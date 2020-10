Michael Woods rekent in pittig steekspel af met medevluchters in Vuelta

Michael Woods (Education First) heeft voor de tweede keer in zijn carrière een rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Met een rustdag in de benen had de Canadees genoeg energie in de tank om zijn vluchtkompanen te vloeren in de slotkilometer. Richard Carapaz behoudt de leiderstrui, maar ziet Alejandro Valverde wel een minuutje dichterbij komen.