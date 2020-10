LIVESTREAM: Wie pakt de ritzege op de slotklim naar Aramon Formigal?

16:32 16 uur 32. Peloton maakt vaart. Valverde geeft er op kop van het peloton nog eens een snok aan en zet zich opzij. Het is nu aan Soler om het tempo te bepalen en ook hij geeft gas. Kan het peloton de kloof dan toch nog dichten? . Peloton maakt vaart Valverde geeft er op kop van het peloton nog eens een snok aan en zet zich opzij. Het is nu aan Soler om het tempo te bepalen en ook hij geeft gas. Kan het peloton de kloof dan toch nog dichten?

16:32 16 uur 32. De winnaar zit bij de vluchters van de dag. De achterstand van het peloton is te groot. Met nog 7 kilometer te gaan volgen Roglic & co nog altijd op 2'20". . De winnaar zit bij de vluchters van de dag. De achterstand van het peloton is te groot. Met nog 7 kilometer te gaan volgen Roglic & co nog altijd op 2'20".

16:29 16 uur 29. Nog 8 km. Izagirre wil vooralsnog van geen wijken weten. Hij blijft maar met een voorgift van zo'n 13 seconden voor de achtervolgers rijden. . Nog 8 km Izagirre wil vooralsnog van geen wijken weten. Hij blijft maar met een voorgift van zo'n 13 seconden voor de achtervolgers rijden.

16:25 16 uur 25. Ik denk dat er zich bij de achtervolgers enkelen gespaard hebben om op het einde toe te slaan. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Woods. José De Cauwer. Ik denk dat er zich bij de achtervolgers enkelen gespaard hebben om op het einde toe te slaan. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Woods. José De Cauwer

16:23 16 uur 23. Nog 10 km. Izagirre lijkt aan bezig aan een mission impossible. De achtervolgers zien hem voor zich uit rijden. . Nog 10 km Izagirre lijkt aan bezig aan een mission impossible. De achtervolgers zien hem voor zich uit rijden.

16:22 16 uur 22. De achtervolgers zijn nog maar met elf renners. Zij volgen op 15 seconden van eenzame leider Izagirre. . De achtervolgers zijn nog maar met elf renners. Zij volgen op 15 seconden van eenzame leider Izagirre.

16:21 16 uur 21. In het peloton is het nu Movistar dat de lakens uitdeelt. Het werk werpt zijn vruchten af, Izagirre ziet zijn voorsprong slinken tot 2'40". De virtuele rode trui is hij nu kwijt, maar hij blijft voorlopig wel solo op kop. . In het peloton is het nu Movistar dat de lakens uitdeelt. Het werk werpt zijn vruchten af, Izagirre ziet zijn voorsprong slinken tot 2'40". De virtuele rode trui is hij nu kwijt, maar hij blijft voorlopig wel solo op kop.

16:16 Aramon Formigal. Izagirre vat de slotklim naar Aramon Formigal aan. Een pittige col van 1e categorie, 14,6 kilometer klimmen aan gemiddeld 4,6 procent. . 16 uur 16. Aramon Formigal Izagirre vat de slotklim naar Aramon Formigal aan. Een pittige col van 1e categorie, 14,6 kilometer klimmen aan gemiddeld 4,6 procent.

16:15 16 uur 15. Arcas opgeslokt door peloton. Ook bij de achtervolgers is er nu verbrokkeling. Arcas (Movistar) heeft zich zelfs al laten inlopen voor het peloton. . Arcas opgeslokt door peloton Ook bij de achtervolgers is er nu verbrokkeling. Arcas (Movistar) heeft zich zelfs al laten inlopen voor het peloton.

16:12 16 uur 12.

16:11 16 uur 11. We naderen de slotklim naar Formigal. Gorka Izagirre rijdt nog steeds solo op kop. Hij heeft 20" voorsprong op de achtervolgers. Het uitgedunde peloton volgt op 3'14". . We naderen de slotklim naar Formigal. Gorka Izagirre rijdt nog steeds solo op kop. Hij heeft 20" voorsprong op de achtervolgers. Het uitgedunde peloton volgt op 3'14".

