LIVESTREAM: Geen Tourmalet in de Vuelta, wat heeft onthoofde Pyreneeënrit te bieden?

14:35 14 uur 35. Gorka Izagirre virtueel in het rood. De voorsprong van de 23 koplopers bedraagt nu 3'45". Gorka Izagirre neemt zo voorlopig met enkele seconden de rode trui over van Primoz Roglic. . Gorka Izagirre virtueel in het rood De voorsprong van de 23 koplopers bedraagt nu 3'45". Gorka Izagirre neemt zo voorlopig met enkele seconden de rode trui over van Primoz Roglic.

14:33 Alto de Petralba. De koplopers zijn bezig aan de Alto de Petralba. Een 6,2 kilometer lange col van 3e categorie aan gemiddeld 5,1 procent. Geen Tim Wellens in deze kopgroep, die gisteren nog als eerste boven kwam op de Petralba. Vandaag zal hij hier dus geen extra punten kunnen sprokkelen voor zijn bergtrui. . 14 uur 33. Alto de Petralba De koplopers zijn bezig aan de Alto de Petralba. Een 6,2 kilometer lange col van 3e categorie aan gemiddeld 5,1 procent. Geen Tim Wellens in deze kopgroep, die gisteren nog als eerste boven kwam op de Petralba. Vandaag zal hij hier dus geen extra punten kunnen sprokkelen voor zijn bergtrui.

14:26 14 uur 26. Voor de jongens van Jumbo-Visma is dit toch een zware opdracht. Dit is niet zomaar controleren, hiervoor moeten ze toch 3 à 4 renners opsouperen. José De Cauwer. Voor de jongens van Jumbo-Visma is dit toch een zware opdracht. Dit is niet zomaar controleren, hiervoor moeten ze toch 3 à 4 renners opsouperen. José De Cauwer

14:18 14 uur 18. Nog 90 km . jumbo-Visma lijkt zich voorlopig geen zorgen te maken over de rode trui van Roglic. De achterstand op de koplopers loopt nu toch al op tot 3'20". . Nog 90 km jumbo-Visma lijkt zich voorlopig geen zorgen te maken over de rode trui van Roglic. De achterstand op de koplopers loopt nu toch al op tot 3'20".

Rémi Cavagna was de aanstoker van de vroege vlucht. 14 uur 17. Rémi Cavagna was de aanstoker van de vroege vlucht.

14:12 14 uur 12. De voorsprong van de 23 koplopers heeft de kaap van de 3 minuten gerond. Maar het zwaarste moet natuurlijk nog komen met de beklimmingen van de Alto de Petralba, de Alto de Cotefablo en aankomst bergop in het skistation Aramón Formigal. . De voorsprong van de 23 koplopers heeft de kaap van de 3 minuten gerond. Maar het zwaarste moet natuurlijk nog komen met de beklimmingen van de Alto de Petralba, de Alto de Cotefablo en aankomst bergop in het skistation Aramón Formigal.

14:04 14 uur 04. Doet Izagirre gooi naar rood? Gorka Izagirre is de best geklasseerde renner in de ruime kopgroep. De Spanjaard is 19e op 3'37" minuten van Primoz Roglic. . Doet Izagirre gooi naar rood? Gorka Izagirre is de best geklasseerde renner in de ruime kopgroep. De Spanjaard is 19e op 3'37" minuten van Primoz Roglic.

14:02 14 uur 02. Nog 103 km. De 23 koplopers hebben een solide voorsprong van 2'37". Ruim 14 ploegen hebben vooraan 1 of meer pionnetjes. In het peloton beperkt Jumbo-Visma zich tot controleren. . Nog 103 km De 23 koplopers hebben een solide voorsprong van 2'37". Ruim 14 ploegen hebben vooraan 1 of meer pionnetjes. In het peloton beperkt Jumbo-Visma zich tot controleren.

