LIVESTREAM: 2 Belgen in kopgroep, krachtmeting tussen toppers op steile muur?

16:17 16 uur 17. De situatie ligt een beetje vast, net als het tijdsverschil, dat voortdurend pendelt tussen anderhalve en twee minuten. Misschien zorgt de sprint voor het groen voor een extra impuls. Die komt er over 15 kilometer aan. . De situatie ligt een beetje vast, net als het tijdsverschil, dat voortdurend pendelt tussen anderhalve en twee minuten. Misschien zorgt de sprint voor het groen voor een extra impuls. Die komt er over 15 kilometer aan.

16:13 16 uur 13. Magnus Cort Nielsen is andermaal voor motor aan het spelen. Onvoorstelbaar. Michel Wuyts. Magnus Cort Nielsen is andermaal voor motor aan het spelen. Onvoorstelbaar. Michel Wuyts

16:06 Carr stapt in de auto. Simon Carr was veelbelovend aan deze Vuelta begonnen, maar ook voor de Brit van EF zit het er nu al op. Hij stapt er na 80 kilometer uit vandaag. . 16 uur 06. Carr stapt in de auto Simon Carr was veelbelovend aan deze Vuelta begonnen, maar ook voor de Brit van EF zit het er nu al op. Hij stapt er na 80 kilometer uit vandaag.

16:01 Tijdsverschil. We hebben het heuvellandschap wat achterwege gelaten en zitten nu in een meer stedelijk gebied, in Priego de Cordoba. Dit speelt in het voordeel van de vluchters, die sneller door de smalle straatjes kunnen wentelen. Het verschil loopt een klein beetje op: 1'50". . 16 uur 01. Tijdsverschil We hebben het heuvellandschap wat achterwege gelaten en zitten nu in een meer stedelijk gebied, in Priego de Cordoba. Dit speelt in het voordeel van de vluchters, die sneller door de smalle straatjes kunnen wentelen. Het verschil loopt een klein beetje op: 1'50".

15:58 15 uur 58. Ik zeg nu iets doms: Pidcock voor de dagzege vandaag. Hij moet toch iets doen, ook voor de ploeg? Maar het kan ook zijn dat het niets wordt. José De Cauwer. Ik zeg nu iets doms: Pidcock voor de dagzege vandaag. Hij moet toch iets doen, ook voor de ploeg? Maar het kan ook zijn dat het niets wordt. José De Cauwer

15:55 15 uur 55. Afgaande op de vorige winnaars in Valdepeñas is Matthews toch een paar kilootjes te zwaar. Het probleem is dat hij ook nog eens zelden wint tegenwoordig. Michel Wuyts. Afgaande op de vorige winnaars in Valdepeñas is Matthews toch een paar kilootjes te zwaar. Het probleem is dat hij ook nog eens zelden wint tegenwoordig. Michel Wuyts

15:50 15 uur 50. Uitzending/livestream. Op Eén vliegen we er met nog 68 kilometer op de teller in, met Michel Wuyts en José De Cauwer als je vaste gezellen. Vanaf nu kun je het hier ook volgen met livestream. . Uitzending/livestream Op Eén vliegen we er met nog 68 kilometer op de teller in, met Michel Wuyts en José De Cauwer als je vaste gezellen. Vanaf nu kun je het hier ook volgen met livestream.

Cort Nielsen. De bekendste naam in de kopgroep, zeker internationaal, is de Deen Magnus Cort Nielsen. Eerder wist hij in deze Vuelta al op schitterende wijze uit de greep van de toppers te blijven, goed voor zijn 4e etappezege in de Ronde van Spanje. Een 5e zege lijkt er vandaag toch niet echt aan te komen, want de voorsprong daalt nu razendsnel, naar 1'25".

Een 5e zege lijkt er vandaag toch niet echt aan te komen, want de voorsprong daalt nu razendsnel, naar 1'25".

15:38 15 uur 38. Retro: Cort Nielsen wint de 6e rit in de Vuelta. Retro: Cort Nielsen wint de 6e rit in de Vuelta

Bij Intermarché beginnen ze nu ook van jetje te geven in de jacht op de 5 vluchters. We zitten in een typisch Spaanse heuvelzone, voortdurend op en af. Vlak voor de finale van start gaat, op 31 kilometer van de finish, ligt er nog een tussensprint. De strijd om het groen is na het vertrek van Philipsen wel een stuk minder spannend. Fabio Jakobsen heeft 106 punten voorsprong op Arnaud Démare. Uitrijden lijkt te volstaan om de trui veilig te stellen.

