van de finish Alto del 14% 2e categorie 7,2 km aan 5,6 % top op 19 km van de finish



09:34 De opdracht van vandaag. 09 uur 34. De opdracht van vandaag