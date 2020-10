LIVE: Geen Tourmalet in de Vuelta, wat heeft onthoofde rit te bieden?

We gaan straks nog met 163 renners van start. Gisteren zagen we de opgaves van Grega Bole (Bahrain McLaren), Francisco Ventoso (CCC) en Natnael Berhane (Cofidis). Vandaag stapt ook Fernando Barcelo niet meer op zijn fiets.

12 uur 38. Aankomst op skistation Aramón Formigal. De startplaats blijft ongewijzigd. De renners starten straks in Biescas voor een rit van 146 km met 3.040 hoogtemeters. Onderweg wacht een colletje van 3e en 2e categorie in aanloop naar de slotklim op de Aramon Formigal (1e cat.). Dat was normaal de 1e beklimming van zondag. De slotklim naar het Spaanse skistation is 14,6 km lang met gemiddeld 4,6 stijgingspercentage. .