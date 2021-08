LIVESTREAM Vuelta: Aranburu leidt in openingstijdrit, Philipsen kwam ten val

19:29 19 uur 29. Plots duikt de naam van Clément Champoussin (AG2R) op in de top 5 van de voorlopige daguitslag. De Franse puncher nestelt zich tussen Yates en Caruso op de 4e plaats. Aranburu blijft voorlopig buiten schot. . Plots duikt de naam van Clément Champoussin (AG2R) op in de top 5 van de voorlopige daguitslag. De Franse puncher nestelt zich tussen Yates en Caruso op de 4e plaats. Aranburu blijft voorlopig buiten schot.

19:25 19 uur 25. Lotto-jonkies. Lotto-Soudal laat hier een interessant pakket jonge wolven los in Spanje. 1 daarvan is de Brit Matthew Holmes, die de 2e tijd neerzet aan het tussenpunt. Ook jonkies Moniquet en Van Gils staan daar nog altijd in de top 10. . Lotto-jonkies Lotto-Soudal laat hier een interessant pakket jonge wolven los in Spanje. 1 daarvan is de Brit Matthew Holmes, die de 2e tijd neerzet aan het tussenpunt. Ook jonkies Moniquet en Van Gils staan daar nog altijd in de top 10.

19:24 19 uur 24. Van Hooydonck 5e. Knappe chrono van Nathan Van Hooydonck. Aan de streep parkeert hij zijn fiets op de 5e plaats. Dat is 16 tellen langzamer dan Aranburu. . Van Hooydonck 5e Knappe chrono van Nathan Van Hooydonck. Aan de streep parkeert hij zijn fiets op de 5e plaats. Dat is 16 tellen langzamer dan Aranburu.

19:21 19 uur 21. Stybar schuift uiteindelijk als 21e over de streep. Had de Tsjech zijn zinnen gezet op de bergtrui, aangezien hij zo snel het klimmetje opknalde? . Stybar schuift uiteindelijk als 21e over de streep. Had de Tsjech zijn zinnen gezet op de bergtrui, aangezien hij zo snel het klimmetje opknalde?

19:20 19 uur 20. Dit tijdritparcours is op het lijf geschreven van Tom Pidcock . Dylan van Baarle gokt dat ploegmakker Pidcock vandaag uithaalt. Dit tijdritparcours is op het lijf geschreven van Tom Pidcock Dylan van Baarle gokt dat ploegmakker Pidcock vandaag uithaalt

19:18 19 uur 18. Stybar goed onderweg. Boven bij het kasteel van Burgos prikt Zdenek Stybar de 2e tussentijd op het scorebord. Op anderhalve seconde van Yates. De Zwitserse klimmer Gino Mäder was 5e bij het tussenpunt en 7e aan de streep. . Stybar goed onderweg Boven bij het kasteel van Burgos prikt Zdenek Stybar de 2e tussentijd op het scorebord. Op anderhalve seconde van Yates. De Zwitserse klimmer Gino Mäder was 5e bij het tussenpunt en 7e aan de streep.

19:16 19 uur 16. Aranburu is voorlopig nieuwe leider: "Van Baarle mag opkrassen, mag gaan wandelen". Aranburu is voorlopig nieuwe leider: "Van Baarle mag opkrassen, mag gaan wandelen"

19:15 Zo warmen de jongens van Bora-Hansgrohe op. 19 uur 15. Zo warmen de jongens van Bora-Hansgrohe op

19:13 19 uur 13. Aranburu zet een nieuwe maatstaf neer. Het rijk van Dylan van Baarle is uit. Alex Aranburu (Astana) duikt 6 seconden onder de tijd van de Nederlander. Zijn gemiddelde: 49,34 km/u. . Aranburu zet een nieuwe maatstaf neer Het rijk van Dylan van Baarle is uit. Alex Aranburu (Astana) duikt 6 seconden onder de tijd van de Nederlander. Zijn gemiddelde: 49,34 km/u.

