11e rit in de Vuelta is voer voor punchers, krachtmeting tussen de favorieten?

Geen Aranburu meer. Alex Aranburu was met een knaller aan deze Vuelta begonnen, met net geen winst in de proloog en vervolgens ook nog eens een 5e plaats in de eerste massasprint. Maar de ronde eindigt in mineur voor de Spanjaard van Astana. Hij heeft te veel last van zijn knie na zijn val van gisteren en stapt eruit. . 11 uur 43.

11:35

11 uur 35. Steile klim naar Valdepeñas. Het is de 4e keer in de Vuelta-geschiedenis dat de finish in Valdepeñas de Jaen ligt en telkens kregen we spektakel in de finale. In 2010 zagen we Igor Anton er winnen, na een sprintje tegen onder meer Nibali en Rodriguez, een jaar later was het dan toch raak voor Rodriguez. In 2013 waren we hier voor het laatst, toen Dani Moreno zijn landgenoten Valverde en opnieuw Rodriguez het nakijken gaf. Ook in 2017 passeerden we hier, maar toen moest Majka nog wat verder klimmen voor de zege, naar Sierra de la Pandera. .