16:09 Geen prettige weersomstandigheden op de slotklim. 16 uur 09. Geen prettige weersomstandigheden op de slotklim. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:08 16 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:06 16 uur 06. Roglic even gelost uit peloton. Het peloton is flink uitgedund door het werk van Amador en Carapaz in de afdaling en ook Primoz Roglic heeft zowaar even de rol moeten lossen. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar de Sloveen neemt na een korte achtervolging wel weer zijn plaats in het peloton in. . Roglic even gelost uit peloton Het peloton is flink uitgedund door het werk van Amador en Carapaz in de afdaling en ook Primoz Roglic heeft zowaar even de rol moeten lossen. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar de Sloveen neemt na een korte achtervolging wel weer zijn plaats in het peloton in.

16:00 16 uur . Peloton in stukken. In het peloton blijven de mannen van Richard Carapaz het tempo bepalen. Jumbo-Visma is van het voorplan verdwenen. Achteraan staat de deur intussen open, voor verschillende renners gaat het nu te snel. . Peloton in stukken In het peloton blijven de mannen van Richard Carapaz het tempo bepalen. Jumbo-Visma is van het voorplan verdwenen. Achteraan staat de deur intussen open, voor verschillende renners gaat het nu te snel.

15:58 15 uur 58. Bij de achtervolgers toont Guillaume Martin zich bijzonder gretig. Hij probeert de vaart erin te houden. Izagirre behoudt wel nog 36" voorsprong. Het peloton kijkt tegen een achterstand van 3'40" aan. . Bij de achtervolgers toont Guillaume Martin zich bijzonder gretig. Hij probeert de vaart erin te houden. Izagirre behoudt wel nog 36" voorsprong. Het peloton kijkt tegen een achterstand van 3'40" aan.

15:56 Loodzware klus voor Izagirre. Izagirre komt als eerste door aan de tussenspurt. Hij begint nu aan een solo van 26 kilometer klimmen. Een onmogelijke opgave of heeft hij superbenen? . 15 uur 56. Loodzware klus voor Izagirre Izagirre komt als eerste door aan de tussenspurt. Hij begint nu aan een solo van 26 kilometer klimmen. Een onmogelijke opgave of heeft hij superbenen?

15:54 15 uur 54. Izagirre haalt alle truken boven om snelheid te winnen. Even op de buis gaan zitten levert hem alweer wat extra seconden op. De Spanjaard heeft nu al 45" op de achtervolgers. . Izagirre haalt alle truken boven om snelheid te winnen. Even op de buis gaan zitten levert hem alweer wat extra seconden op. De Spanjaard heeft nu al 45" op de achtervolgers.

15:53 15 uur 53. In het peloton leidt Ineos Grenadiers nu de dans. Het peloton blijft op 3'35" hangen van de leider in deze rit, Gorka Izagirre. Het blijft intussen stevig regenen. . In het peloton leidt Ineos Grenadiers nu de dans. Het peloton blijft op 3'35" hangen van de leider in deze rit, Gorka Izagirre. Het blijft intussen stevig regenen.

15:52 Uitslag op de Alto de Cotefablo:. 15 uur 52. Uitslag op de Alto de Cotefablo: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:50 15 uur 50. Gorka Izagirre solo. Gorka Izagirre toont nog maar eens zijn dalerscapaciteiten en rijdt weg uit de kopgroep. Hij verzamelt in een mum van tijd een halve minuut voorsprong. . Gorka Izagirre solo Gorka Izagirre toont nog maar eens zijn dalerscapaciteiten en rijdt weg uit de kopgroep. Hij verzamelt in een mum van tijd een halve minuut voorsprong.

15:48 Zo ging het er in 2016 aan toe in de slotklim naar Formigal. De ritzege was voor Gianluca Brambilla, terwijl Nairo Quintana er de basis legde voor zijn eindzege. 15 uur 48. Zo ging het er in 2016 aan toe in de slotklim naar Formigal. De ritzege was voor Gianluca Brambilla, terwijl Nairo Quintana er de basis legde voor zijn eindzege. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:46 Jumbo-Visma knapt nog steeds het werk op in het peloton. 15 uur 46. Jumbo-Visma knapt nog steeds het werk op in het peloton. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:44 15 uur 44. Ook voor het peloton zit de tweede col van de dag erop. Op 26 kilometer van de finish volgt nog een tussenspurt en dan kan het klimmen naar Formigal beginnen. . Ook voor het peloton zit de tweede col van de dag erop. Op 26 kilometer van de finish volgt nog een tussenspurt en dan kan het klimmen naar Formigal beginnen.

15:42 15 uur 42. Van meer dan 4 minuten naar 3'35". In het peloton beginnen ze nu toch aan de voorsprong van de koplopers te knabbelen. . Van meer dan 4 minuten naar 3'35". In het peloton beginnen ze nu toch aan de voorsprong van de koplopers te knabbelen.

