LIVESTREAM Vuelta: zeer interessante kopgroep met Valverde, Kuss en Bennett

15:17 15 uur 17. Als we naar het klassement kijken, dan zijn dit op papier de beste klimmers in de ruime kopgroep: Valverde, Bennett, Nieve, Elissonde, G.Martin, Formolo en Kuss. Maar ook rittenkapers als Herrada, Costa, Peters, Power, Woods en Wellens zijn lang niet kansloos. . Als we naar het klassement kijken, dan zijn dit op papier de beste klimmers in de ruime kopgroep: Valverde, Bennett, Nieve, Elissonde, G.Martin, Formolo en Kuss. Maar ook rittenkapers als Herrada, Costa, Peters, Power, Woods en Wellens zijn lang niet kansloos.

15:14 15 uur 14. Pas over 60 kilometer duikt de Puerto de Orduna opnieuw op. De kopgroep telt 30 renners: als die elkaar een beetje begrijpen, dan kunnen ze hun bonus uitbouwen. Voor Ineos zal er dan werk aan de winkel zijn! . Pas over 60 kilometer duikt de Puerto de Orduna opnieuw op. De kopgroep telt 30 renners: als die elkaar een beetje begrijpen, dan kunnen ze hun bonus uitbouwen. Voor Ineos zal er dan werk aan de winkel zijn!

15:13 15 uur 13. De aanwezigheid van Valverde is een rem op de kansen van deze kopgroep. Renaat Schotte. De aanwezigheid van Valverde is een rem op de kansen van deze kopgroep. Renaat Schotte

15:11 15 uur 11. We hopen dat het bij een buitje blijft, maar er verschijnen druppels op de lens tijdens de afdaling. . We hopen dat het bij een buitje blijft, maar er verschijnen druppels op de lens tijdens de afdaling.

15:10 15 uur 10. Hergroepering voorin. Kuss, Peters, Power en Martin worden opgeslokt door de rest van de kopgroep. Daar peddelen Wellens en Dewulf nog altijd mee. . Hergroepering voorin Kuss, Peters, Power en Martin worden opgeslokt door de rest van de kopgroep. Daar peddelen Wellens en Dewulf nog altijd mee.

15:09 15 uur 09. De achterstand van het peloton op de top: 1'35". Vooral de aanwezigheid van Valverde prikkelt Ineos. De Spanjaard staat 10e op 3'00". . De achterstand van het peloton op de top: 1'35". Vooral de aanwezigheid van Valverde prikkelt Ineos. De Spanjaard staat 10e op 3'00".

15:07 15 uur 07. Kuss komt op 24 punten, Martin op 21 punten. De Amerikaan neemt de bergtrui voorlopig over van Wellens. . Kuss komt op 24 punten, Martin op 21 punten. De Amerikaan neemt de bergtrui voorlopig over van Wellens.

15:07 Puerto de Orduna. We zijn verlost van het rotding. Kuss is de primus, dan zien we Martin, Power en Peters. De eerste achtervolgers staan maar een tiental seconden in het krijt. . 15 uur 07. Puerto de Orduna We zijn verlost van het rotding. Kuss is de primus, dan zien we Martin, Power en Peters. De eerste achtervolgers staan maar een tiental seconden in het krijt.

15:05 15 uur 05. Nog 1 kilometer tot de top. Peters (AG2R), Martin (Cofidis) en Kuss (Jumbo-Visma) hebben zich losgerukt. Martin is een bedreiging voor de bergtrui van Wellens. . Nog 1 kilometer tot de top. Peters (AG2R), Martin (Cofidis) en Kuss (Jumbo-Visma) hebben zich losgerukt. Martin is een bedreiging voor de bergtrui van Wellens.

15:04 15 uur 04. Hier een groep, daar een tros tegenaanvallers: het is een beetje verwarrend... José De Cauwer. Hier een groep, daar een tros tegenaanvallers: het is een beetje verwarrend... José De Cauwer

15:02 15 uur 02. Uitdunning voorin. Deze kopgroep is natuurlijk veel te ruim en valt op de lastige col ook al opnieuw uit elkaar. Peters versnelt op 2 kilometer van de top. Wie wil mee? . Uitdunning voorin Deze kopgroep is natuurlijk veel te ruim en valt op de lastige col ook al opnieuw uit elkaar. Peters versnelt op 2 kilometer van de top. Wie wil mee?

