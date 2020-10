Rit 9 in de Vuelta: een massasprint staat in de sterren geschreven

"De outfit van Primoz Roglic? Not done, maar hij trekt zich daar niets van aan"

Bennett is ook vandaag de topfavoriet, Pascal Ackermann is op papier zijn grootste concurrent. Wij kijken vanuit Belgisch perspectief natuurlijk ook uit naar Jasper Philipsen en Gerben Thijssen.

09 uur 35. Tweedaagse voor de sprinters. De sprinters op deze deelnemerslijst wisten voor aanvang al dat ze niet te veel kansen zouden krijgen. Sam Bennett schoot op de 4e dag in de roos, maar voor het overige kampeerden de snelle mannen tussen al de beklimmingen door in de bus. Vandaag én morgen komen ze wel aan hun trekken. Het traject van vandaag telt geen uitsteeksels, morgen liggen er links en rechts al wat meer bultjes. Bennett is ook vandaag de topfavoriet, Pascal Ackermann is op papier zijn grootste concurrent. Wij kijken vanuit Belgisch perspectief natuurlijk ook uit naar Jasper Philipsen en Gerben Thijssen. .

09 uur 34. Het was een mooi gevecht met een sterke Primoz Roglic, maar dat motiveert me nog meer. Deze Vuelta wordt extra spannend! Leider Richard Carapaz (Ineos).

09 uur 31. 9e rit in de Ronde van Spanje. Deze ingekorte Vuelta is na vandaag halfweg. En eindelijk staat er nog eens "een gemakkelijke etappe" op het menu. De 9e dag in deze Ronde van Spanje is een zuivere sprintersrit. De organisatie spaart de renners en heeft geen enkel bergje op de route gedropt. Vorige week won Sam Bennett de enige massasprint die we tot dusver gezien hebben. Voert de Ier een bisnummer op? Volg de koers mee op deze pagina. .