15:40 Martin als 1e op de Alto de Cotefablo. Guillaume Martin komt zoals verwacht ook op de Alto de Cotefablo als eerste boven. Het levert hem nog eens 5 punten op. Daarmee nadert de Fransman tot op 4 punten van Tim Wellens. . 15 uur 40. Martin als 1e op de Alto de Cotefablo Guillaume Martin komt zoals verwacht ook op de Alto de Cotefablo als eerste boven. Het levert hem nog eens 5 punten op. Daarmee nadert de Fransman tot op 4 punten van Tim Wellens.

15:35 15 uur 35. Sluipt Martin weer wat dichterbij? Pakt Guillaume Martin ook op de Alto de Cotefablo de volle buit? Nog 2 kilometer klimmen. . Sluipt Martin weer wat dichterbij? Pakt Guillaume Martin ook op de Alto de Cotefablo de volle buit? Nog 2 kilometer klimmen.

15:30 15 uur 30. Sijmens als eerste op de Alto de Cotefablo. De Alto de Cotefablo werd al meerdere keren bedwongen in de Vuelta. Ook bij de laatste 2 passages fungeerde de col als opwarmertje voor de slotklim naar Formigal. In 2013 kwam Nico Sijmens er als eerste boven, in 2016 was die eer weggelegd voor Omar Fraile. . Sijmens als eerste op de Alto de Cotefablo De Alto de Cotefablo werd al meerdere keren bedwongen in de Vuelta. Ook bij de laatste 2 passages fungeerde de col als opwarmertje voor de slotklim naar Formigal. In 2013 kwam Nico Sijmens er als eerste boven, in 2016 was die eer weggelegd voor Omar Fraile.

15:25 15 uur 25. Nog 48 km. Nog 8 kilometer klimmen voor de koplopers op de Alto de Cotefablo. Hun voorsprong op het peloton is nu 4'08". Gorka Izagirre rijdt dus weer virtueel in in het rood. . Nog 48 km Nog 8 kilometer klimmen voor de koplopers op de Alto de Cotefablo. Hun voorsprong op het peloton is nu 4'08". Gorka Izagirre rijdt dus weer virtueel in in het rood.

15:21 Gemiddelde snelheid. Een korte etappe en dat is ook te merken aan het tempo. De renners hebben de eerste 2 uren afgewerkt aan een gemiddelde van 45,3 km/u. . 15 uur 21. Gemiddelde snelheid Een korte etappe en dat is ook te merken aan het tempo. De renners hebben de eerste 2 uren afgewerkt aan een gemiddelde van 45,3 km/u.

15:17 15 uur 17.

15:14 Alto de Cotefablo. De kopgroep snijdt de tweede col van de dag aan, de Puerto de Alto de Cotefablo. Een col van 2e categorie, goed voor 13 kilometer klimmen aan gemiddeld 4 procent. Het peloton volgt op 3'50". . 15 uur 14. Alto de Cotefablo De kopgroep snijdt de tweede col van de dag aan, de Puerto de Alto de Cotefablo. Een col van 2e categorie, goed voor 13 kilometer klimmen aan gemiddeld 4 procent. Het peloton volgt op 3'50".

15:13 Gorka Izagirre leidt voorlopig de dans in het klassement. 15 uur 13. Gorka Izagirre leidt voorlopig de dans in het klassement. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:07 15 uur 07. Team Sunweb en Cofidis zijn de enige 2 ploegen met 3 renners in de kopgroep. Vooral bij Cofidis doen ze hun duit in het zakje. Lafay en Perichon werken zich uit de naad voor Martin. . Team Sunweb en Cofidis zijn de enige 2 ploegen met 3 renners in de kopgroep. Vooral bij Cofidis doen ze hun duit in het zakje. Lafay en Perichon werken zich uit de naad voor Martin.

14:59 Uitslag op de top van de Alto de Petralba:. 14 uur 59. Uitslag op de top van de Alto de Petralba: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:55 14 uur 55. Gorka Izagirre ging in de afdaling even voor de kopgroep rijden, maar hij is weer bij de lurven gegrepen. De 23 leiders hebben met nog 68 km te gaan nog steeds een comfortabele voorsprong van 3'55". . Gorka Izagirre ging in de afdaling even voor de kopgroep rijden, maar hij is weer bij de lurven gegrepen. De 23 leiders hebben met nog 68 km te gaan nog steeds een comfortabele voorsprong van 3'55".

