LIVE Vuelta: Richard Carapaz verdedigt rode trui op aankomst bergop

14:02 Fietswissel Rui Costa. Voorin staat Rui Costa stil. De Portugees krijgt een nieuwe fiets toegestopt. Hij won in zijn rijke carrière 3 ritten in de Tour, maar nog geen etappe in de Vuelta.

13:58 13 uur 58. Er zijn ook nog zekerheden in deze Vuelta. Rémi Cavagna schuift al voor de 3e of 4e keer mee. Voorlopig vruchteloos, maar ook vandaag kan de Franse stoomtrein weer zijn ding doen. Ook hij won vorig jaar een etappe in de Ronde van Spanje.

13:53 13 uur 53. Terug naar de 5e rit in de Vuelta van vorig jaar: Angel Madrazo beloont aanvalswerk met ritzege.

13:51 13 uur 51. Dewulf. Stan Dewulf (22) wil in schoonheid afscheid nemen van Lotto-Soudal. De winnaar van Parijs-Roubaix bij de beloften (2018) schoof ook gisteren al mee in de aanval. Ook hij is geen echt klimmerstype, maar Dewulf schenkt zijn sponsors wel weer de nodige publiciteit.

13:48 13 uur 48. Heeft deze vlucht kans op slagen? Dat hangt natuurlijk af van wat het peloton doet. Ineos gunt hen na bijna 30 kilometer 3'25". Echt gevleugelde klimmers spotten we ook niet meteen in het vluchterspakket. In zijn allerbeste dagen kon Rui Costa zo'n onderneming wel tot een goed einde brengen, maar de 34-jarige ex-wereldkampioen zou vandaag dan op veel speelruimte moeten kunnen rekenen.

Echt gevleugelde klimmers spotten we ook niet meteen in het vluchterspakket. In zijn allerbeste dagen kon Rui Costa zo'n onderneming wel tot een goed einde brengen, maar de 34-jarige ex-wereldkampioen zou vandaag dan op veel speelruimte moeten kunnen rekenen.

13:43 Het peloton gaat volledig op in het landschap. 13 uur 43. Het peloton gaat volledig op in het landschap

13:42 13 uur 42. 7 leiders. Julien Simon kan even op adem komen. Hij voltooit zijn jacht: een kopgroep van 7 lieden zal deze rit een tijdje kleuren.

13:41 13 uur 41. Ineos zal hier zeker geen graten in zien. Rui Costa is de beste man in de stand: de Portugees is 33e op 23'44".

13:37 De goeie vlucht is vertrokken. Bingo! Het peloton gaat in rustmodus en wordt op 1 minuut gesignaleerd. We tellen 6 leiders en 1 achtervolger. Stan Dewulf (Lotto-Soudal) Rui Costa (UAE) Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) Robert Stannard (Mitchelton-Scott) Angel Madrazo (Burgos) Benjamin Dyball (NTT) Julien Simon (Total Direct Energie) op 15"

Stan Dewulf (Lotto-Soudal) Rui Costa (UAE) Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) Robert Stannard (Mitchelton-Scott) Angel Madrazo (Burgos) Benjamin Dyball (NTT) Julien Simon (Total Direct Energie) op 15"

13:37 13 uur 37. Julien Simon (Total Direct Energie) wil het vluchterstotaal op 7 brengen. Het peloton lijkt de strijdbijl te begraven.

13:34 13 uur 34. Voorin houden we nog 6 renners over. Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) valt terug tot in de grote groep. Meer dan 11 seconden hebben de aanvallers niet.

13:33 Prachtige streek, aangenaam najaarsweertje.

13:31 13 uur 31. Het vijftal wordt al uitgebreid. Rui Costa (UAE) en Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) sluiten aan. Ook Jasper Philipsen (UAE) werd geciteerd, maar zou weer in het peloton zitten.

13:29 13 uur 29. De Belgen roeren zich. Lotto-ploegmaats Stan Dewulf en Tosh Van der Sande vertoeven in het gezelschap van Angel Madrazo (Burgos), Robert Stannard (Mitchelton-Scott) en Benjamin Dyball (NTT). Met succes?

13:28 Ziet Sam Bennett de eerste bergpas al liggen? De voet bereiken we na 104 kilometer.

13:28 13 uur 28. De laatste 4 kilometer zijn echt zeer steil. Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) staat 6e.

13:27 13 uur 27. De snelheidsmeter zakt niet onder de 50 km/u. Na ruim 15 kilometer zetten we onze zoektocht naar een kopgroep voort.

13:24 13 uur 24. Knieletsel bij McCarthy. Terwijl een tiental renners de handen in elkaar slaat, keren we nog even terug naar gisteren. Jay McCarthy kwam zwaar ten val in een akker. De Australiër van Bora-Hansgrohe heeft een complexe knieblessure opgelopen.

13:21 13 uur 21. Scotson beet in zijn eentje nog even op zijn tanden, maar na 9 kilometer is ook zijn liedje uitgezongen.

13:17 13 uur 17. Callum Scotson (Mitchelton-Scott) en Jesus Ezquerra (Burgos) zijn de eerste renners die in ons boekje komen, maar het duo stelt vast dat het peloton hen niet echt loslaat.

13:17 De vuistjes bij de start. 13 uur 17. De vuistjes bij de start

13:16 13 uur 16. Als er een kans ligt om de trui weer te veroveren met Primoz (Roglic), dan zullen we die grijpen. Frans Maassen (ploegleider Jumbo-Visma).

