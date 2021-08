Vamos! De Vuelta begint vandaag om 17.44 uur (met een tijdrit aan de kathedraal)

Wie de Ronde van Spanje wil volgen, komt uiteraard weer helemaal aan zijn trekken op Sporza. Op de website kunt u elke etappe van start tot finish volgen met live-tekstupdates, en ook op televisie laten we u niet in de steek. Vandaag begint de uitzending om 18.50 uur op Canvas. Ze duurt tot net iets voor 21 uur.

José De Cauwer verwacht spetterende Vuelta: "In principe is Roglic het beste voorbereid"

10:40

10 uur 40. Mijn ambities? Na een paar dagen zullen we meer weten. Het is een verraderlijke eerste week. De tweede is behapbaar, de derde is dan weer een van de zwaarste die ik ooit gezien heb. Het zal een grote strijd worden tot de laatste dag. Titelverdediger Primoz Roglic.