14:53 14 uur 53. Barslecht weer. De omgeving mag dan prachtig zijn, het weer in de Pyreneeën is dat vandaag absoluut niet. De renners krijgen flink wat buien te verduren. Ook aan de finish in Aramon Formigal regent het, met een temperatuur van 6 graden. . Barslecht weer De omgeving mag dan prachtig zijn, het weer in de Pyreneeën is dat vandaag absoluut niet. De renners krijgen flink wat buien te verduren. Ook aan de finish in Aramon Formigal regent het, met een temperatuur van 6 graden.

14:47 Martin als eerste boven. Guillaume Martin is in de kopgroep de best geplaatste renner in het bergklassement en komt wat dichter bij de bergtrui. De Fransman pakt de 3 punten op de top van de Alto de Petralba en dikt zijn totaal zo aan tot 10 punten. Tim Wellens is nog steeds de leider met 19 punten. . 14 uur 47. Martin als eerste boven Guillaume Martin is in de kopgroep de best geplaatste renner in het bergklassement en komt wat dichter bij de bergtrui. De Fransman pakt de 3 punten op de top van de Alto de Petralba en dikt zijn totaal zo aan tot 10 punten. Tim Wellens is nog steeds de leider met 19 punten.

14:45 14 uur 45.

14:44 14 uur 44. De voorsprong van de koplopers loopt stilaan richting de 4 minuten. Nog niet onoverkomelijk voor het peloton. Renaat Schotte. De voorsprong van de koplopers loopt stilaan richting de 4 minuten. Nog niet onoverkomelijk voor het peloton. Renaat Schotte

14:35 14 uur 35. Gorka Izagirre virtueel in het rood. De voorsprong van de 23 koplopers bedraagt nu 3'45". Gorka Izagirre neemt zo voorlopig met enkele seconden de rode trui over van Primoz Roglic. . Gorka Izagirre virtueel in het rood De voorsprong van de 23 koplopers bedraagt nu 3'45". Gorka Izagirre neemt zo voorlopig met enkele seconden de rode trui over van Primoz Roglic.

14:33 Alto de Petralba. De koplopers zijn bezig aan de Alto de Petralba. Een 6,2 kilometer lange col van 3e categorie aan gemiddeld 5,1 procent. Geen Tim Wellens in deze kopgroep, die gisteren nog als eerste boven kwam op de Petralba. Vandaag zal hij hier dus geen extra punten kunnen sprokkelen voor zijn bergtrui. . 14 uur 33. Alto de Petralba De koplopers zijn bezig aan de Alto de Petralba. Een 6,2 kilometer lange col van 3e categorie aan gemiddeld 5,1 procent. Geen Tim Wellens in deze kopgroep, die gisteren nog als eerste boven kwam op de Petralba. Vandaag zal hij hier dus geen extra punten kunnen sprokkelen voor zijn bergtrui.

14:26 14 uur 26. Voor de jongens van Jumbo-Visma is dit toch een zware opdracht. Dit is niet zomaar controleren, hiervoor moeten ze toch 3 à 4 renners opsouperen. José De Cauwer. Voor de jongens van Jumbo-Visma is dit toch een zware opdracht. Dit is niet zomaar controleren, hiervoor moeten ze toch 3 à 4 renners opsouperen. José De Cauwer

14:18 14 uur 18. Nog 90 km . jumbo-Visma lijkt zich voorlopig geen zorgen te maken over de rode trui van Roglic. De achterstand op de koplopers loopt nu toch al op tot 3'20". . Nog 90 km jumbo-Visma lijkt zich voorlopig geen zorgen te maken over de rode trui van Roglic. De achterstand op de koplopers loopt nu toch al op tot 3'20".

14:17 Rémi Cavagna was de aanstoker van de vroege vlucht. 14 uur 17. Rémi Cavagna was de aanstoker van de vroege vlucht. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:12 14 uur 12. De voorsprong van de 23 koplopers heeft de kaap van de 3 minuten gerond. Maar het zwaarste moet natuurlijk nog komen met de beklimmingen van de Alto de Petralba, de Alto de Cotefablo en aankomst bergop in het skistation Aramón Formigal. . De voorsprong van de 23 koplopers heeft de kaap van de 3 minuten gerond. Maar het zwaarste moet natuurlijk nog komen met de beklimmingen van de Alto de Petralba, de Alto de Cotefablo en aankomst bergop in het skistation Aramón Formigal.