15:00 15 uur . Voorin zijn we intussen met een 40-tal leiders op pad. Ineos houdt hun speelruimte beperkt tot 1'01". . Voorin zijn we intussen met een 40-tal leiders op pad. Ineos houdt hun speelruimte beperkt tot 1'01".

14:58 14 uur 58. De lijst aanvallers wordt stilaan groter dan de lijst achterblijvers in het peloton, waar Ineos stoïcijns tempo blijft maken. Ook Valverde is meegeglipt in een derde groep. . De lijst aanvallers wordt stilaan groter dan de lijst achterblijvers in het peloton, waar Ineos stoïcijns tempo blijft maken. Ook Valverde is meegeglipt in een derde groep.

14:56 14 uur 56. Nog 4 kilometer. We zijn op minder dan 4 kilometer van de top en het veld is volledig versnipperd. Het ziet er naar uit dat 2 à 3 groepjes zullen samenklitten. Jumbo-Visma heeft Kuss en Bennett laten meeschuiven: dat kan interessant zijn voor de ritwinst en een eventuele move van Roglic vanuit de achtergrond. . Nog 4 kilometer We zijn op minder dan 4 kilometer van de top en het veld is volledig versnipperd. Het ziet er naar uit dat 2 à 3 groepjes zullen samenklitten. Jumbo-Visma heeft Kuss en Bennett laten meeschuiven: dat kan interessant zijn voor de ritwinst en een eventuele move van Roglic vanuit de achtergrond.

14:53 14 uur 53. Nog meer schoon volk dat is weggereden uit het peloton: Arensman, Verona, G.Bennett, Elissonde, Woods, Peters, ... . Nog meer schoon volk dat is weggereden uit het peloton: Arensman, Verona, G.Bennett, Elissonde, Woods, Peters, ...

14:53 14 uur 53. Ook de klassementsmannen zullen vandaag uit hun tent moeten komen. José De Cauwer. Ook de klassementsmannen zullen vandaag uit hun tent moeten komen. José De Cauwer

14:51 14 uur 51. Pionnen die nog richting de kopgroep willen springen: Wellens, G.Martin, Sicard, Power, Madrazo, Fraile, I.Oliveira, ... . Pionnen die nog richting de kopgroep willen springen: Wellens, G.Martin, Sicard, Power, Madrazo, Fraile, I.Oliveira, ...

14:48 14 uur 48. Koers! Ineos krijgt het zwaar te verduren en kan het peloton niet aan banden leggen. We hebben 16 leiders, een tegenaanval met onder meer Wellens en nog een groepje achtervolgers met volk van Movistar. Welke porties smelten samen? . Koers! Ineos krijgt het zwaar te verduren en kan het peloton niet aan banden leggen.

We hebben 16 leiders, een tegenaanval met onder meer Wellens en nog een groepje achtervolgers met volk van Movistar. Welke porties smelten samen?

14:45 Wind. Regendruppels krijgen we niet te zien, maar de wind blaast krachtig. De 16 leiders - die dus zijn weggereden op het vlakke - moeten kleiner schakelen tijdens de eerste klimkilometer. . 14 uur 45. Wind Regendruppels krijgen we niet te zien, maar de wind blaast krachtig. De 16 leiders - die dus zijn weggereden op het vlakke - moeten kleiner schakelen tijdens de eerste klimkilometer.

14:43 14 uur 43. Het is overigens nog altijd hommeles in het peloton. Tim Wellens schuift mee met enkele mannetjes van Total Direct Energie en Burgos, maar het verschil is toch al ruim: 1'45". . Het is overigens nog altijd hommeles in het peloton. Tim Wellens schuift mee met enkele mannetjes van Total Direct Energie en Burgos, maar het verschil is toch al ruim: 1'45".

14:42 14 uur 42. Puerto de Orduna! We kunnen beginnen aan de klim, die we twee keer moeten betokkelen. Dat heeft José De Cauwer in zijn carrière overigens ook nog gedaan. . Puerto de Orduna! We kunnen beginnen aan de klim, die we twee keer moeten betokkelen. Dat heeft José De Cauwer in zijn carrière overigens ook nog gedaan.

