LIVE: Krachtmeting tussen de punchers in de Vuelta?

14:45 14 uur 45. Als pijlen uit een boog blijven er renners uit het peloton schieten, maar voorlopig raken ze geen doel. . Als pijlen uit een boog blijven er renners uit het peloton schieten, maar voorlopig raken ze geen doel.

14:39 14 uur 39. Geen geluk voor Bou. Na 16 kilometer wordt hij weer gegrepen. . Geen geluk voor Bou. Na 16 kilometer wordt hij weer gegrepen.

14:37 14 uur 37. Heeft de Bask Joan Bou meer geluk? Hij probeert in zijn eentje voor het peloton te blijven. . Heeft de Bask Joan Bou meer geluk? Hij probeert in zijn eentje voor het peloton te blijven.

14:34 14 uur 34. Vlucht geneutraliseerd. De vlucht van 7 is in de kiem gesmoord. Wie wordt de volgende? Makkelijk zal dat niet worden, want de snelheid ligt boven de 50 km/u. . Vlucht geneutraliseerd De vlucht van 7 is in de kiem gesmoord. Wie wordt de volgende? Makkelijk zal dat niet worden, want de snelheid ligt boven de 50 km/u.

14:32 14 uur 32. De jongens van Team BikeExchange lijken de "party poopers" met dienst te zijn vandaag. De ploegmaats van Michael Matthews zorgen ervoor dat de 7 weer wat dichterbij komen. 10 seconden hebben ze nog. . De jongens van Team BikeExchange lijken de "party poopers" met dienst te zijn vandaag. De ploegmaats van Michael Matthews zorgen ervoor dat de 7 weer wat dichterbij komen. 10 seconden hebben ze nog.

14:29 Krappe voorsprong. Dewulf is de best geplaatste in de kopgroep, op meer dan een uur, maar toch willen ze hen in het peloton niet zomaar laten rijden. Het verschil is nog altijd maar een twintigtal seconden. . 14 uur 29. Krappe voorsprong Dewulf is de best geplaatste in de kopgroep, op meer dan een uur, maar toch willen ze hen in het peloton niet zomaar laten rijden. Het verschil is nog altijd maar een twintigtal seconden.

14:24 14 uur 24. 7 aanvallers. 7 renners laten er geen gras over groeien en trekken meteen ten aanval. Stan Dewulf is de enige Belg in het groepje, met voor de rest nog Matthew Holmes voor Lotto, Chris Hamilton, Patrick Gamper, Juan José Lobato, Tom Scully en José Herrada. . 7 aanvallers 7 renners laten er geen gras over groeien en trekken meteen ten aanval. Stan Dewulf is de enige Belg in het groepje, met voor de rest nog Matthew Holmes voor Lotto, Chris Hamilton, Patrick Gamper, Juan José Lobato, Tom Scully en José Herrada.

14:23 14 uur 23 match begonnen Start We zijn ermee weg! Een korte maar krachtige rit, met hopelijk een mooi eindakkoord.

13:56 Michael Matthews was al 2 keer 3e op de Muur van Hoei. Doet hij straks beter op de "Spaanse" Muur van Hoei? 13 uur 56. Michael Matthews was al 2 keer 3e op de Muur van Hoei. Doet hij straks beter op de "Spaanse" Muur van Hoei?

13:55 13 uur 55. De renners maken zich stilaan op voor de officieuze start in Antequera. Daarna krijgen we een neutralisering van de koers van bijna 20 minuten, waarna het echt kan losbarsten. . De renners maken zich stilaan op voor de officieuze start in Antequera. Daarna krijgen we een neutralisering van de koers van bijna 20 minuten, waarna het echt kan losbarsten.

13:38 13 uur 38. Ik ben heel, heel erg ontgoocheld dat ik de Vuelta vroeger dan verwacht moet verlaten. Het was een succesvolle Vuelta, met 2 ritzeges en 5 dagen groen. Ik kom terug voor meer. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). Ik ben heel, heel erg ontgoocheld dat ik de Vuelta vroeger dan verwacht moet verlaten. Het was een succesvolle Vuelta, met 2 ritzeges en 5 dagen groen. Ik kom terug voor meer. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix)

12:45 Philipsen verlaat de Vuelta. Voor Jasper Philipsen zit de Ronde van Spanje erop. De sprinter van Alpecin-Fenix, goed voor 2 ritzeges, voelt zich wat grieperig en het team neemt geen risico met hem. . 12 uur 45. Philipsen verlaat de Vuelta Voor Jasper Philipsen zit de Ronde van Spanje erop. De sprinter van Alpecin-Fenix, goed voor 2 ritzeges, voelt zich wat grieperig en het team neemt geen risico met hem.

11:43 Geen Aranburu meer. Alex Aranburu was met een knaller aan deze Vuelta begonnen, met net geen winst in de proloog en vervolgens ook nog eens een 5e plaats in de eerste massasprint. Maar de ronde eindigt in mineur voor de Spanjaard van Astana. Hij heeft te veel last van zijn knie na zijn val van gisteren en stapt eruit. . 11 uur 43. Geen Aranburu meer Alex Aranburu was met een knaller aan deze Vuelta begonnen, met net geen winst in de proloog en vervolgens ook nog eens een 5e plaats in de eerste massasprint. Maar de ronde eindigt in mineur voor de Spanjaard van Astana. Hij heeft te veel last van zijn knie na zijn val van gisteren en stapt eruit.