14:04 14 uur 04. Doet Izagirre gooi naar rood? Gorka Izagirre is de best geklasseerde renner in de ruime kopgroep. De Spanjaard is 19e op 3'37" minuten van Primoz Roglic. . Doet Izagirre gooi naar rood? Gorka Izagirre is de best geklasseerde renner in de ruime kopgroep. De Spanjaard is 19e op 3'37" minuten van Primoz Roglic.

14:02 14 uur 02. Nog 103 km. De 23 koplopers hebben een solide voorsprong van 2'37". Ruim 14 ploegen hebben vooraan 1 of meer pionnetjes. In het peloton beperkt Jumbo-Visma zich tot controleren. . Nog 103 km De 23 koplopers hebben een solide voorsprong van 2'37". Ruim 14 ploegen hebben vooraan 1 of meer pionnetjes. In het peloton beperkt Jumbo-Visma zich tot controleren.

14:02 14 uur 02.

13:55 13 uur 55. Samenstelling kopgroep. Cavagna, Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Costa, Henao (UAE), Power, Storer, Sütterlin (Sunweb), I. Izagirre, G. Izagirre (Astana), Van Baarle (Ineos Grenadiers), Cort, Woods (Education First), Jauregui (AG2R), Zimmermann (CCC) G.Martin, Lafay, Perichon (Cofidis), Valgren (NTT), Arcas, Verona (Movistar), Hivert (Total Direct Energie), Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) en Cabedo (Burgos-BH) . Samenstelling kopgroep Cavagna, Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Costa, Henao (UAE), Power, Storer, Sütterlin (Sunweb), I. Izagirre, G. Izagirre (Astana), Van Baarle (Ineos Grenadiers), Cort, Woods (Education First), Jauregui (AG2R), Zimmermann (CCC) G.Martin, Lafay, Perichon (Cofidis), Valgren (NTT), Arcas, Verona (Movistar), Hivert (Total Direct Energie), Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) en Cabedo (Burgos-BH)

13:52 13 uur 52. Grmay en Ligthart gegrepen. De achtervolging van Grmay en Ligthart is op niks uitgedraaid. Ze worden weer ingelopen door het peloton. Dat volgt nu op 2'20" van de 23 leiders. . Grmay en Ligthart gegrepen De achtervolging van Grmay en Ligthart is op niks uitgedraaid. Ze worden weer ingelopen door het peloton. Dat volgt nu op 2'20" van de 23 leiders.

13:47 13 uur 47. 2 achtervolgers. Grmay en Ligthart proberen met z'n tweeën de sprong naar de koplopers te maken. Krijgen we straks een kopgroep van 25 renners? . 2 achtervolgers Grmay en Ligthart proberen met z'n tweeën de sprong naar de koplopers te maken. Krijgen we straks een kopgroep van 25 renners?

13:45 13 uur 45. Peloton op 2 minuten. De kopgroep lijkt vertrokken voor een dag in de aanval. De voorsprong op het peloton bedraagt al 2 minuten. Jumbo-Visma controleert daar het tempo. . Peloton op 2 minuten De kopgroep lijkt vertrokken voor een dag in de aanval. De voorsprong op het peloton bedraagt al 2 minuten. Jumbo-Visma controleert daar het tempo.

13:45 13 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:41 13 uur 41. Ruime kopgroep van 23. Cavagna is gegrepen door de achtervolgers. We hebben nu een ruime kopgroep van 23 renners. De vlucht lijkt de zegen te krijgen van het peloton. . Ruime kopgroep van 23 Cavagna is gegrepen door de achtervolgers. We hebben nu een ruime kopgroep van 23 renners. De vlucht lijkt de zegen te krijgen van het peloton.

13:33 13 uur 33. Cavagna neemt nu toch stelselmatig afstand. Zijn voorsprong op het peloton dikt verder aan tot 40 seconden. Een groep van 22 renners volgt op 15 seconden. . Cavagna neemt nu toch stelselmatig afstand. Zijn voorsprong op het peloton dikt verder aan tot 40 seconden. Een groep van 22 renners volgt op 15 seconden.

13:30 13 uur 30. Een 15-tal renners proberen naar Cavagna toe te rijden. De voorsprong van de koploper blijft beperkt. . Een 15-tal renners proberen naar Cavagna toe te rijden. De voorsprong van de koploper blijft beperkt.