Vlak voor de finale van start gaat, op 31 kilometer van de finish, ligt er nog een tussensprint. De strijd om het groen is na het vertrek van Philipsen wel een stuk minder spannend. Fabio Jakobsen heeft 106 punten voorsprong op Arnaud Démare. Uitrijden lijkt te volstaan om de trui veilig te stellen.

15:28 15 uur 28. Debutant Edward Planckaert. Alpecin-renner Edward Planckaert maakt op zijn 26e zijn debuut in een grote ronde. Ook hij was lang tijd zonder profzege, tot hij enkele weken geleden de openingsrit won in de Ronde van Burgos. Met de vorm zit het dus wel goed bij de West-Vlaming, geen familie van het beroemde Planckaert-geslacht overigens. . Debutant Edward Planckaert Alpecin-renner Edward Planckaert maakt op zijn 26e zijn debuut in een grote ronde. Ook hij was lang tijd zonder profzege, tot hij enkele weken geleden de openingsrit won in de Ronde van Burgos. Met de vorm zit het dus wel goed bij de West-Vlaming, geen familie van het beroemde Planckaert-geslacht overigens.

15:25 Tijdsverschil. Het ziet er niet al te best uit voor de vluchters, zeker niet omdat het zwaarste nog moet komen. Het verschil torent nauwelijks boven de 2 minuten uit. . 15 uur 25. Tijdsverschil Het ziet er niet al te best uit voor de vluchters, zeker niet omdat het zwaarste nog moet komen. Het verschil torent nauwelijks boven de 2 minuten uit.

15:17 15 uur 17. Vanhoucke op zoek naar 1e profzege. Harm Vanhoucke heeft dit seizoen al de Ronde van Italië in de benen, waar hij door zijn aanvallende rijstijl een 3e plaats veroverde in de rit naar Montalcino. In deze Vuelta is hij nog niet echt in het stuk voorgekomen, maar misschien is vandaag wel zijn dag. In zijn 3e profseizoen jaagt Vanhoucke nog altijd op een eerste profzege. . Vanhoucke op zoek naar 1e profzege Harm Vanhoucke heeft dit seizoen al de Ronde van Italië in de benen, waar hij door zijn aanvallende rijstijl een 3e plaats veroverde in de rit naar Montalcino. In deze Vuelta is hij nog niet echt in het stuk voorgekomen, maar misschien is vandaag wel zijn dag. In zijn 3e profseizoen jaagt Vanhoucke nog altijd op een eerste profzege.

15:15 Val. In een schijnbaar onschuldige bocht gaat er een trosje renners, mogelijk door het smeltende of vuile wegdek, onderuit. Quinn Simmons ziet er het meeste vanaf, omdat zijn achterwiel kapot is. Hij blijft er rustig onder en wordt weer op weg geholpen. . 15 uur 15. Val In een schijnbaar onschuldige bocht gaat er een trosje renners, mogelijk door het smeltende of vuile wegdek, onderuit. Quinn Simmons ziet er het meeste vanaf, omdat zijn achterwiel kapot is. Hij blijft er rustig onder en wordt weer op weg geholpen.

Nog 93 kilometer. De etappe is nog maar nauwelijks begonnen en we zitten nu al aan de laatste 100 kilometer. Ook BikeExchange zet een mannetje in in de (nog niet al te fanatieke) achtervolging. Intermarché-Wanty ziet het graag gebeuren. Zij lijken er vrij goedkoop vanaf te komen vandaag.



Intermarché-Wanty ziet het graag gebeuren. Zij lijken er vrij goedkoop vanaf te komen vandaag.

15:03 15 uur 03. Bij Caja Rural en Euskaltel hebben ze een mannetje mee, maar Burgos heeft de slag gemist. Angel Madrazo probeert het nog recht te zetten voor de paarse brigade, maar daar wil Jumbo-Visma niet van weten. Zij houden een strak tempo aan voor Roglic. . Bij Caja Rural en Euskaltel hebben ze een mannetje mee, maar Burgos heeft de slag gemist. Angel Madrazo probeert het nog recht te zetten voor de paarse brigade, maar daar wil Jumbo-Visma niet van weten. Zij houden een strak tempo aan voor Roglic.