14:40 14 uur 40. Namen en ploegen. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) Jannik Steimle (Deceuninck-Quick Step) Rui Costa (UAE) Niklas Eg (Trek-Segafredo) Michael Storer (Sunweb) Alex Aranburu (Astana) Ide Schelling (Bora Hansgrohe) Matthieu Ladagnous (Groupama-FDJ) Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling) Dorian Godon (AG2R) Stan Dewulf (Lotto-Soudal) Victor Lafay (Cofidis) Pierre Luc Périchon (Cofidis) Stefan De Bod (NTT) Jose Joaquin Rojas (Movistar) Niki Terpstra (Total Direct Energie) Jonathan Lastra (Caja Rural) . Namen en ploegen Sepp Kuss (Jumbo-Visma) Jannik Steimle (Deceuninck-Quick Step) Rui Costa (UAE) Niklas Eg (Trek-Segafredo) Michael Storer (Sunweb) Alex Aranburu (Astana) Ide Schelling (Bora Hansgrohe) Matthieu Ladagnous (Groupama-FDJ) Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling) Dorian Godon (AG2R) Stan Dewulf (Lotto-Soudal) Victor Lafay (Cofidis) Pierre Luc Périchon (Cofidis) Stefan De Bod (NTT) Jose Joaquin Rojas (Movistar) Niki Terpstra (Total Direct Energie) Jonathan Lastra (Caja Rural)

14:39 14 uur 39. De Puerto de Orduna is echt wel een berg om u tegen te zeggen. Renaat Schotte. De Puerto de Orduna is echt wel een berg om u tegen te zeggen. Renaat Schotte

14:38 Tijdsverschil. Bevestiging: het heeft 50 kilometer geduurd, maar het pleit is nu beslecht. De chrono wipt naar 1'46". . 14 uur 38. Tijdsverschil Bevestiging: het heeft 50 kilometer geduurd, maar het pleit is nu beslecht. De chrono wipt naar 1'46".

14:35 14 uur 35. Eén en livestream. De kopgroep lijkt goed en wel vertrokken. Net nu nemen Renaat Schotte en José De Cauwer het woord. Veel kijkplezier! . Eén en livestream De kopgroep lijkt goed en wel vertrokken. Net nu nemen Renaat Schotte en José De Cauwer het woord. Veel kijkplezier!

14:34 14 uur 34. Het pakket telt zo'n 15 renners. Vooral de aanwezigheid van Kuss is interessant, al heeft hij zondag een tik gekregen en staat hij nu op bijna 10 minuten van leider Carapaz. . Het pakket telt zo'n 15 renners. Vooral de aanwezigheid van Kuss is interessant, al heeft hij zondag een tik gekregen en staat hij nu op bijna 10 minuten van leider Carapaz.

14:32 14 uur 32. Terpstra jaagt op een groepje waarin onder meer Rojas, Costa, Cort, Dewulf, Steimle, Eg, Aranburu en Kuss zich verschuilen. Is het voor hen wel bingo? . Terpstra jaagt op een groepje waarin onder meer Rojas, Costa, Cort, Dewulf, Steimle, Eg, Aranburu en Kuss zich verschuilen. Is het voor hen wel bingo?

14:29 Gemiddelde snelheid. Terwijl Niki Terpstra (Total Direct Energie) zijn neus aan het venster steekt, zetten we een punt achter het eerste uur. Het gemiddelde: 45,2 km/u. . 14 uur 29. Gemiddelde snelheid Terwijl Niki Terpstra (Total Direct Energie) zijn neus aan het venster steekt, zetten we een punt achter het eerste uur. Het gemiddelde: 45,2 km/u.

14:25 14 uur 25. Ik voelde me in het begin van deze Vuelta niet goed en heb tijd verloren, maar dit weekend kwam het goeie gevoel terug. Guillaume Martin (Cofidis). Ik voelde me in het begin van deze Vuelta niet goed en heb tijd verloren, maar dit weekend kwam het goeie gevoel terug. Guillaume Martin (Cofidis)

14:23 14 uur 23. Ook de kleinere Spaanse ploegen wil een mondje meepraten, maar Jhojan Garcia (Caja Rural) krijgt geen toestemming van het peloton. Het eerste wedstrijduur zit er bijna op. . Ook de kleinere Spaanse ploegen wil een mondje meepraten, maar Jhojan Garcia (Caja Rural) krijgt geen toestemming van het peloton. Het eerste wedstrijduur zit er bijna op.

14:18 14 uur 18. En nu? Het valt uiteraard niet stil, maar het terrein is net niet lastig genoeg om een aanval op poten te zetten. Een dozijn neemt de fakkel over, maar wordt ook teruggefloten. We hebben al 40 kilometer weggetikt. . En nu? Het valt uiteraard niet stil, maar het terrein is net niet lastig genoeg om een aanval op poten te zetten. Een dozijn neemt de fakkel over, maar wordt ook teruggefloten. We hebben al 40 kilometer weggetikt.