19:13 Krieger draagt sporen van een val. 19 uur 13. Krieger draagt sporen van een val

19:11 19 uur 11. Nog een val bij Alpecin-Fenix. Bij de Belgische formatie Alpecin-Fenix blijven ze niet gespaard van valpartijen in deze tijdrit. Na Jasper Philipsen smakte ook de Duitser Alexander Krieger tegen het asfalt. Hij is geraakt aan zijn rechterdijbeen. Philipsen staat laatste, Krieger voorlaatste. . Nog een val bij Alpecin-Fenix Bij de Belgische formatie Alpecin-Fenix blijven ze niet gespaard van valpartijen in deze tijdrit. Na Jasper Philipsen smakte ook de Duitser Alexander Krieger tegen het asfalt. Hij is geraakt aan zijn rechterdijbeen. Philipsen staat laatste, Krieger voorlaatste.

19:10 De klokken van de kathedraal moedigen de renners aan bij de start. 19 uur 10. De klokken van de kathedraal moedigen de renners aan bij de start

19:07 19 uur 07. Vanhoucke net niet in top 10. Ook voor Harm Vanhoucke is de 1e opdracht achter de rug. De jonge klimgeit van Lotto-Soudal heeft zich niet gespaard en bereikt als 11e de finish. Op 19 seconden van leider Van Baarle. . Vanhoucke net niet in top 10 Ook voor Harm Vanhoucke is de 1e opdracht achter de rug. De jonge klimgeit van Lotto-Soudal heeft zich niet gespaard en bereikt als 11e de finish. Op 19 seconden van leider Van Baarle.

19:03 19 uur 03. Ik verwacht Pidcock niet in het klassement, maar wel voor ritzeges. Het zou me niet verbazen als hij er op een bepaald moment de stekker uittrekt. José De Cauwer. Ik verwacht Pidcock niet in het klassement, maar wel voor ritzeges. Het zou me niet verbazen als hij er op een bepaald moment de stekker uittrekt. José De Cauwer

19:00 19 uur . Wie zijn de volgende interessante manschappen om in de gaten te houden? Aranburu, debutant Meeus en Van Hooydonck. Op topfavoriet Roglic is het nog een uur en driekwartier wachten. . Wie zijn de volgende interessante manschappen om in de gaten te houden? Aranburu, debutant Meeus en Van Hooydonck. Op topfavoriet Roglic is het nog een uur en driekwartier wachten.

18:59 18 uur 59. Caruso nestelt zich in de top 3. De 2e uit de Giro kan de Ineos-hegemonie niet doorbreken. Damiano Caruso strandt op 10 seconden van Van Baarle, goed voor een voorlopige 3e plaats. . Caruso nestelt zich in de top 3 De 2e uit de Giro kan de Ineos-hegemonie niet doorbreken. Damiano Caruso strandt op 10 seconden van Van Baarle, goed voor een voorlopige 3e plaats.

18:56 De sfeer is "gut" bij Bora-Hansgrohe. 18 uur 56. De sfeer is "gut" bij Bora-Hansgrohe

18:54 18 uur 54. Ineos en Astana bezetten bijna alle plekjes in de top 6. Van Baarle en Yates prijken respectievelijk op plek 1 en 2. Oscar Rodriguez (3e), Fraile (4e) en Sanchez (6e) zijn de 3 Astana-pionnen in de top 6. Vreemde eend in de bijt is Trentin (UAE) op de 5e plaats. . Ineos en Astana bezetten bijna alle plekjes in de top 6. Van Baarle en Yates prijken respectievelijk op plek 1 en 2. Oscar Rodriguez (3e), Fraile (4e) en Sanchez (6e) zijn de 3 Astana-pionnen in de top 6. Vreemde eend in de bijt is Trentin (UAE) op de 5e plaats.

18:53 18 uur 53. We hebben voorlopig geen extra nieuws over Philipsen, die ten val zou zijn gekomen in de afdaling. Michel Wuyts. We hebben voorlopig geen extra nieuws over Philipsen, die ten val zou zijn gekomen in de afdaling Michel Wuyts