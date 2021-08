LIVESTREAM Vuelta: 4 Belgen in zeer ruime kopgroep, geeft Roglic rood weer weg?

15:58 15 uur 58. We zagen overleg tussen Primoz Roglic en ploegleider Grischa Niermann. Er werd geknikt: laat de groep maar lopen. . Michel Wuyts . We zagen overleg tussen Primoz Roglic en ploegleider Grischa Niermann. Er werd geknikt: laat de groep maar lopen. Michel Wuyts

15:57 15 uur 57. Eén en livestream. Terwijl het gemiddelde na het derde uur is gezakt naar 46,6 km/u, nemen Michel Wuyts en José De Cauwer het woord. . Eén en livestream Terwijl het gemiddelde na het derde uur is gezakt naar 46,6 km/u, nemen Michel Wuyts en José De Cauwer het woord.

15:55 15 uur 55. De Spaanse regie zoomt in op de voorlopige troonopvolger van Primoz Roglic. Odd Christian Eiking laat zich meedrijven. Verstandig, want hij moet de finale nog overleven en daar ook rekening houden met Guillaume Martin. Met zijn achterstand van 29 seconden mogen we de Fransman niet uit het oog verliezen. . De Spaanse regie zoomt in op de voorlopige troonopvolger van Primoz Roglic. Odd Christian Eiking laat zich meedrijven. Verstandig, want hij moet de finale nog overleven en daar ook rekening houden met Guillaume Martin. Met zijn achterstand van 29 seconden mogen we de Fransman niet uit het oog verliezen.

15:52 15 uur 52. Jawel, het is zover: Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) legt zijn hand op de rode trui. Of dat rond 17 u ook nog het geval is, hangt natuurlijk ook af van de gedragingen van de favorieten op de klim. . Jawel, het is zover: Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) legt zijn hand op de rode trui. Of dat rond 17 u ook nog het geval is, hangt natuurlijk ook af van de gedragingen van de favorieten op de klim.

15:50 9'04": nieuwe leider? Nog 55 kilometer en Primoz Roglic overlegt met de volgwagen. De achterstand van Odd Christian Eiking (9'10") is nagenoeg volledig uitgewist: de Noor staat (bijna) virtueel op kop. . 15 uur 50. 9'04": nieuwe leider? Nog 55 kilometer en Primoz Roglic overlegt met de volgwagen. De achterstand van Odd Christian Eiking (9'10") is nagenoeg volledig uitgewist: de Noor staat (bijna) virtueel op kop.

15:47 Rolt Keukeleire (l.) de rode loper uit voor ploegmakker Cort? 15 uur 47. Rolt Keukeleire (l.) de rode loper uit voor ploegmakker Cort?

15:44 15 uur 44. Ik ken de finale niet, maar ik heb wel beelden gezien van de slotfase. De klim is steil en daarna krijgen we veel bochten tot aan de finish. . Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Ik ken de finale niet, maar ik heb wel beelden gezien van de slotfase. De klim is steil en daarna krijgen we veel bochten tot aan de finish. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

15:43 15 uur 43. Door de mildheid van Jumbo-Visma kan niet alleen Odd Christian Eiking een ferme inhaalbeweging maken in de stand, ook Guillaume Martin kan haasje-over spelen. De Fransman volgt op amper 29 seconden van zijn Noorse compagnon in het klassement. Martin maakte in de voorbije Tour ook al zo'n sprong, maar werd een dag later al op zijn plaats gezet nadat hij op de top van een col te lang had zitten prutsen aan zijn shirt en de favorietentrein had laten rijden. . Door de mildheid van Jumbo-Visma kan niet alleen Odd Christian Eiking een ferme inhaalbeweging maken in de stand, ook Guillaume Martin kan haasje-over spelen. De Fransman volgt op amper 29 seconden van zijn Noorse compagnon in het klassement.



15:40 15 uur 40. Nog 63 kilometer. Voorlopig zit de koers op slot, maar het is best mogelijk dat er voor de klim al iemand begint te peuteren. Sommige vluchters kunnen niet wachten tot de klim, want dan zijn ze rijp voor de slachtbank. . Nog 63 kilometer Voorlopig zit de koers op slot, maar het is best mogelijk dat er voor de klim al iemand begint te peuteren. Sommige vluchters kunnen niet wachten tot de klim, want dan zijn ze rijp voor de slachtbank.

15:36 15 uur 36. Bij Deceuninck-Quick Step werd Andrea Bagioli getipt en de Italiaan heeft de trein niet gemist. "Ja, deze rit ligt mij, maar ik moet afwachten, want ik ben zondag gevallen", vertelde hij bij de start. Mauri Vansevenant is zijn luxeknecht in de cabeza de carrera. . Bij Deceuninck-Quick Step werd Andrea Bagioli getipt en de Italiaan heeft de trein niet gemist. "Ja, deze rit ligt mij, maar ik moet afwachten, want ik ben zondag gevallen", vertelde hij bij de start. Mauri Vansevenant is zijn luxeknecht in de cabeza de carrera.