14:12 14 uur 12. Einde verhaal Cavagna. Hij heeft het zo'n 35 kilometer volgehouden, maar Cavagna is er nu toch aan voor de moeite. We kunnen opnieuw met de kaarten schudden. . Einde verhaal Cavagna Hij heeft het zo'n 35 kilometer volgehouden, maar Cavagna is er nu toch aan voor de moeite. We kunnen opnieuw met de kaarten schudden.

14:10 14 uur 10. Het peloton is net Landa gepasseerd en trekt nu richting Murgia, de thuisbasis van Mikel Landa. De klimmer is niet aanwezig in deze Vuelta. . Het peloton is net Landa gepasseerd en trekt nu richting Murgia, de thuisbasis van Mikel Landa. De klimmer is niet aanwezig in deze Vuelta.

14:06 Renner zoekt speelkameraadjes: Rémi Cavagna staat er nog altijd alleen voor. 14 uur 06. Renner zoekt speelkameraadjes: Rémi Cavagna staat er nog altijd alleen voor

14:05 Het peloton nadert. Het plan van Cavagna valt steeds meer in duigen. Zijn voorgift kalft af: 11 seconden. . 14 uur 05. Het peloton nadert Het plan van Cavagna valt steeds meer in duigen. Zijn voorgift kalft af: 11 seconden.

14:01 14 uur 01. Onder meer Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) probeert naar de leider te springen, maar die onderneming wordt in de kiem gesmoord. . Onder meer Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) probeert naar de leider te springen, maar die onderneming wordt in de kiem gesmoord.

13:59 13 uur 59. Ik verwacht een veeleisende etappe vandaag. . Richard Carapaz (Ineos). Ik verwacht een veeleisende etappe vandaag. Richard Carapaz (Ineos)

13:57 13 uur 57. In het peloton is er nog voldoende belangstelling om een dagje aan het front te koersen, maar niemand blijft uit de ijzeren greep. Op Cavagna na dan, die nog altijd een 25-tal seconden verdedigt. . In het peloton is er nog voldoende belangstelling om een dagje aan het front te koersen, maar niemand blijft uit de ijzeren greep. Op Cavagna na dan, die nog altijd een 25-tal seconden verdedigt.

13:53 Een vuistje tussen Roglic en Wellens bij de start. 13 uur 53. Een vuistje tussen Roglic en Wellens bij de start

13:48 13 uur 48. Na bijna 20 kilometer staat Cavagna er nog altijd alleen voor. De eenzame fietser werd voor deze Vuelta op de valreep opgetrommeld om Shane Archbold te vervangen bij Deceuninck-Quick Step. Ook in de Tour kreeg hij in laatste instantie een rugnummer door ongemakken bij Zdenek Stybar. De Fransman won vorig jaar een rit in de Vuelta en kijkt wellicht uit naar de tijdrit van volgende week dinsdag, maar hij heeft zich tot dusver nog niet gespaard. . Na bijna 20 kilometer staat Cavagna er nog altijd alleen voor.

De eenzame fietser werd voor deze Vuelta op de valreep opgetrommeld om Shane Archbold te vervangen bij Deceuninck-Quick Step. Ook in de Tour kreeg hij in laatste instantie een rugnummer door ongemakken bij Zdenek Stybar.

De Fransman won vorig jaar een rit in de Vuelta en kijkt wellicht uit naar de tijdrit van volgende week dinsdag, maar hij heeft zich tot dusver nog niet gespaard.

13:42 Tijdsverschil. Cavagna kan best wat steun gebruiken, maar een gat op de Fransman kun je niet in 1, 2, 3 dichtknallen. Zijn voorsprong klimt naar de halve minuut. . 13 uur 42. Tijdsverschil Cavagna kan best wat steun gebruiken, maar een gat op de Fransman kun je niet in 1, 2, 3 dichtknallen. Zijn voorsprong klimt naar de halve minuut.

13:40 13 uur 40. Wielrennen Greg Van Avermaet neemt afscheid van grootvader Kamiel Buysse (86)

13:38 13 uur 38. Stefan De Bod (NTT) heeft het geprobeerd, maar geraakt niet op het achterwiel van Cavagna. De Fransman zet voorlopig in zijn eentje door. . Stefan De Bod (NTT) heeft het geprobeerd, maar geraakt niet op het achterwiel van Cavagna. De Fransman zet voorlopig in zijn eentje door.