13:28 13 uur 28. Cavagna solo. Cavagna probeerde ook gisteren al mee te springen in de vroege vlucht. De Fransman is intussen zijn 2 metgezellen kwijt en probeert stand te houden in zijn ééntje. . Cavagna solo Cavagna probeerde ook gisteren al mee te springen in de vroege vlucht. De Fransman is intussen zijn 2 metgezellen kwijt en probeert stand te houden in zijn ééntje.

13:26 13 uur 26. RETRO Vuelta 2016: Froome laat zich verrassen door Quintana en Contador in rit naar Formigal. RETRO Vuelta 2016: Froome laat zich verrassen door Quintana en Contador in rit naar Formigal

13:23 13 uur 23. 3 aanvallers. Net als gisteren laten de renners er geen gras over groeien. We krijgen meteen een aanval met Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Magnus Cort (Education First) en Remy Mertz (Lotto-Soudal). Het drietal heeft een tiental seconden voorsprong op het peloton. . 3 aanvallers Net als gisteren laten de renners er geen gras over groeien. We krijgen meteen een aanval met Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Magnus Cort (Education First) en Remy Mertz (Lotto-Soudal). Het drietal heeft een tiental seconden voorsprong op het peloton.

13:18 Dit krijgen de renners vandaag op hun bord in de Vuelta. 13 uur 18. Dit krijgen de renners vandaag op hun bord in de Vuelta. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:03 De officieuze start in Biescas. 13 uur 03. De officieuze start in Biescas. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:03 13 uur 03. Eerste test: Alto de Petralba. Pas na 70 kilometer is het een eerste klimmen geblazen op de Alto de Petralba, een col van 3e categorie. Die beklimming zat ook gisteren al in het parcours, al werd er toen langs de andere kant geklommen. . Eerste test: Alto de Petralba Pas na 70 kilometer is het een eerste klimmen geblazen op de Alto de Petralba, een col van 3e categorie. Die beklimming zat ook gisteren al in het parcours, al werd er toen langs de andere kant geklommen.

12:50 12 uur 50. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:40 12 uur 40. 4 opgaves. We gaan straks nog met 163 renners van start. Gisteren zagen we de opgaves van Grega Bole (Bahrain McLaren), Francisco Ventoso (CCC) en Natnael Berhane (Cofidis). Vandaag stapt ook Fernando Barcelo (Cofidis) niet meer op zijn fiets. . 4 opgaves We gaan straks nog met 163 renners van start. Gisteren zagen we de opgaves van Grega Bole (Bahrain McLaren), Francisco Ventoso (CCC) en Natnael Berhane (Cofidis). Vandaag stapt ook Fernando Barcelo (Cofidis) niet meer op zijn fiets.

12:38 12 uur 38. Aankomst op skistation Aramón Formigal. De startplaats blijft ongewijzigd. De renners starten straks in Biescas voor een rit van 146 km met 3.040 hoogtemeters. Onderweg wacht een colletje van 3e en 2e categorie in aanloop naar de slotklim op de Aramon Formigal (1e cat.). Dat was normaal de 1e beklimming van zondag. De slotklim naar het Spaanse skistation is 14,6 km lang met gemiddeld 4,6 stijgingspercentage. . Aankomst op skistation Aramón Formigal De startplaats blijft ongewijzigd. De renners starten straks in Biescas voor een rit van 146 km met 3.040 hoogtemeters. Onderweg wacht een colletje van 3e en 2e categorie in aanloop naar de slotklim op de Aramon Formigal (1e cat.). Dat was normaal de 1e beklimming van zondag. De slotklim naar het Spaanse skistation is 14,6 km lang met gemiddeld 4,6 stijgingspercentage.

12:35 12 uur 35. Aangepast parcours door coronapandemie. Deze 6e rit moest een fameuze graadmeter worden met 4 legendarische beklimmingen in Frankrijk: de Portalet (1e cat.), de Aubisque (BC), de Soulor en de aankomst op de Tourmalet (BC). Maar door de almaar groeiende coronapandemie en nieuwe strengere maatregelen in de Franse Pyreneeën moest de Vuelta-organisatie de uitstap naar Frankrijk donderdag schrappen. . Aangepast parcours door coronapandemie Deze 6e rit moest een fameuze graadmeter worden met 4 legendarische beklimmingen in Frankrijk: de Portalet (1e cat.), de Aubisque (BC), de Soulor en de aankomst op de Tourmalet (BC). Maar door de almaar groeiende coronapandemie en nieuwe strengere maatregelen in de Franse Pyreneeën moest de Vuelta-organisatie de uitstap naar Frankrijk donderdag schrappen.