15:34 7'50". We vermoeden dat Hilaire Van der Schueren toch al een beetje loopt te ijsberen. Zijn Odd Christian Eiking begint te flirten met rood aangezien Jumbo-Visma de teugels echt wel laat vieren. . 15 uur 34. 7'50" We vermoeden dat Hilaire Van der Schueren toch al een beetje loopt te ijsberen. Zijn Odd Christian Eiking begint te flirten met rood aangezien Jumbo-Visma de teugels echt wel laat vieren.

15:32 15 uur 32. Op Eén kunt u nu nog kijken naar de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Michel Wuyts en José De Cauwer pikken rond 16 u in. . Op Eén kunt u nu nog kijken naar de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Michel Wuyts en José De Cauwer pikken rond 16 u in.

15:30 15 uur 30. Veel bochten. Nog 70 kilometer en we kunnen al even piepen naar de finale. De scherprechter begint op 27 kilometer van de finish en het slotstuk van de klim - 10,9 kilometer aan 4,9 procent - is niet voor doetjes. Daarna gaat het met een rotvaart naar de finish in een bochtenrijke en technische afdaling. . Veel bochten Nog 70 kilometer en we kunnen al even piepen naar de finale. De scherprechter begint op 27 kilometer van de finish en het slotstuk van de klim - 10,9 kilometer aan 4,9 procent - is niet voor doetjes. Daarna gaat het met een rotvaart naar de finish in een bochtenrijke en technische afdaling.

15:28 Maximilian Schachmann kan zijn flauwe Vuelta vandaag wat opsmukken. 15 uur 28. Maximilian Schachmann kan zijn flauwe Vuelta vandaag wat opsmukken

15:24 15 uur 24. Onze Vuelta is al meer dan geslaagd dankzij de ritwinst van Rein Taaramäe en Louis Meintjes (13e) en Odd Christian Eiking (19e) staan op een mooie plaats in de stand. Hilaire Van der Schueren (Intermarché-Wanty-Gobert). Onze Vuelta is al meer dan geslaagd dankzij de ritwinst van Rein Taaramäe en Louis Meintjes (13e) en Odd Christian Eiking (19e) staan op een mooie plaats in de stand. Hilaire Van der Schueren (Intermarché-Wanty-Gobert)

15:21 15 uur 21. De 10e etappe in een notendop. - Razendsnel eerste en tweede uur door de rugwind - Geen waaiervorming - Kopgroep van 31 renners na meer dan 80 kilometer - 4 Belgen aan boord: Jens Keukeleire, Florian Vermeersch, Mauri Vansevenant en Floris De Tier - Odd Christian Eiking is klaar voor een flinke sprong als best geklasseerde (9'10") . De 10e etappe in een notendop - Razendsnel eerste en tweede uur door de rugwind - Geen waaiervorming - Kopgroep van 31 renners na meer dan 80 kilometer - 4 Belgen aan boord: Jens Keukeleire, Florian Vermeersch, Mauri Vansevenant en Floris De Tier - Odd Christian Eiking is klaar voor een flinke sprong als best geklasseerde (9'10")

15:20 15 uur 20. Ook Matteo Trentin heeft de hulp van zijn mecanicien nodig, maar in deze fase is er geen paniek. We zitten nu in een wak, vermoedelijk tot aan de klim. . Ook Matteo Trentin heeft de hulp van zijn mecanicien nodig, maar in deze fase is er geen paniek. We zitten nu in een wak, vermoedelijk tot aan de klim.

15:15 6'25". Wat is Jumbo-Visma van plan? Ze zijn de jongste minuten wel erg gul met de voorsprong voor de 31 leiders. Intussen neemt Storer, al ritwinnaar in deze Vuelta, een nieuwe fiets aan. . 15 uur 15. 6'25" Wat is Jumbo-Visma van plan? Ze zijn de jongste minuten wel erg gul met de voorsprong voor de 31 leiders. Intussen neemt Storer, al ritwinnaar in deze Vuelta, een nieuwe fiets aan.

15:10 15 uur 10. De ketting loopt gesmeerd in de kopgroep, maar met 31 schakels zijn er altijd wel stiekemerds die een beurt overslaan. Veel koppeltjes zullen zo meteen ook wel eens overleggen: wie beschikt over de beste papieren? Bij AG2R-Citroën, DSM en EF beschikken ze zelfs over een trio. . De ketting loopt gesmeerd in de kopgroep, maar met 31 schakels zijn er altijd wel stiekemerds die een beurt overslaan. Veel koppeltjes zullen zo meteen ook wel eens overleggen: wie beschikt over de beste papieren? Bij AG2R-Citroën, DSM en EF beschikken ze zelfs over een trio.