13:34 13 uur 34. Een renner als ik moet in de finale kiezen voor een solo op 30 kilometer van de aankomst, want deze beklimming is echt iets voor de zuivere klimmers. . Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step). Een renner als ik moet in de finale kiezen voor een solo op 30 kilometer van de aankomst, want deze beklimming is echt iets voor de zuivere klimmers. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step)

13:33 13 uur 33. Weer Cavagna. Daar is onze Franse abonnee: Rémi Cavagna is de eerste renner die er in slaagt om een kloofje uit te bouwen met het peloton. De hardrijder van Deceuninck-Quick Step loopt een tiental seconden weg. . Weer Cavagna Daar is onze Franse abonnee: Rémi Cavagna is de eerste renner die er in slaagt om een kloofje uit te bouwen met het peloton. De hardrijder van Deceuninck-Quick Step loopt een tiental seconden weg.

13:27 13 uur 27. We zijn intussen goed en wel begonnen aan de 7e etappe. Tot aan de voet van de eerste klim - na 60 kilometer - ontmoeten we niet al te veel oneffenheden. Al is de term "Spaans vlak" niet voor niets in het leven geroepen. . We zijn intussen goed en wel begonnen aan de 7e etappe. Tot aan de voet van de eerste klim - na 60 kilometer - ontmoeten we niet al te veel oneffenheden. Al is de term "Spaans vlak" niet voor niets in het leven geroepen.

13:23 Mechanische pech. Het peloton telt nog 163 renners. Kort voor de officiële start moet Dan Martin geholpen worden door de volgwagen van Israel Start-Up Nation. . 13 uur 23. Mechanische pech Het peloton telt nog 163 renners. Kort voor de officiële start moet Dan Martin geholpen worden door de volgwagen van Israel Start-Up Nation.

13:17 13 uur 17. Ik blijf geloven dat we het einde van de Vuelta zullen halen. Autonome regio's kunnen maatregelen opleggen, maar ik hoop dat we als professionele sporters dan een uitzondering krijgen. . Vuelta-baas Javier Guillen. Ik blijf geloven dat we het einde van de Vuelta zullen halen. Autonome regio's kunnen maatregelen opleggen, maar ik hoop dat we als professionele sporters dan een uitzondering krijgen. Vuelta-baas Javier Guillen

13:14 13 uur 14. Madrid? Voor wie het gemist heeft: er kwam vanochtend goed nieuws uit het peloton, want niemand heeft positief getest op het coronavirus op de rustdag. Madrid komt een stapje dichter, al kan het verloop van deze Vuelta ook bepaald worden door politieke motieven. De Spaanse regering heeft zondag de medische noodtoestand afgekondigd. Of er gevolgen zijn voor deze laatste grote ronde van het jaar, is nog niet duidelijk. . Madrid? Voor wie het gemist heeft: er kwam vanochtend goed nieuws uit het peloton, want niemand heeft positief getest op het coronavirus op de rustdag.

Madrid komt een stapje dichter, al kan het verloop van deze Vuelta ook bepaald worden door politieke motieven.

De Spaanse regering heeft zondag de medische noodtoestand afgekondigd. Of er gevolgen zijn voor deze laatste grote ronde van het jaar, is nog niet duidelijk.

13:13 13 uur 13. Er zijn overigens nog zekerheden: Movistar voert na de etappe van zondag het ploegenklassement aan. Met Mas op 5, Soler op 7 en Valverde op 10 heeft het nog meerdere pionnen in de top 10. . Er zijn overigens nog zekerheden: Movistar voert na de etappe van zondag het ploegenklassement aan. Met Mas op 5, Soler op 7 en Valverde op 10 heeft het nog meerdere pionnen in de top 10.

13:09 13 uur 09. Tim Wellens voert nog steeds de bergstand aan. Hij voelt de klassementsmannen wel in zijn nek hijgen: Wellens heeft 19 punten verzameld, Richard Carapaz (18) en Dan Martin (16) staan te drummen. . Tim Wellens voert nog steeds de bergstand aan. Hij voelt de klassementsmannen wel in zijn nek hijgen: Wellens heeft 19 punten verzameld, Richard Carapaz (18) en Dan Martin (16) staan te drummen.

13:02 13 uur 02. Truitjes. Op de eerste startrij zien we Richard Carapaz (leider algemeen klassement), Primoz Roglic (leider puntenstand), Tim Wellens (bergkoning) en Enric Mas (beste jongere). . Truitjes Op de eerste startrij zien we Richard Carapaz (leider algemeen klassement), Primoz Roglic (leider puntenstand), Tim Wellens (bergkoning) en Enric Mas (beste jongere).

