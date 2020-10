Jury bestraft duwende Sam Bennett, Pascal Ackermann wint sprint in Vuelta

De 9e etappe van de Vuelta in een notendop:

Ackermann wint rit 9 in de sprint, na bestraffing van Bennett

Bennett juicht, maar verschijnt niet op het podium

Ook in de Ronde van Spanje hebben de renners recht op een geschiedenisloze etappe.

De 9e dag schonk de sprinters nog maar een 2e kans in deze Vuelta en op het biljartvlakke parcours was het wedstrijdverhaal dan ook voorspelbaar.

Een Spanjaard en een Colombiaan reden tegen beter weten in een dagje aan het front, het peloton dreigde zich op geen enkel moment te misrekenen.

De smalle wegen in de finale konden eventueel nog gebruikt worden om wat te rammelen, maar iedereen gehoorzaamde de wil van de sprinters.

In een onoverzichtelijke massasprint beschikte Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) over de beste papieren, maar de Duitser was niet opgewassen tegen de beensnelheid van Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step).

De Ier won met een fietslengte, Gerben Thijssen (Lotto-Soudal) en Jasper Philipsen (UAE) eindigden netjes 3e en 5e.

Zo klonk het toch meteen na de finish, maar de herhaling illustreerde hoe de ritwinnaar in de slotkilometer een dubbele schouderduw had verkocht aan Emils Liepins (Trek-Segafredo).

Het oordeel van de jury liet erg lang op zich wachten, maar Bennett werd gesanctioneerd. Ackermann profiteert, Thijssen eindigt 2e en Philipsen 4e.