Rit 7 in de Vuelta: geen positieve coronaresultaten op de eerste rustdag

Deze rode trui is een beloning voor mijn team, dat echt goed gereden heeft. Maar deze Vuelta is uiteraard nog lang niet voorbij.

09 uur 43. Deze rode trui is een beloning voor mijn team, dat echt goed gereden heeft. Maar deze Vuelta is uiteraard nog lang niet voorbij. Richard Carapaz (Ineos) veroverde zondag de leiderstrui.

09:37

09 uur 37. Rit 7 in de Ronde van Spanje. Na een intense openingsweek heeft het peloton in Spanje een dagje kunnen rusten. Vandaag vertrekken de renners even na 13u in de Baskische hoofdstad Vitoria-Gasteiz voor een tocht van 160 kilometer. De Puerto de Orduna is de scherprechter van de dag. De beklimming van 1e categorie wordt twee keer betast. De eerste passage krijgen we net voor halfkoers, de top van de tweede beklimming ligt op 19 kilometer van de aankomst. Het sluitstuk van deze etappe is overwegend vlak. Een dagje voor de aanvallers? Volg het koersverloop op deze pagina. .