13:01 13 uur 01. We zijn begonnen aan deze etappe, maar eerst mogen de renners hun benen nog even opwarmen. Dat kan geen kwaad, want het is vrij fris in het Baskenland. Maar zoals gezegd: gelukkig is het (voorlopig) droog. . We zijn begonnen aan deze etappe, maar eerst mogen de renners hun benen nog even opwarmen. Dat kan geen kwaad, want het is vrij fris in het Baskenland. Maar zoals gezegd: gelukkig is het (voorlopig) droog.

12:59 12 uur 59 match begonnen Start



12:45 12 uur 45. Mijn benen voelden zondag goed aan. Als er ruimte is, dan probeer ik vandaag iets. En anders spaar ik mijn cartouches voor de etappe van woensdag. . David Gaudu (Groupama-FDJ). Mijn benen voelden zondag goed aan. Als er ruimte is, dan probeer ik vandaag iets. En anders spaar ik mijn cartouches voor de etappe van woensdag. David Gaudu (Groupama-FDJ)

12:43 Vandaag geen regen? De renners zijn misschien nog altijd aan het bibberen na de ijskoude en kletsnatte etappe van zondag. Vandaag zouden de weergoden de renners grotendeels sparen. Een spatje regen links of rechts valt niet uit te sluiten, maar de koersomstandigheden zouden toch een stuk aangenamer moeten zijn. . 12 uur 43. Vandaag geen regen? De renners zijn misschien nog altijd aan het bibberen na de ijskoude en kletsnatte etappe van zondag. Vandaag zouden de weergoden de renners grotendeels sparen. Een spatje regen links of rechts valt niet uit te sluiten, maar de koersomstandigheden zouden toch een stuk aangenamer moeten zijn.

12:33 De klim die deze rit zal kruiden. 12 uur 33. De klim die deze rit zal kruiden

12:31 12 uur 31. Morgen aankomst bergop. Zullen de mannen van het klassement zich tonen? Wellicht wel, al is het lang niet zeker of de ritzege ook de inzet van de dag wordt. Morgen wacht namelijk een aankomst bergop, een belangrijker examen. De Puerto de Orduna, die dus twee keer voor de wielen wordt geschoven, is geen klein broertje. Het wordt net geen 8 kilometer buffelen met een gemiddelde van 7,7 procent. De klim telt een 15-tal haarspelbochten en is grillig met een piek tot 14 procent net voor de vrij milde slotkilometer. Boven heeft de wind ook vrij spel. . Morgen aankomst bergop Zullen de mannen van het klassement zich tonen? Wellicht wel, al is het lang niet zeker of de ritzege ook de inzet van de dag wordt. Morgen wacht namelijk een aankomst bergop, een belangrijker examen.

De Puerto de Orduna, die dus twee keer voor de wielen wordt geschoven, is geen klein broertje. Het wordt net geen 8 kilometer buffelen met een gemiddelde van 7,7 procent.

De klim telt een 15-tal haarspelbochten en is grillig met een piek tot 14 procent net voor de vrij milde slotkilometer. Boven heeft de wind ook vrij spel.

11:25 11 uur 25. Medisch bulletin: bubbel in de Vuelta houdt stand. Positief nieuws uit de Vuelta: bij de controle op de rustdag van gisteren zijn geen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Alle 684 testen gaven een negatief resultaat. Het ging om een 3e testronde na eerdere controles voor de start van de Vuelta. . Medisch bulletin: bubbel in de Vuelta houdt stand Positief nieuws uit de Vuelta: bij de controle op de rustdag van gisteren zijn geen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Alle 684 testen gaven een negatief resultaat.

Het ging om een 3e testronde na eerdere controles voor de start van de Vuelta.

09:44 09 uur 44. Het verslag van de uitgeregende Vuelta-rit van afgelopen zondag. Het verslag van de uitgeregende Vuelta-rit van afgelopen zondag

09:43 09 uur 43. Deze rode trui is een beloning voor mijn team, dat echt goed gereden heeft. Maar deze Vuelta is uiteraard nog lang niet voorbij. Richard Carapaz (Ineos) veroverde zondag de leiderstrui. Deze rode trui is een beloning voor mijn team, dat echt goed gereden heeft. Maar deze Vuelta is uiteraard nog lang niet voorbij. Richard Carapaz (Ineos) veroverde zondag de leiderstrui

09:41 De opdracht van vandaag. 09 uur 41. De opdracht van vandaag