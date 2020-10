Rit 8 in de Vuelta: Richard Carapaz verdedigt rode trui op aankomst bergop

We hebben gisteren veel energie verbruikt om de kopgroep niet te ver te laten rijden, maar dat is goed gelukt. Mijn ploeg was er weer helemaal klaar voor.

09 uur 34. We hebben gisteren veel energie verbruikt om de kopgroep niet te ver te laten rijden, maar dat is goed gelukt. Mijn ploeg was er weer helemaal klaar voor. . Richard Carapaz (Ineos).

09 uur 29. 8e etappe in de Ronde van Spanje. De klassementsmannen moesten gisteren alert zijn tijdens een verraderlijke etappe, vandaag worden ze sowieso uit hun tent gelokt. Rond 13u verlaat het peloton startplaats Logrono voor een lastige rit met 2 cols in het tweede luik van deze etappe. We finishen op de Alto de Moncalvillo, een nieuwkomer in de geschiedenis van de Vuelta. De slotklim is goed voor ruim 8 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,2 procent. .