13:12 13 uur 12. De vlag is gezakt en weinig verrassend: de eerste aanvalspogingen worden op poten gezet. Het reliëf van de zeer lange aanloop naar de eerste col bevat wel veel knikjes, maar het zwaarste deel van dit menu volgt natuurlijk straks pas.

Het reliëf van de zeer lange aanloop naar de eerste col bevat wel veel knikjes, maar het zwaarste deel van dit menu volgt natuurlijk straks pas.

13:09 13 uur 09. Nog even wachten. De officiële start krijgen we zo meteen. Pas nadat Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal) en Marc Soler (Movistar) terug zijn na een pechmoment, mag er gekoerst worden.

13:07 13 uur 07. We zijn overigens met 176 renners begonnen aan deze Vuelta en intussen telt het peloton nog 157 manschappen. Pech en valpartijen hebben al slachtoffers gemaakt, maar de vermoeidheid na een hectisch seizoen weegt ook door. Gisteren verloren we ook nog eens Matteo Moschetti. De Italiaanse sprinter van Trek-Segafredo, precorona zwaar gevallen, kwam buiten tijd aan.

Gisteren verloren we ook nog eens Matteo Moschetti. De Italiaanse sprinter van Trek-Segafredo, precorona zwaar gevallen, kwam buiten tijd aan.

13:02 13 uur 02. De koersluwe zone is bijna achter de rug. Op de valreep werd de route overigens nog aangepast, waardoor we nu een ommetje van ruim 11 kilometer maken richting kilometerpaal 0.

12:56 Golas keert door familiale perikelen terug naar Polen.

12:54 Ook Carapaz verliest een mannetje. We gaven al mee dat Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) en Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) niet aan de start zouden staan. We voegen er nog een naam aan toe: Michal Golas (Ineos) heeft de Vuelta verlaten. De leider is dus een knecht kwijt.

We voegen er nog een naam aan toe: Michal Golas (Ineos) heeft de Vuelta verlaten. De leider is dus een knecht kwijt.

12:51 12 uur 51. De slotklim is veel lastiger dan de col op papier lijkt: in de slotkilometers liggen percentages tot 14 procent. Fernando Escartin (Vuelta-organisatie).

12:49 Voorzorgsmaatregelen bij de start. 12 uur 49. Voorzorgsmaatregelen bij de start

12:43 12 uur 43. Rood, groen en wit hebben geen nieuwe eigenaar gekregen. Richard Carapaz, Primoz Roglic en Enric Mas zijn de aanvoerders. De bollentrui hangt niet langer om de schouders van Tim Wellens. De aanvalslustige Guillaume Martin heeft dat stokje overgenomen.

De bollentrui hangt niet langer om de schouders van Tim Wellens. De aanvalslustige Guillaume Martin heeft dat stokje overgenomen.

12:41 12 uur 41. De renners verlaten Logroño voor de geneutraliseerde zone. Het stadje is een vaste waarde in de Vuelta en fungeert vandaag voor de 18e keer als startdecor. Het laatste vertrek werd georganiseerd in 2014. John Degenkolb won die rit, die ook finishte in Logroño. Chris Froome won er in 2017 dan weer de tijdrit.

12:40 12 uur 40 match begonnen Start



12:39 De modepolitie spreekt. Jonathan Vaughters (EF) grapt na de controverse die de Giroshirts van zijn ploeg veroorzaakten.

12:22 12 uur 22. Intussen druppelen de ploegen op het startpodium, waar hun aanwezigheid gescand wordt via een gezichtscamera en er dus geen handtekeningen geplaatst moeten worden. Extra coronamaatregelen in de Vuelta, weet u wel. De regenjasjes en windstoppers van de voorbije dagen zijn ook in de bus gebleven. De weersomstandigheden zijn degelijk: een schuchter zonnetje met wat wolken.

De regenjasjes en windstoppers van de voorbije dagen zijn ook in de bus gebleven. De weersomstandigheden zijn degelijk: een schuchter zonnetje met wat wolken.

11:40 De Vuelta blijft rugnummers schrappen. Kenny Elissonde, de nummer 17 in de stand, stapt op met maag- en darmklachten.

09:35 09 uur 35. Examen voor de rode trui. Richard Carapaz droeg gisteren voor het eerst de rode leiderstrui in deze Vuelta, maar het werd geen gezondheidswandeling voor de Ecuadoraan van Ineos. Zijn dichtste belagers hielden zich gedeisd, maar door de vele aanvallen en de ruime kopgroep met onder meer Alejandro Valverde, moest Ineos stevig aan de bak. Betalen ze daar vandaag een prijsje voor? Dat kan, al zal Carapaz op de slotklim vooral zelf moeten bewijzen dat zijn machtsovername van vorige zondag geen toevalstreffer was.

Zijn dichtste belagers hielden zich gedeisd, maar door de vele aanvallen en de ruime kopgroep met onder meer Alejandro Valverde, moest Ineos stevig aan de bak.

Betalen ze daar vandaag een prijsje voor? Dat kan, al zal Carapaz op de slotklim vooral zelf moeten bewijzen dat zijn machtsovername van vorige zondag geen toevalstreffer was.

09:34 09 uur 34. We hebben gisteren veel energie verbruikt om de kopgroep niet te ver te laten rijden, maar dat is goed gelukt. Mijn ploeg was er weer helemaal klaar voor. Richard Carapaz (Ineos).

09:33 De opdracht van vandaag. 09 uur 33. De opdracht van vandaag