13:55 13 uur 55. Samenstelling kopgroep. Cavagna, Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Costa, Henao (UAE), Power, Storer, Sütterlin (Sunweb), I. Izagirre, G. Izagirre (Astana), Van Baarle (Ineos Grenadiers), Cort, Woods (Education First), Jauregui (AG2R), Zimmermann (CCC) G.Martin, Lafay, Perichon (Cofidis), Valgren (NTT), Arcas, Verona (Movistar), Hivert (Total Direct Energie), Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) en Cabedo (Burgos-BH) . Samenstelling kopgroep Cavagna, Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Costa, Henao (UAE), Power, Storer, Sütterlin (Sunweb), I. Izagirre, G. Izagirre (Astana), Van Baarle (Ineos Grenadiers), Cort, Woods (Education First), Jauregui (AG2R), Zimmermann (CCC) G.Martin, Lafay, Perichon (Cofidis), Valgren (NTT), Arcas, Verona (Movistar), Hivert (Total Direct Energie), Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) en Cabedo (Burgos-BH)

13:52 13 uur 52. Grmay en Ligthart gegrepen. De achtervolging van Grmay en Ligthart is op niks uitgedraaid. Ze worden weer ingelopen door het peloton. Dat volgt nu op 2'20" van de 23 leiders. . Grmay en Ligthart gegrepen De achtervolging van Grmay en Ligthart is op niks uitgedraaid. Ze worden weer ingelopen door het peloton. Dat volgt nu op 2'20" van de 23 leiders.

13:47 13 uur 47. 2 achtervolgers. Grmay en Ligthart proberen met z'n tweeën de sprong naar de koplopers te maken. Krijgen we straks een kopgroep van 25 renners? . 2 achtervolgers Grmay en Ligthart proberen met z'n tweeën de sprong naar de koplopers te maken. Krijgen we straks een kopgroep van 25 renners?

13:45 13 uur 45. Peloton op 2 minuten. De kopgroep lijkt vertrokken voor een dag in de aanval. De voorsprong op het peloton bedraagt al 2 minuten. Jumbo-Visma controleert daar het tempo. . Peloton op 2 minuten De kopgroep lijkt vertrokken voor een dag in de aanval. De voorsprong op het peloton bedraagt al 2 minuten. Jumbo-Visma controleert daar het tempo.

13 uur 45.

13:41 13 uur 41. Ruime kopgroep van 23. Cavagna is gegrepen door de achtervolgers. We hebben nu een ruime kopgroep van 23 renners. De vlucht lijkt de zegen te krijgen van het peloton. . Ruime kopgroep van 23 Cavagna is gegrepen door de achtervolgers. We hebben nu een ruime kopgroep van 23 renners. De vlucht lijkt de zegen te krijgen van het peloton.

13:33 13 uur 33. Cavagna neemt nu toch stelselmatig afstand. Zijn voorsprong op het peloton dikt verder aan tot 40 seconden. Een groep van 22 renners volgt op 15 seconden. . Cavagna neemt nu toch stelselmatig afstand. Zijn voorsprong op het peloton dikt verder aan tot 40 seconden. Een groep van 22 renners volgt op 15 seconden.

13:30 13 uur 30. Een 15-tal renners proberen naar Cavagna toe te rijden. De voorsprong van de koploper blijft beperkt. . Een 15-tal renners proberen naar Cavagna toe te rijden. De voorsprong van de koploper blijft beperkt.

13:28 13 uur 28. Cavagna solo. Cavagna probeerde ook gisteren al mee te springen in de vroege vlucht. De Fransman is intussen zijn 2 metgezellen kwijt en probeert stand te houden in zijn ééntje. . Cavagna solo Cavagna probeerde ook gisteren al mee te springen in de vroege vlucht. De Fransman is intussen zijn 2 metgezellen kwijt en probeert stand te houden in zijn ééntje.

