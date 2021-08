LIVE Vuelta: Krachtige wind veroorzaakt vruchteloze aanvalsgolven

13:57 13 uur 57. Het regent vandaag en ik laat me vertellen dat het hier al jaren niet meer geregend heeft! In onze ploeg kijken we naar Magnus Cort, want deze finish moet hem liggen. Maar je moet vandaag sterk én slim zijn. . Lawson Craddock (EF). Het regent vandaag en ik laat me vertellen dat het hier al jaren niet meer geregend heeft! In onze ploeg kijken we naar Magnus Cort, want deze finish moet hem liggen. Maar je moet vandaag sterk én slim zijn. Lawson Craddock (EF)

13:55 13 uur 55. We naderen het einde van het eerste wedstrijduur en het gemiddelde zal niet van de poes zijn. We vallen in herhaling: het is wachten tot wanneer het peloton genoeg heeft van deze vliegmeeting voor een vlucht tot stand kan komen. . We naderen het einde van het eerste wedstrijduur en het gemiddelde zal niet van de poes zijn. We vallen in herhaling: het is wachten tot wanneer het peloton genoeg heeft van deze vliegmeeting voor een vlucht tot stand kan komen.

13:50 Kan Michael Matthews eindelijk winnen in het shirt van BikeExchange? . 13 uur 50. Kan Michael Matthews eindelijk winnen in het shirt van BikeExchange?

13:48 Val in het peloton. DSM blijft in dit openingsuur niet gespaard van pech. Een van hun renners raakt nu ook betrokken bij een crash. Zijn identiteit is nog niet vrijgegeven. . 13 uur 48. Val in het peloton DSM blijft in dit openingsuur niet gespaard van pech. Een van hun renners raakt nu ook betrokken bij een crash. Zijn identiteit is nog niet vrijgegeven.

13:45 13 uur 45. Compact peloton na 40 kilometer. De windsterkte zwakt een beetje af, maar dat kunnen we niet zeggen van de aanvalsdrift in het peloton. Onder meer EF, Burgos-BH en Euskaltel forceren een hergroepering. . Compact peloton na 40 kilometer De windsterkte zwakt een beetje af, maar dat kunnen we niet zeggen van de aanvalsdrift in het peloton. Onder meer EF, Burgos-BH en Euskaltel forceren een hergroepering.

13:39 13 uur 39. Het koptrio leek even het gezelschap te krijgen van Robert Stannard, maar de WK-ganger van BikeExchange waait terug. Jordi Meeus, Florian Sénéchal en Jan Tratnik verdubbelen hun marge tot ruim 20 tellen. . Het koptrio leek even het gezelschap te krijgen van Robert Stannard, maar de WK-ganger van BikeExchange waait terug. Jordi Meeus, Florian Sénéchal en Jan Tratnik verdubbelen hun marge tot ruim 20 tellen.

13:36 13 uur 36. Op de rustdag zijn er overigens coronatesten uitgevoerd. De 580 stalen waren negatief. . Op de rustdag zijn er overigens coronatesten uitgevoerd. De 580 stalen waren negatief.

13:36 13 uur 36. Wie Primoz Roglic kan kloppen? Alleen Primoz Roglic zelf. Jack Haig (Bahrein-Victorious). Wie Primoz Roglic kan kloppen? Alleen Primoz Roglic zelf. Jack Haig (Bahrein-Victorious)

13:31 13 uur 31. Jan Tratnik (Bahrein-Victorious) is op zijn Sloveense overzetboot gesprongen, maar de verschillen blijven verwaarloosbaar. We hebben al bijna 30 kilometer achter de rug. . Jan Tratnik (Bahrein-Victorious) is op zijn Sloveense overzetboot gesprongen, maar de verschillen blijven verwaarloosbaar. We hebben al bijna 30 kilometer achter de rug.

13:27 11". Een tiental seconden, dat is de bonus waar Sénéchal en Meeus keihard voor moeten knokken. Ze lokken alleszins nog klanten uit hun kot. . 13 uur 27. 11" Een tiental seconden, dat is de bonus waar Sénéchal en Meeus keihard voor moeten knokken. Ze lokken alleszins nog klanten uit hun kot.

13:25 Alex Kirsch had nog tijd voor een gezinsmoment op het podium, Antonio Nibali groet de kleine spruit. 13 uur 25. Alex Kirsch had nog tijd voor een gezinsmoment op het podium, Antonio Nibali groet de kleine spruit

13:23 13 uur 23. Gamper is er al aan voor de moeite, maar hij geeft het stokje door aan Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step). De nordist weet natuurlijk wat het is om te boksen met de wind. Wie springt mee? Dat is Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe). . Gamper is er al aan voor de moeite, maar hij geeft het stokje door aan Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step). De nordist weet natuurlijk wat het is om te boksen met de wind. Wie springt mee? Dat is Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe).

13:19 13 uur 19. Hoe sterk is de eenzame fietser? Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe) wil alleen als ervaringsdeskundige een antwoord formuleren. De Oostenrijker is in zijn eentje "on the move". . Hoe sterk is de eenzame fietser? Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe) wil alleen als ervaringsdeskundige een antwoord formuleren. De Oostenrijker is in zijn eentje "on the move".

13:17 13 uur 17. Na het afscheid van startplaats Roquetas de Mar hadden we even afstand genomen van de kustlijn, maar die zoeken we nu weer op. Dat betekent dat we het alarmniveau toch wat opschalen. . Na het afscheid van startplaats Roquetas de Mar hadden we even afstand genomen van de kustlijn, maar die zoeken we nu weer op. Dat betekent dat we het alarmniveau toch wat opschalen.

13:12 Pechvogels. Als het zo snel gaat, hoop je dat je zeker niet door pech uitgeschakeld wordt. Helaas is dat het lot van DSM-ploegmakkers Nico Denz en Chris Hamilton. Zij moeten achtervolgen. . 13 uur 12. Pechvogels Als het zo snel gaat, hoop je dat je zeker niet door pech uitgeschakeld wordt. Helaas is dat het lot van DSM-ploegmakkers Nico Denz en Chris Hamilton. Zij moeten achtervolgen.

13:09 13 uur 09. De storm gaat even liggen bij de 171 stieren, maar een concrete vluchtpoging hebben we na meer dan 10 kilometer nog niet genoteerd. . De storm gaat even liggen bij de 171 stieren, maar een concrete vluchtpoging hebben we na meer dan 10 kilometer nog niet genoteerd.

13:06 13 uur 06. Ik ken de klim in de finale. Het slot is zwaar. Het is eigenlijk een muur van 3 kilometer aan 10 procent. De klassementsmannen kunnen er wegrijden. . Luis Angel Mate (Euskaltel). Ik ken de klim in de finale. Het slot is zwaar. Het is eigenlijk een muur van 3 kilometer aan 10 procent. De klassementsmannen kunnen er wegrijden. Luis Angel Mate (Euskaltel)

13:03 Wijzen is onbeleefd! 13 uur 03. Wijzen is onbeleefd!

13:03 13 uur 03. De wind blaast in de rug van de renners. De snelheidsmeter flirt voortdurend met de 60 km/u. . De wind blaast in de rug van de renners. De snelheidsmeter flirt voortdurend met de 60 km/u.