13:23 13 uur 23. 3 aanvallers. Net als gisteren laten de renners er geen gras over groeien. We krijgen meteen een aanval met Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Magnus Cort (Education First) en Remy Mertz (Lotto-Soudal). Het drietal heeft een tiental seconden voorsprong op het peloton. . 3 aanvallers Net als gisteren laten de renners er geen gras over groeien. We krijgen meteen een aanval met Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Magnus Cort (Education First) en Remy Mertz (Lotto-Soudal). Het drietal heeft een tiental seconden voorsprong op het peloton.

Dit krijgen de renners vandaag op hun bord in de Vuelta. 13 uur 18. Dit krijgen de renners vandaag op hun bord in de Vuelta.

De officieuze start in Biescas. 13 uur 03. De officieuze start in Biescas.

13:03 13 uur 03. Eerste test: Alto de Petralba. Pas na 70 kilometer is het een eerste klimmen geblazen op de Alto de Petralba, een col van 3e categorie. Die beklimming zat ook gisteren al in het parcours, al werd er toen langs de andere kant geklommen. . Eerste test: Alto de Petralba Pas na 70 kilometer is het een eerste klimmen geblazen op de Alto de Petralba, een col van 3e categorie. Die beklimming zat ook gisteren al in het parcours, al werd er toen langs de andere kant geklommen.

12 uur 50.

12:40 12 uur 40. 4 opgaves. We gaan straks nog met 163 renners van start. Gisteren zagen we de opgaves van Grega Bole (Bahrain McLaren), Francisco Ventoso (CCC) en Natnael Berhane (Cofidis). Vandaag stapt ook Fernando Barcelo (Cofidis) niet meer op zijn fiets. . 4 opgaves We gaan straks nog met 163 renners van start. Gisteren zagen we de opgaves van Grega Bole (Bahrain McLaren), Francisco Ventoso (CCC) en Natnael Berhane (Cofidis). Vandaag stapt ook Fernando Barcelo (Cofidis) niet meer op zijn fiets.

12:38 12 uur 38. Aankomst op skistation Aramón Formigal. De startplaats blijft ongewijzigd. De renners starten straks in Biescas voor een rit van 146 km met 3.040 hoogtemeters. Onderweg wacht een colletje van 3e en 2e categorie in aanloop naar de slotklim op de Aramon Formigal (1e cat.). Dat was normaal de 1e beklimming van zondag. De slotklim naar het Spaanse skistation is 14,6 km lang met gemiddeld 4,6 stijgingspercentage. . Aankomst op skistation Aramón Formigal De startplaats blijft ongewijzigd. De renners starten straks in Biescas voor een rit van 146 km met 3.040 hoogtemeters. Onderweg wacht een colletje van 3e en 2e categorie in aanloop naar de slotklim op de Aramon Formigal (1e cat.). Dat was normaal de 1e beklimming van zondag. De slotklim naar het Spaanse skistation is 14,6 km lang met gemiddeld 4,6 stijgingspercentage.

12:35 12 uur 35. Aangepast parcours door coronapandemie. Deze 6e rit moest een fameuze graadmeter worden met 4 legendarische beklimmingen in Frankrijk: de Portalet (1e cat.), de Aubisque (BC), de Soulor en de aankomst op de Tourmalet (BC). Maar door de almaar groeiende coronapandemie en nieuwe strengere maatregelen in de Franse Pyreneeën moest de Vuelta-organisatie de uitstap naar Frankrijk donderdag schrappen. . Aangepast parcours door coronapandemie Deze 6e rit moest een fameuze graadmeter worden met 4 legendarische beklimmingen in Frankrijk: de Portalet (1e cat.), de Aubisque (BC), de Soulor en de aankomst op de Tourmalet (BC). Maar door de almaar groeiende coronapandemie en nieuwe strengere maatregelen in de Franse Pyreneeën moest de Vuelta-organisatie de uitstap naar Frankrijk donderdag schrappen.